Agora é oficial: a eleição para a nova mesa executiva da Câmara Municipal de Apucarana será realizada na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, conforme o ato da presidência do legislativo baixado ontem, sob o número 126/2026. A votação, que a princípio estava marcada para o dia 14 de dezembro, foi antecipada com base em jurisprudência já firmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal que permite a realização de eleição antecipada para renovação de mesa executiva dos legislativos, o que já aconteceu em várias Câmaras Municipais do Paraná neste ano. Antes dessa decisão do STF, a eleição em geral era realizada na última sessão ordinária de dezembro do segundo ano de mandato do presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Neste ano em Apucarana, a novidade é a possibilidade de o atual presidente disputar a reeleição, conforme projeto aprovado na atual legislatura.

Deco é convocado

O vereador licenciado José Airton de Araújo, Deco, hoje diretor da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) deve deixar o cargo temporariamente para reassumir sua cadeira na Câmara Municipal e participar da eleição para a renovação da mesa executiva na próxima segunda-feira, já que seu suplente, Luciano Facchiano, não pode legalmente participar da votação nem ser votado. Deco já foi convocado para reassumir.

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UBS alagada

Os frequentes alagamentos na UBS Raul Castilho, no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, viraram alvo de cobrança de dois vereadores na Câmara Municipal. Odarlone Orente (PT) sugere alugar um imóvel provisório para atender os pacientes por conta do problema, enquanto Eliana Rocha (Solidariedade) quer destinar parte dos R$ 240 mil da sua emenda impositiva em 2027 à reforma do telhado da unidade.

Compasso de espera

PT e PDT querem que o TSE julgue o caso de Deltan Dallagnol (Novo) antes da diplomação, marcada para 17 de dezembro. O relator já votou pelo indeferimento da candidatura, mas cabe ao presidente, Kassio Nunes Marques, pautar o processo. Os advogados dos partidos foram recebidos recentemente pelo presidente do TSE e cobraram celeridade, mas saíram da reunião sem uma data de julgamento definida.

Copel na mira

Os vereadores Luciano Facchiano (Agir) e Moisés Tavares (Avante) reforçaram na última sessão da Câmara de Apucarana os protestos contra a Copel. Facchiano disse que produtores rurais e donos de granjas e pesqueiros passam até quatro dias sem energia, e alguns já pensam até em vender as suas propriedades por conta dos prejuízos. Já Moisés citou alimentos e remédios de moradores estragados e criticou a falta de humanização da Copel no atendimento em Apucarana. O serviço prestado pela companhia na cidade vai de mal a pior, e a situação já passou dos limites.

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Pedido de convocação

Falando na Copel, o líder da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado Arilson Chiorato (PT), pediu a convocação do presidente da companhia para explicar os apagões no Estado. Deputado federal eleito, Arilson cobra a apresentação de medidas para reduzir as interrupções e a demora no restabelecimento da energia nos municípios do Paraná. Segundo o petista, as constantes reclamações em todo o Estado justificam a convocação do presidente da Copel.

PREOCUPAÇÃO COM OS DESASTRES CLIMÁTICOS

O deputado federal Beto Preto (PSD), ex-prefeito de Apucarana, enviou ofícios aos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e ao do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo a instalação urgente da Comissão Mista de Enfrentamento das Mudanças Climáticas. Ele cita Maringá, Apucarana, Rio Bonito do Iguaçu e cidades gaúchas como exemplos de eventos extremos cada vez mais frequentes e diz que “não podemos esperar a próxima tragédia para agir”.

Vapt Vupt

* O time do governador eleito Sergio Moro faz os últimos ajustes na reforma administrativa que vai reduzir o número de secretarias de Estado, além de criar e fundir outras. A tendência é que o texto seja finalizado até amanhã e chegue à Assembleia na próxima semana. Entre as novidades, a Secretaria Anticorrupção, que já tem titular, o apucaranense Carlos Fernando dos Santos Lima.

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* Em Londrina, a Câmara aprovou por 9 votos a 8 uma Moção de Repúdio ao prefeito Tiago Amaral, em razão do processo judicial movido por ele contra o vereador Matheus Thum. O requerimento, de David Wisley, parecia caminhar para uma derrota da oposição, mas, após pressão popular nas redes sociais, vereadores mudaram de posicionamento. Se a moda pega...

* A cassação do vereador Paulo Grassano (PP) por 10 votos a 5 em Arapongas segue rendendo debate. Ele chama o desfecho de político e promete recorrer à Justiça. Agora circula um áudio atribuído a um vereador que votou pela cassação e atua como comissionado, o que ainda pode dar pano pra manga.

* O presidente da Câmara de Apucarana, Danylo Acioli (MDB), alertou na última sessão para o risco de uma nova epidemia de dengue na cidade e cobrou medidas preventivas do poder público. Lembrou que o fumacê não mata larva e disse que o momento exige “antecipação e responsabilidade”.