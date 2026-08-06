Disputa na Câmara Municipal
É legítimo que qualquer um dos 11 vereadores de Apucarana pleiteie a presidência da Câmara Municipal. A renovação da mesa executiva para os próximos dois anos deve ocorrer a partir do mês de outubro, ou seja, logo após as eleições de 4 de outubro ou após o segundo turno, 25 de outubro. A eleição do novo governador em nada vai influenciar a escolha do próximo presidente do Legislativo apucaranense. Se é legítima a pretensão de qualquer um dos edis, não se pode concordar que o interessado use de ingratidão para ganhar o cargo que almeja. É o caso do vereador Tiago Cordeiro (PDT), que no afã de conseguir o apoio do prefeito Rodolfo Mota, esculacha seu antecessor, o ex-prefeito Junior da Femac. Na administração de Junior, Tiago tinha nada mais, nada menos do que 30 cargos na Prefeitura e defendia o alcaide com unhas e dentes. Agora se mostra ingrato, cuspindo no prato que comeu. Vai fazer o mesmo com Rodolfo quando este não for mais prefeito? Quem é ingrato com um, pode ser ingrato com dois. O vereador Tiago Cordeiro precisa rever seus conceitos se quiser ir longe na política...
Fim das convenções
O prazo estabelecido pelo calendário eleitoral das eleições 2026 terminou ontem para que os partidos realizassem suas convenções para homologação de candidaturas. Agora é aguardar até o dia 15, limite para o registro das candidaturas. De Apucarana, foram confirmadas na convenção do Avante ontem as candidaturas a deputado estadual do vereador Moisés Tavares e do pintor Valdeci Olimpio, o Baré.
Prefeitos mais animados
O astral de vários prefeitos da região mudou depois da adesão do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, à candidatura ao governo de Sandro Alex, apoiado pelo governador Ratinho Junior. Se antes ainda estavam em cima do muro, agora dizem que vão arregaçar as mangas para convencer o eleitorado de seus respectivos municípios da importância de votar em Sandro Alex, como continuidade do governo de Ratinho Junior.
Audiência pró-forma
A audiência pública marcada para hoje na Câmara Municipal de Apucarana para debater o pedido de financiamento da Prefeitura para aquisição de maquinário pesado e obras de infraestrutura, dificilmente vai mudar a posição dos 6 vereadores da base do Executivo que já se mostraram amplamente a favor do projeto. A votação está marcada para esta sexta-feira. A discussão pela população faz parte da democracia.
Cinco são de direita I
Na disputa pelas duas vagas do Senado no Paraná, há uma briga em particular. São os cinco candidatos que se dizem de direita e que vão disputar entre si as vagas para a chamada Câmara Alta. Já na esquerda, são apenas dois pretendentes. A jornalista Cristina Graeml, do PSD, foi o último nome confirmado para brigar por uma das duas vagas. Esta eleição promete ser das mais acirradas dos últimos tempos no Paraná.
Cinco são de direita II
Se para o Senado, como dizem alguns analistas, prevalece o voto ideológico, a disputa é entre direita e esquerda. Pela direita: Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos), Cristina Graeml (PSD) e Karen Guerreiro (Missão). Já pela esquerda, os dois candidatos são a deputada federal Gleisi Hoffmann e o Dr. Rosinha, ambos do PT, partido que já pediu a impugnação de Deltan Dallagnol.
ANDRÉ VARGAS EM APUCARANA
O ex-deputado federal André Vargas, do PT, esteve nesta terça-feira em Apucarana participando de uma reunião com mais de 100 simpatizantes, ao lado do vereador apucaranense Dr. Oderlone, candidato a deputado estadual. Os dois estão fazendo uma dobrada, já que André Vargas trabalha para retornar à Câmara Federal, onde chegou inclusive a ser vicepresidente. André, quando deputado, ajudou a eleger Beto Preto prefeito em 2012 e conseguiu muitos recursos para a cidade, chegando inclusive a receber o título de cidadão honorário.
Vapt Vupt
* Tem candidato a deputado de Apucarana indagando se a Acia Associação Comercial, Industrial e de Serviços vai fazer campanha para que o eleitor vote em candidato da cidade? Em outras épocas, a Acia tinha posição mais clara sobre a importância de ter deputados da própria cidade. A atual diretoria é indiferente.
* Para o atual presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli, manter a correlação de forças entre Executivo e Legislativo é importante para que a Câmara não volte a ser “puxadinho” da Prefeitura, como outrora já foi. Para ele, essa correlação de forças é salutar para o processo democrático.
* Adversários políticos do deputado federal Filipe Barros (PL) chegaram a espalhar a falsa informação de que ele teria desistido de disputar o Senado e voltaria a concorrer à Câmara Federal. Filipe desmentiu com veemência, reforçando ser candidato ao Senado. Filipe tem o apoio irrestrito da família Bolsonaro.
* Familiares de entes queridos sepultados nos dois cemitérios públicos de Apucarana estão reclamando da onda de furtos de objetos de bronze fixados nos túmulos. Muitos desses furtos ocorrem durante o dia, sem que haja qualquer tipo de represália por parte dos funcionários que lá permanecem e deveriam cuidar.