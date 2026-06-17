Depois de algumas pixotadas de sua base política na Câmara Municipal de Apucarana, o prefeito Rodolfo Mota conseguiu pôr ordem na casa. Pelo menos em uma votação, os seis vereadores aliados do alcaide votaram em conjunto para derrubar uma proposição dos vereadores Guilherme Livoti e Danylo Acioli, em um projeto que previa transparência na divulgação de atos oficiais da administração municipal. O motivo da proposição era obrigar o Executivo a convidar todos os vereadores para esse tipo de evento, e não apenas uns edis ligados ao prefeito. Não era um projeto de suma importância em relação a outras proposições onde a base não mostrou união, mas de qualquer forma é um indício de que doravante Rodolfo pode ter mais confiança em seu grupo político no legislativo. Esperar para conferir os próximos capítulos, especialmente na renovação da mesa executiva da Câmara, onde aí sim o prefeito terá que mostrar força para unir sua base e ter os votos necessários para eleger o novo presidente.

Deco apoia, não apoia

O vereador licenciado José Airton de Araújo, popular Deco, que atualmente dirige a Aserfa - Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana, tinha assumido publicamente o compromisso de apoiar a candidatura a deputado estadual do ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Mas há quem diga que Deco teria mudado de ideia para trabalhar pela candidatura do deputado Do Carmo. Será?

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Regulamentar motoboys

Uma regulamentação para os motoboys de Apucarana está sendo articulada pelo vereador Tiago Cordeiro. Segundo o edil, a classe quer melhores condições de trabalho, incluindo mais vagas no trânsito e uma base de apoio. Para o vereador, o crescimento do delivery e o aumento, por consequência, dos motoboys exigem que o assunto seja tratado com urgência.

Ensinamento do Lucas

“Já fui base na expectativa de que seria presidente da Câmara Municipal. Levei um tombo do qual até hoje não me recuperei”. Palavras do vereador apucaranense Lucas Leugi ao se solidarizar com a base do prefeito que votou um requerimento seu a pedido de um grupo de servidores da Prefeitura que lotavam as galerias da Câmara, evitando-se assim um desgaste da base com a categoria.

Bate-boca na Câmara I

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli, subiu o tom na sessão de anteontem em bate-boca com o líder do prefeito, vereador Moisés Tavares. A discussão foi provocada por uma fala de Moisés, que usou o termo “infeliz criminoso” para classificar a gestão do ex-prefeito Junior da Femac pela dívida do INSS na Educação.

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Bate-boca na Câmara II

Danylo rebateu a fala de Moisés destacando que o entendimento de todo o país na época era o de que as autarquias não recolhessem INSS, lembrando ainda que a transformação da então secretaria municipal de educação em autarquia foi decisão do ex-prefeito João Carlos de Oliveira, aliado político de Moisés. O termo “criminoso” contra Junior da Femac foi o estopim.

PROPOSTA DE BETO

O deputado federal Beto Preto (PSD) enviou ofício 126/26 da 1ª secretaria da Câmara Federal à Procuradoria Geral da República, sugerindo que o Ministério Público Federal crie Câmaras nas cinco regiões do Brasil “para acompanhamento de concessões de infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária e aeroportuária, vinculadas à regionalização do judiciário”. Ou seja, uma lupa maior da Justiça Federal sobre os processos licitatórios.

Vapt Vupt

* O vereador Danylo Acioli propôs na Câmara Municipal de Apucarana que a Prefeitura instale um hospital de campanha diante do agravamento de casos de H1N1 e Covid na cidade, a exemplo do que foi feito contra a dengue na gestão passada.

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* A se confirmar a licença do governador Ratinho Jr de duas semanas para viagem particular ao exterior, seu candidato ao governo, deputado federal Sandro Alex, vai ter que fazer campanha sem a companhia de Ratinho, hoje sempre juntos.

* O diretório municipal do PL em Apucarana estaria mudando de mãos, segundo se comenta nos meios políticos da cidade. A pedido do deputado delegado Jacovós, uma nova provisória está para ser assinada em favor do ex-vereador Gilberto Cordeiro.

* A morte do ex-prefeito de São João do Ivaí, médico Ivens Simão, aos 78 anos, comoveu a classe política do Vale do Ivaí pelo histórico de Ivens em relação não só ao município que administrou como também pelo trabalho em favor de toda a região.