Para não desagradar nem Tiago Cordeiro (PDT) e nem Moisés Tavares (Avante), ambos pretendentes a presidir a Câmara Municipal de Apucarana, o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) pode lançar mão de um terceiro nome como forma de apaziguar sua base no Legislativo. Trata-se do vereador licenciado Deco de Araújo (Agir), atualmente diretor da Aserfa - Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana. O próprio Deco, que esteve nesta semana na sessão extraordinária da Câmara Municipal, começou a admitir a possibilidade de retornar ao Legislativo e disputar a presidência, cargo que já ocupou em legislaturas passadas. O retorno de Deco implicaria automaticamente na saída do suplente Luciano Facchiano, também do Agir. O vereador Moisés Tavares até poderia aceitar que Deco fosse o ungido pelo prefeito Rodolfo Mota, mas o mesmo não se pode afirmar em relação ao vereador Tiago Cordeiro, que tem reiterado não abrir mão de ser ele o candidato da base do alcaide. Vai ser uma equação difícil para Rodolfo resolver, porque se preterir o nome de Tiago Cordeiro, pode provocar um racha em sua base, favorecendo o candidato de oposição — no caso, o atual presidente Danylo Acioli. Por mais que o alcaide possa querer uma terceira via, não vai ter como não apoiar Tiago para evitar que haja deserção em sua base de apoio no legislativo, isto é, se o vereador Moisés Tavares aceitar ser preterido e fazer o que o prefeito determinar. Mas, segundo os demais vereadores da base, Moisés jamais se rebelaria e assimilaria facilmente a decisão de Rodolfo. É muito leal.

Esposa de Toledo

A cada dia surge um novo nome para assumir a chefia da 16ª Regional de Saúde de Apucarana. Depois de Marcos do Posto, indicação do vereador Tiago Cordeiro, agora aparece o nome da esposa do ex-prefeito de Cambira, Emerson Toledo. Trata-se de Vanessa Marques, farmacêutica de formação. O próprio Toledo também reivindica algum cargo no governo estadual como retribuição pelo apoio que prestou em toda a região.

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Não se confirma

Surgiram boatos nesta sexta-feira de que o Gaeco, responsável pelo combate ao crime organizado, teria deflagrado uma operação em Mandaguari contra um empresário que já foi alvo de denúncias por participar de licitações em várias prefeituras da região, inclusive Apucarana. No entanto, nem o Gaeco de Maringá nem qualquer outra fonte oficial confirmou ter feito qualquer operação dessa natureza no município.

Motiva notifica

A concessionária Motiva, que administra alguns trechos de rodovias na região, começou a notificar empresas de outdoor e placas promocionais para a remoção das estruturas instaladas em sua faixa de domínio, especialmente em rodovias que administra e cortam os perímetros urbanos. As primeiras notificações foram enviadas a empresas de Arapongas que utilizam as margens da BR-369, no parque industrial, saída para Londrina. E promete fazer o mesmo em outras cidades.

Eleição na Amuvi

Os prefeitos da região já começaram a conversar a respeito da definição da nova diretoria da Amuvi - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí para o biênio 2027/2028. A eleição deve ocorrer até a primeira quinzena de dezembro. O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil (PSD), que chegou a registrar chapa em 2024 e depois abriu mão em prol de uma diretoria de consenso, tanto pode ser presidente ou ocupar outro cargo.

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Movelbra confirmada

O prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), confirmou a realização da Movelbra - feira nacional de móveis entre os dias 16 e 18 de fevereiro de 2027. O evento vai ser realizado no antigo centro de distribuição da Romera, na PR-444, em substituição a tradicional Expoara, onde tradicionalmente se realizava a feira. O centro de eventos da Expoara foi vendido e vai ser transformado em um outlet com lojas de grife e área de alimentação.

REPERTÓRIO DE MEDICINA

O Congresso Nacional aprovou um novo desenho para a proficiência médica, com ampliação do papel decisório do Conselho Federal de Medicina, ainda sujeito à sanção presidencial. A Frente Parlamentar Mista da Medicina apontou o deputado federal Beto Preto (PSD) como autor do maior repertório técnico entre as emendas apresentadas à MP que tratou da questão. O deputado apucaranense apresentou nada menos que 71 emendas, sendo sete delas incorporadas ao texto final apresentado pelo deputado federal Dr. Luizinho, deputado do PP do Rio de Janeiro.

Vapt Vupt

* A alta do dólar tem deixado muitos empresários de orelha em pé, em especial quem tem dívida na moeda americana ou a utiliza para comprar insumos. O mercado de câmbio nervoso como está pode ocasionar grandes danos à economia.

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* Uma das maiores preocupações, além da alta do dólar, é a possibilidade de novo aumento nos combustíveis, principalmente no óleo diesel, o que afetaria não só o frete, como também o empresário do agronegócio.

* A Prefeitura de Apucarana já está licitando novamente os enfeites de Natal, após ter sido compelida pelo Tribunal de Contas do Estado a mudar o edital do certame, por denúncia do vereador Guilherme Livoti, do Novo.

* Pegou bem o auxílio emergencial concedido pelo prefeito de Apucarana aos servidores que tiveram danos em suas propriedades por conta do temporal que assolou a cidade e causou muitos estragos, prejudicando muita gente

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