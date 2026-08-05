Durante a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Apucarana após o recesso parlamentar de julho, nesta segunda-feira, o vereador Tiago Cordeiro (PDT), defensor do prefeito Rodolfo Mota, levantou uma discussão totalmente inoportuna, antidemocrática e, no mínimo, fora de propósito. O tema: eleições municipais 2028, quando ainda faltam quase dois anos e meio. Preocupado com a futura eleição municipal, o edil disse que “grupo oculto que quer voltar ao poder estaria orquestrando o caos e botando o pânico (sic) em Apucarana”. Tudo porque tem internauta criticando nas redes sociais a postura de um ou outro vereador da base, como se estivessem imunes a qualquer crítica. E o pior foi o que ameaçou a seguir: “Vamos puxar a capivara de vocês”... Foi o suficiente para o vereador de oposição Lucas Leugi (PSD) dizer que o colega havia passado dos limites e o desafiou a “dar nomes aos bois”. O clima entre eles só esfriou após uma conversa fora do plenário. Em verdade, o pano de fundo de toda discussão de Tiago é a eleição para presidente da Câmara Municipal. Ele conta ter o apoio do prefeito Rodolfo Mota para galgar a presidência.

Mais um federal local

O ex-vereador e advogado Antonio Garcia, o popular Toninho da Vila Reis, vai ter sua candidatura a deputado federal homologada na convenção de hoje da Federação PSDB/Cidadania. O objetivo dele é fazer campanha apenas em Apucarana, onde hoje se diz oposição ao prefeito Rodolfo Mota, de quem já foi companheiro político. A disputa por um campo de futebol os tornou inimigos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Audiência amanhã

A Câmara Municipal de Apucarana vai realizar nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, audiência pública para debate sobre a proposta do prefeito Rodolfo Mota de contrair financiamento de R$ 30 milhões para compra de maquinários pesados e obras de infraestrutura. O próprio prefeito ainda não confirmou se vai ou não participar para defender o projeto.

Lupion nada satisfeito

O deputado federal e presidente estadual do Republicanos no Paraná, Pedro Lupion, não disfarçou seu descontentamento com o rumo do partido quando da convenção realizada nesta segunda-feira, em Curitiba. Para Lupion, a melhor coligação seria com o senador Sérgio Moro e não com Sandro Alex. Tanto é que Lupion só participou de parte da convenção e se ausentou do palco, quando da chegada de Ratinho e Sandro Alex.

Centenas de prefeitos

Demonstrando o grande prestígio que o deputado estadual Alexandre Curi goza junto aos prefeitos, centenas deles se fizeram presentes na convenção do Republicanos que homologou a candidatura de Curi ao Senado federal. Para a grande maioria dos presentes, no entanto, a vontade era que o parlamentar fosse candidato ao governo, mas em nome da paz no grupo de Ratinho, Curi abriu mão.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ratinho eufórico com apoios

Depois de fechar um arco de alianças com vários partidos em prol de seu candidato ao governo do Estado, deputado federal Sandro Alex, o governador Ratinho Junior está eufórico e até admite que pode ganhar a eleição no primeiro turno, dia 4 de outubro. Ratinho garante já ter o apoio de pelo menos 75% dos prefeitos para Sandro, daí a euforia pelo seu candidato.

CONTAS DE DANYLO APROVADAS

No retorno do recesso parlamentar, na sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara Municipal de Apucarana, o presidente Danylo Acioli fez questão de mencionar o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná pela aprovação de suas contas no exercício de 2025. Para Danylo, “isso quer dizer de fato que trabalhamos com 100% de transparência, implementando um poder legislativo razoável e democrático”. O parecer do TCE é pela aprovação das contas sem qualquer ressalva.

Vapt Vupt

* O vereador apucaranense Guilherme Livoti (Novo) protocolou um projeto no legislativo para revogar nada menos do que 3.463 leis municipais que já não produzem mais qualquer efeito jurídico, mas continuam vigorando. Tem até proibição de construção de casas de madeira na Avenida Curitiba, datada do século passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Por sua vez, o vereador Tiago Cordeiro (PDT) disse que teria conseguido quase R$ 3 milhões de emendas de deputados para Apucarana e que nenhuma delas teria sido liberada pelo governador Ratinho Junior. Diz ele que nestas emendas tinha compra de trator, construção de ponte e até recursos para a Casa dos Autistas.

* Está fazendo água a vinda de uma loja do McDonald’s para Apucarana. A diretoria da rede já descartou uma negociação com uma família que possui um imóvel antigo na Praça do Redondo, pelas dificuldades criadas ao longo das negociações. Pela falta de encontrar um local adequado em Apucarana, a loja deve ir para Arapongas.

* Apoiadores do senador Sérgio Moro, candidato ao governo do Paraná pelo PL, dizem que não “se assustaram com a frente de alianças construída pelo governador Ratinho Junior e mantêm toda unidade em torno do nome dele”. A tendência nesta eleição para o governo estadual é a polarização entre as candidaturas de Sergio Moro e Sandro Alex.