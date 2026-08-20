Mais de trinta ex-deputados estaduais e federais estão com candidaturas postas nas ruas em busca de um mandato eletivo. Entre eles, dez concorrem a deputado estadual e outros 20 disputam a Câmara Federal. O ex-governador Roberto Requião, que foi deputado estadual e governador por três mandatos, concorre pela primeira vez a Câmara Federal; ele também já foi senador da República e prefeito de Curitiba. Outro ex-deputado federal que pretende voltar a Brasília é o atual vice-prefeito da capital, Paulo Martins (Novo). Em 2022, enquanto ainda exercia o mandato de deputado federal, ele concorreu ao Senado pelo PL e perdeu a vaga para o ex-juiz e atual senador Sergio Moro (PL). Quem também sonha em voltar à Câmara Federal é o controvertido Boca Aberta (Republicanos), de Londrina. Ele foi cassado em 2021 e tem condenação por difamação e perturbação do sossego. Tem até ex-deputado estadual condenado por homicídio que é candidato, caso de Roberto Aciolli (Podemos), que ganhou projeção como apresentador de programa policial em emissoras de TV.

Solidários com a tragédia

Praticamente todos os candidatos ao governo do Paraná expressaram ontem solidariedade às famílias das 23 pessoas mortas no acidente próximo a Imbituva, nos Campos Gerais, envolvendo um ônibus de saúde da cidade que transportava pacientes para Curitiba. Uma tragédia sem precedentes na região. O próprio governador Ratinho Junior decretou luto oficial no Estado. Infelizmente, é muito comum esse vai e vem de pacientes pelo Paraná afora.

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Parecer que assustou

Os adversários do exprocurador da República no Paraná, Deltan Dallagnol (Novo), candidato ao Senado, que estão apostando em sua inelegibilidade, ficaram assustados ontem com a divulgação de um parecer do Ministério Público Eleitoral dizendo que o candidato está em seus plenos gozos políticos e, portanto, elegível. É evidente que é apenas um parecer e o julgamento vai ser do pleno do Tribunal Regional Eleitoral.

O aluga-se que assusta

Em Apucarana, entre a Avenida Curitiba e a Rua Nagib Daher, a movimentada rua Osvaldo Cruz registra nada menos do que quase 10 salas comerciais para alugar. Isso num espaço de apenas 200 metros. Isso só para citar esse local. A preocupação não é só dos donos das salas, alguns até dependem do aluguel para sobreviver, é de toda a comunidade por falta de entusiasmo de empreendedores em gerar empregos. Situação difícil.

Eleitor faz a dobrada

Nem sempre a dobrada oficial de candidatos a deputado estadual e deputado federal prevalece na vontade do eleitor. Em Apucarana mesmo, na eleição de 2022, muitos eleitores optaram por votar em Beto Preto para federal e Rodolfo Mota para estadual, embora não houvesse entre os dois nenhum vínculo político e partidário. Naquela eleição, Beto Preto fez mais de 38 mil votos na cidade e Rodolfo, 20 mil.



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Pesquisa animou prefeitos

Alguns prefeitos do Vale do Ivaí que estavam receosos com a candidatura do deputado federal Sandro Alex (PSD) ao governo do Estado, a partir desta terça-feira, deixaram transparecer que estão mais animados e motivados com o candidato, após a pesquisa da Real Time Big Data apontálo em segundo lugar, com 22% das intenções de voto, superando Requião Filho, do PDT, com 20%. Os prefeitos apostam em 2º turno.

JUNIOR NÃO APOIA

Bastou um amigo de seu pai plotar um carro com adesivo do ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Apucarana, Rodrigo Recife (Podemos), para alguns imaginarem que ele teria o apoio de Junior da Femac, que o apoiou na eleição de prefeito em 2024. Mas finda a eleição, Recife se bandeou para o lado do prefeito eleito Rodolfo Mota, de quem foi secretário de Cultura até a desincompatibilização para sair a candidato a deputado estadual. Na verdade, quem apoia Recife é o prefeito Rodolfo Mota. Já o ex-prefeito Junior da Femac apoia a reeleição do deputado estadual Anibelli Neto (MDB).



Vapt Vupt

* Sem contar muito com o fundo eleitoral e não querendo ou não podendo pôr a mão no bolso, alguns candidatos a deputados estaduais e federais de Apucarana simplesmente estão em compasso de espera para pôr a campanha nas ruas. A falta de dinheiro e de doações travam as campanhas.

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* As grandes varejistas estão passando por dificuldades no país e fazendo aumentar o pedido de recuperação judicial por dívidas astronômicas. A tradicional Casas Bahia, depois de entrar em recuperação, anunciou o fechamento de nada menos do que trezentas lojas em todo o país.

* A deputada estadual Flávia Francischini (PL), que lidera a causa autista na Assembleia Legislativa, vai estar nesta quartafeira, dia 26, em Apucarana para fazer uma palestra no auditório do Hotel Doral sobre a situação do autismo no Estado e o trabalho a ser feito em apoio à causa.

* O ex-prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda (PSD), garante que em seu município o candidato do partido ao governo do Estado, Sandro Alex, vence a eleição com facilidade. Aliás, Aquiles pegou na partida e trabalha fortemente junto ao eleitorado para ter uma vitória expressiva.