Dezenas de ex-deputados buscam mandato
Mais de trinta ex-deputados estaduais e federais estão com candidaturas postas nas ruas em busca de um mandato eletivo. Entre eles, dez concorrem a deputado estadual e outros 20 disputam a Câmara Federal. O ex-governador Roberto Requião, que foi deputado estadual e governador por três mandatos, concorre pela primeira vez a Câmara Federal; ele também já foi senador da República e prefeito de Curitiba. Outro ex-deputado federal que pretende voltar a Brasília é o atual vice-prefeito da capital, Paulo Martins (Novo). Em 2022, enquanto ainda exercia o mandato de deputado federal, ele concorreu ao Senado pelo PL e perdeu a vaga para o ex-juiz e atual senador Sergio Moro (PL). Quem também sonha em voltar à Câmara Federal é o controvertido Boca Aberta (Republicanos), de Londrina. Ele foi cassado em 2021 e tem condenação por difamação e perturbação do sossego. Tem até ex-deputado estadual condenado por homicídio que é candidato, caso de Roberto Aciolli (Podemos), que ganhou projeção como apresentador de programa policial em emissoras de TV.
Solidários com a tragédia
Praticamente todos os candidatos ao governo do Paraná expressaram ontem solidariedade às famílias das 23 pessoas mortas no acidente próximo a Imbituva, nos Campos Gerais, envolvendo um ônibus de saúde da cidade que transportava pacientes para Curitiba. Uma tragédia sem precedentes na região. O próprio governador Ratinho Junior decretou luto oficial no Estado. Infelizmente, é muito comum esse vai e vem de pacientes pelo Paraná afora.
Parecer que assustou
Os adversários do exprocurador da República no Paraná, Deltan Dallagnol (Novo), candidato ao Senado, que estão apostando em sua inelegibilidade, ficaram assustados ontem com a divulgação de um parecer do Ministério Público Eleitoral dizendo que o candidato está em seus plenos gozos políticos e, portanto, elegível. É evidente que é apenas um parecer e o julgamento vai ser do pleno do Tribunal Regional Eleitoral.
O aluga-se que assusta
Em Apucarana, entre a Avenida Curitiba e a Rua Nagib Daher, a movimentada rua Osvaldo Cruz registra nada menos do que quase 10 salas comerciais para alugar. Isso num espaço de apenas 200 metros. Isso só para citar esse local. A preocupação não é só dos donos das salas, alguns até dependem do aluguel para sobreviver, é de toda a comunidade por falta de entusiasmo de empreendedores em gerar empregos. Situação difícil.
Eleitor faz a dobrada
Nem sempre a dobrada oficial de candidatos a deputado estadual e deputado federal prevalece na vontade do eleitor. Em Apucarana mesmo, na eleição de 2022, muitos eleitores optaram por votar em Beto Preto para federal e Rodolfo Mota para estadual, embora não houvesse entre os dois nenhum vínculo político e partidário. Naquela eleição, Beto Preto fez mais de 38 mil votos na cidade e Rodolfo, 20 mil.
Pesquisa animou prefeitos
Alguns prefeitos do Vale do Ivaí que estavam receosos com a candidatura do deputado federal Sandro Alex (PSD) ao governo do Estado, a partir desta terça-feira, deixaram transparecer que estão mais animados e motivados com o candidato, após a pesquisa da Real Time Big Data apontálo em segundo lugar, com 22% das intenções de voto, superando Requião Filho, do PDT, com 20%. Os prefeitos apostam em 2º turno.
JUNIOR NÃO APOIA
Bastou um amigo de seu pai plotar um carro com adesivo do ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Apucarana, Rodrigo Recife (Podemos), para alguns imaginarem que ele teria o apoio de Junior da Femac, que o apoiou na eleição de prefeito em 2024. Mas finda a eleição, Recife se bandeou para o lado do prefeito eleito Rodolfo Mota, de quem foi secretário de Cultura até a desincompatibilização para sair a candidato a deputado estadual. Na verdade, quem apoia Recife é o prefeito Rodolfo Mota. Já o ex-prefeito Junior da Femac apoia a reeleição do deputado estadual Anibelli Neto (MDB).
Vapt Vupt
* Sem contar muito com o fundo eleitoral e não querendo ou não podendo pôr a mão no bolso, alguns candidatos a deputados estaduais e federais de Apucarana simplesmente estão em compasso de espera para pôr a campanha nas ruas. A falta de dinheiro e de doações travam as campanhas.
* As grandes varejistas estão passando por dificuldades no país e fazendo aumentar o pedido de recuperação judicial por dívidas astronômicas. A tradicional Casas Bahia, depois de entrar em recuperação, anunciou o fechamento de nada menos do que trezentas lojas em todo o país.
* A deputada estadual Flávia Francischini (PL), que lidera a causa autista na Assembleia Legislativa, vai estar nesta quartafeira, dia 26, em Apucarana para fazer uma palestra no auditório do Hotel Doral sobre a situação do autismo no Estado e o trabalho a ser feito em apoio à causa.
* O ex-prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda (PSD), garante que em seu município o candidato do partido ao governo do Estado, Sandro Alex, vence a eleição com facilidade. Aliás, Aquiles pegou na partida e trabalha fortemente junto ao eleitorado para ter uma vitória expressiva.