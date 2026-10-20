É público e notório que vários vereadores de Apucarana pretendem mudar de partido antes das eleições municipais de 2028. Como a legislação proíbe a troca de legenda antes da chamada janela partidária, a menos que haja justa causa, até abril de 2028 todos os edis apucaranenses devem permanecer onde estão. Muitos tentam controlar os partidos que consideram da vez, como o PL e o Novo, através de terceiros. No entanto, tudo vai depender do entendimento entre o deputado estadual do PL mais votado em Apucarana, Delegado Jacovós, e o presidente estadual do partido, senador eleito Filipe Barros. Até o prefeito Rodolfo Mota pode entrar nessa disputa, pois tudo indica que seu caminho político é trocar o União Brasil pelo PL, desde, é claro, que tenha o controle do partido na cidade. Outros pretendentes são os vereadores Danylo Acioli (MDB) e Tiago Cordeiro (PDT), além do ex-vereador Adan Lenharo. Já com relação ao Novo, pode ficar com Tiago Cordeiro, se assim o desejar.

Não ajuda, atrapalha

O presidente Lula enfrenta uma parada difícil neste segundo turno. Além da ojeriza que o PT causa no agronegócio e em outros setores da sociedade, tem ainda a prejudicá-lo a primeira-dama Janja da Silva. A atual mulher de Lula, ao contrário da ex-esposa, Marisa da Silva, impõe a vontade e opinião dela, e Lula aceita pela paixão que nutre pela mulher. Janja facilita as coisas para o adversário Flávio Bolsonaro.

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Itaipu elege irmão

O diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, fez das tripas coração para eleger seu irmão Mário Verri deputado estadual pelo PT. Acabou conseguindo. Pelas reclamações de aliados políticos, Mário foi o único a merecer atenção total do diretor-geral de Itaipu na eleição, envolvendo, segundo se comenta, a própria usina na campanha. A Itaipu, como se sabe, despejou dinheiro em muitos municípios nos últimos anos.

Força de Ricardo

Faltou pouco, muito pouco por sinal, para o deputado federal Ricardo Barros (PP) igualar a votação em Maringá do controvertido sargento Fahur (PL), que no Paraná todo atingiu 242.643 votos. Em Maringá, base tanto de Ricardo quanto de Fahur, este somou 30.674 votos e Ricardo Barros, 28.146, em um total de 220.275 votos válidos registrados nas urnas da cidade. A diferença entre eles já foi maior em eleições passadas.

Adesivaço em Apucarana

Vereadores apucaranenses e outras lideranças políticas da cidade promoveram, no domingo, um adesivaço de carros na Praça Rui Barbosa em prol da candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. Teve até foguetório, como que antecipando uma possível vitória do candidato neste domingo, dia 25. Já a turma do Lula se limitou a colocar uns wind banners ao longo das praças do Redondo e Rui Barbosa, e nada mais.

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Mantendo a base unida

Pelo menos a cada dez dias, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, se reúne com sua base na Câmara Municipal para discutir projetos que encaminha ao Legislativo e, ao mesmo tempo, dialogar sobre a futura composição da Mesa Executiva, a ser eleita na segunda quinzena de dezembro. Com seis vereadores, a maioria dos 11 edis, Rodolfo espera eleger o presidente da Câmara Municipal sem maiores dificuldades.

SEM LULA, PT ACABA?

Se as pesquisas até aqui divulgadas se confirmarem, é muito provável que o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, vença a eleição neste domingo. Em isso acontecendo, como fica o futuro do PT? É o que indagam vários observadores políticos pelo país afora. Afinal, o PT só tem Lula como sua liderança e uma derrota dele pode mesmo apequenar o partido, a menos que surja um nome capaz de substituí-lo, o que poderia levar muito tempo. O PT não conseguiu, ao longo de décadas, formar novas lideranças e sempre viveu à sombra de Lula, que, por sua vez, se perder agora, na próxima eleição vai estar com 84 anos e dificilmente estará apto a disputar uma nova eleição presidencial.

Vapt Vupt

* Pelas projeções do governador Ratinho Junior e do próprio secretário de Fazenda do Estado, Norberto Ortigara, o governador eleito Sergio Moro (PL) vai assumir o governo com um caixa de mais de R$ 27 bilhões. Mas não é dinheiro livre para investir.

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* Após anunciar apoio ao candidato Flávio Bolsonaro, o governador Ratinho Junior vem sendo especulado como futuro diretor-geral de Itaipu, caso o candidato do PL vença a eleição. Bolsonaro tem também o apoio do apresentador Ratinho.

* No debate da Band, domingo, o governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), e o senador eleito Deltan Dallagnol (Novo) se fizeram presentes para apoiar Flávio Bolsonaro. Os dois foram responsáveis pela prisão de Lula, durante operação Lava Jato.

* À medida que a eleição do 2º turno se aproxima, os ânimos entre apoiadores de Flávio Bolsonaro e Lula da Silva se acirram. Sábado último, em Curitiba, apoiadores de Bolsonaro destruíram o vidro traseiro de um carro por estar com adesivo do presidente Lula.