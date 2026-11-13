Passadas as eleições de outubro para deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores de Estados e presidência da República, agora as atenções estão voltadas para as eleições de dezembro, quando vão ser renovadas a mesa executiva da Câmara Municipal de Apucarana, a diretoria do Cisvir - Consórcio Intermunicipal de Saúde e da Amuvi - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí. O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, tem interesse nos três pleitos. Na Câmara Municipal, espera eleger um presidente para chamar de seu; no Cisvir, se apresenta como candidato a presidir a entidade, o mesmo acontecendo em relação à Amuvi. Nas três eleições, o alcaide apucaranense vai enfrentar adversários em suas pretensões. No legislativo apucaranense, mesmo tendo maioria, não se pode antecipar vitória porque tudo pode acontecer. Ou nada. Já na eleição do Cisvir, o adversário, se houver bate-chapa, é o prefeito de Arapongas, Rafael Cita, que busca a reeleição. Na Amuvi, os interessados são o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e o de Mauá da Serra, Giva Lopes, entre outros. Apesar de haver um mês pela frente antecedendo estas eleições, muita água ainda pode rolar debaixo dessa ponte...

Jandaia antecipou

Para evitar coincidência com as eleições do Cisvir e da Amuvi, o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Púpio, convenceu a Câmara Municipal a antecipar a eleição do novo presidente e elegeu um companheiro seu para o cargo. Trata-se do vereador Michel Enfermeiro (Podemos), edil de primeiro mandato. Alexandre da Vila Rica ficou como vice e os vereadores Fabiano Goulart e André Barqueiro, respectivamente, primeiro e segundo secretários.

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Selo Diamante

Por falar em Câmara Municipal, a de Godoy Moreira é uma das dez entidades paranaenses reconhecidas pelo Selo Diamante na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública. Entre 861 avaliadas, é a única Câmara Municipal do Vale do Ivaí a atender todos os parâmetros avaliados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. A Assembleia Legislativa do Paraná recebeu o selo pelo 3º ano.

Prefeitos preocupados

O assunto foi até motivo de debate na Associação dos Municípios do Paraná, diante da incerteza de vários prefeitos se vão ou não receber os recursos prometidos pelo governador Ratinho Junior antes da campanha eleitoral, para a realização de obras importantes para seus municípios. Muitos convênios, mesmo assinados, mas com obras iniciadas e sem a primeira medição, estão sendo cancelados pelo governo estadual.

Vitória de Beto

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), acolheu nesta quarta-feira requerimento do senador Alessandro Vieira para retirar da medida provisória do governo federal dispositivo que abria brecha para regulamentação dos cigarros eletrônicos, como foi denunciado na Câmara Federal pelo deputado Beto Preto (PSD) que, como médico, alertou o risco que isso representaria para a saúde da população.

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Opções de Jacovós

O deputado estadual Delegado Jacovós tem três opções pela frente: presidência da Assembleia, primeira secretaria ou líder do governador Sérgio Moro na Casa. É evidente que Jacovós prefere a presidência da Assembleia Legislativa ou, no mínimo, a primeira secretaria. Mas, se nenhuma dessas opções vingar, poderia aceitar mesmo ser o líder de Moro na Assembleia, o que, convenhamos, é uma posição de destaque.

EL NIÑO COM INTENSIDADE FORTE

A princípio se dizia que o fenômeno El Niño iria até fevereiro, com intensidade mais forte em novembro e dezembro deste ano. No entanto, em anúncio nesta quinta-feira, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos prevê que o El Niño segue ganhando força no Oceano Pacífico e pode ter uma intensidade muito forte até março de 2027. De acordo com as previsões, o fenômeno deve continuar se fortalecendo até o fim do ano e há chances superiores a 79% dele se manter entre forte e muito forte até o período de janeiro a março de 2027, ou seja, durante os festejos do aniversário de Apucarana, que se comemora no dia 28 de janeiro. Muitos municípios da região, se precavendo, já cancelaram festividades de aniversário da cidade e festividades de fim de ano a céu aberto.

Vapt Vupt

* O ex-presidente da República, Michel Temer, esteve em Curitiba proferindo palestra para um grupo de advogados na sede da OAB. Temer, advogado constitucionalista, foi presidente da Câmara Federal e exerceu mandato parlamentar por várias legislaturas, além de ter sido vice-presidente da República e assumido a presidência por dois anos.

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* Filho do saudoso deputado Fabiano Braga Cortes, que, em sua época de parlamentar, representava a cidade de Faxinal, o ex-vereador Felipe Braga Cortes pode fazer parte do governo Sérgio Moro, não se sabendo ainda em que cargo. Mas ele tem uma ótima relação com o governador eleito e com a esposa de Moro, deputada Rosangela Moro.

* Muita gente no governo do Estado preocupada com um possível tesouraço do governador eleito Sérgio Moro em muitos cargos. A ideia não seria apenas reduzir o número de secretarias, mas implantar uma reforma administrativa que poderia extinguir muitos cargos de segundo e terceiro escalões, especialmente na Casa Civil.

* A propósito do futuro governo Moro, ele já adiantou que os secretários por ele nomeados terão autonomia total para nomear assessores e indicações para cargos regionais, especialmente na área de saúde e educação. Em relação a mando político de deputados estaduais, Moro nada sinalizou ainda. Mas vai acabar prevalecendo.