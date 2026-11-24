Apesar das inúmeras tratativas, até mesmo envolvendo gente ligada ao governador eleito Sergio Moro (PL), a verdade é que a eleição do novo presidente da Câmara Municipal de Apucarana continua com desfecho imprevisível. Pela matemática, o prefeito Rodolfo Mota, com a maioria dos 11 vereadores compondo sua base no legislativo apucaranense, tem tudo para fazer o próximo presidente. Hoje, o cenário é de seis votos favoráveis à situação e cinco à oposição, que tem como candidato o atual presidente, Danylo Acioli. Como o jogo está nas mãos do alcaide, é impossível prever o que pode acontecer. É um jogo de xadrez e um movimento errado de uma peça pode pôr tudo a perder. A princípio, a eleição está marcada para o dia 14 de dezembro, em sessão especial e exclusiva para escolha de toda a mesa, incluindo presidente, vice, primeiro e segundo secretários. Pelo lado do prefeito Rodolfo Mota, três são os possíveis candidatos: Tiago Cordeiro, Moisés Tavares e José Airton de Araújo, o Deco. Dos três, quem está em campanha explícita há um bom tempo e parece ter o beneplácito do alcaide é o vereador Tiago Cordeiro. Ele não abre mão de ser o escolhido. Como tem sido um grande parceiro de Rodolfo, tem tudo para ser o candidato dele.

Deputados na expectativa

Até o momento, o governador eleito Sergio Moro só anunciou nomes técnicos para compor o seu secretariado. Nenhum parlamentar eleito em sua coligação até agora foi convidado para algum posto de relevância no futuro governo estadual. Há comentários envolvendo vários nomes, como o do deputado federal Felipe Francischini (Podemos) na Secretaria de Cidades e o da própria esposa de Moro, deputada Rosangela Moro, sem especificar o cargo, mas de concreto mesmo até agora nada.

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Beto em Califórnia

O tempo firme no sábado e domingo permitiu ao município de Califórnia comemorar mais um aniversário de emancipação política, com shows e muita comilança. O prefeito Paulo da Padaria recepcionou o deputado federal Beto Preto (PSD), que acompanhou parte das festividades e recebeu os agradecimentos do alcaide pelos recursos que já encaminhou ao município. Beto, logo após se formar em medicina, foi secretário de Saúde da Prefeitura de Califórnia, criando raízes por lá.

Apostando no tribunal

Uma ação do PDT no Tribunal Superior Eleitoral questiona o cálculo das sobras eleitorais e, se aceita, pode abrir espaço para a eleição de Roberto Requião, Beto Richa e Luciano Ducci como deputados federais. Em contrapartida, ficariam de fora os deputados federais eleitos Arilson Chiorato (PT), Marcelo Belinati (PP) e Luizão Goulart (PSD). Especialistas em direito eleitoral dizem ser muito difícil prosperar esse tipo de argumentação jurídica. Já o PDT diz ter muita confiança.

Vai ter dinheiro?

A pergunta que não quer calar entre os prefeitos paranaenses é se o governo do Estado vai ter ou não recursos em 2027 para liberação de obras prometidas ao longo de 2026. Como se trata de governo diferente, a preocupação é grande, até porque 2027 é véspera da eleição municipal de 2028 e muitos prefeitos que pretendem disputar a eleição apostam em obras, principalmente na área de infraestrutura, para se reelegerem. Só com recursos próprios, fica muito difícil.

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Empréstimo na Caixa

Com autorização aprovada pela Câmara Municipal já há alguns meses, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, pode oficializar em 2027 o financiamento de R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal para realização de obras. Boa parte desse montante deve ser usada na recuperação do asfalto, bastante castigada pelas constantes chuvas provocadas pelo fenômeno El Niño e até mesmo pavimentação nova, além de aquisição de maquinário pesado para o parque de máquinas.

JUSTIÇA SUSPENDE FESTAS EM ORTIGUEIRA

O Tribunal de Justiça do Paraná determinou que o município de Ortigueira, nos Campos Gerais, suspenda os atos em andamento de uma licitação destinada à contratação de empresa para a produção e organização da festa de comemoração dos 74 anos do município. O evento estava previsto para acontecer entre os dias 10 e 13 de dezembro, com valor estimado de R$ 2.746.450,00. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público, sob a alegação de pregão presencial, com possível restrição à competitividade, problemas na formação dos preços estimados, dúvidas sobre os valores dos serviços de locução do rodeio e possíveis descumprimentos de regras financeiras e orçamentárias.

Vapt Vupt

* Os vereadores apucaranenses, a partir do próximo ano, vão dispor de emenda impositiva para destinar recursos para entidades e até mesmo para pequenas obras. O valor deve girar entre R$ 250 mil e R$ 300 mil, mais ou menos. Vai ser o primeiro ano da implantação da emenda impositiva, aprovada neste ano pelo legislativo local.

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* O deputado federal e senador eleito Filipe Barros (PL) completou 35 anos de idade durante a campanha eleitoral, justamente a idade mínima para assumir uma cadeira no Senado da República. Filipe, se Moro não vier disputar a reeleição em 2030, deve ser candidato ao governo do Estado. Nesta eleição, Filipe fez 3 milhões de votos.

* Todos os caminhos indicam que o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, deve mudar de partido para disputar a reeleição em 2028, desfiliandose do União Brasil. Pessoas ligadas ao alcaide dizem que ele teria dois caminhos pela frente: Podemos ou PL, com mais possibilidade de se filiar ao PL pelas mãos do deputado Delegado Jacovós.

* A Prefeitura de Apucarana está finalizando a instalação dos enfeites natalinos nas principais vias públicas da cidade, de modo especial na Praça Rui Barbosa e na Praça do Redondo. A iluminação já foi ligada pela empresa contratada. O município aposta na decoração natalina para atrair consumidores não só da cidade como também da região.