Conversas nos bastidores da política paranaense indicam que o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (Republicanos), que perdeu a eleição para o Senado, pode estar no radar do governador eleito Sérgio Moro (PL) para ocupar a coordenação política do governo. Quem estaria trabalhando neste sentido é o deputado federal Pedro Lupion, juntamente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ambos do Republicanos. Lupion, que é cotado para assumir o Ministério da Agricultura em eventual vitória de Flávio Bolsonaro, apoiou Moro e o próprio Curi, seu colega de partido, para o Senado. Alexandre Curi, deputado estadual por várias legislaturas, tem forte liderança entre os deputados reeleitos e eleitos da Assembleia Legislativa, bem como entre os prefeitos paranaenses. Como articulador político de Moro, se de fato for convidado e ele aceitar, o governo do Estado estaria bem servido e teria muita facilidade de compor uma maioria na Assembleia Legislativa. Se alguma novidade surgir nesse sentido, só deve acontecer após o fim do segundo turno da eleição presidencial.

Prefeitura disputada

Pelo desejo de alguns vereadores e outras lideranças políticas em disputar a Prefeitura de Apucarana em 2028, a eleição pode ser muito disputada. O prefeito Rodolfo Mota é candidato à reeleição e, para ele, quanto mais adversários se dividirem na oposição, melhor para vencer o pleito. Como ainda é muito cedo para qualquer prognóstico quanto ao número efetivo de candidatos a prefeito em 2028, melhor pôr o pé no freio.

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Jacovós representa

Mesmo não tendo sido ostensivamente apoiado pelo prefeito Rodolfo Mota, o representante de Apucarana na Assembleia Legislativa para interlocução com o governo do Estado deve ser o deputado delegado Jacovós, do PL. O prefeito Rodolfo Mota deve oficializar a indicação logo após o início do novo governo. Já o deputado Do Carmo não será mais a pessoa indicada para tanto, já que ele e o governador eleito são inimigos mortais.

Famosa bala de prata

Sempre que algum político ou liderança diz que o seu candidato tem uma bala de prata para vencer a eleição, se dá o contrário. Foi assim na eleição presidencial de 2022, com o então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e foi agora em 2026, quando o apresentador e empresário Ratinho disse que seu filho, o governador Ratinho Junior, tinha uma bala de prata para vencer a eleição de sua sucessão.

Dois federais locais

Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito Rodolfo Mota disse que Apucarana estará bem representada a partir de 2027, citando os deputados estaduais Do Carmo e delegado Jacovós; o deputado federal Felipe Francischini e o senador eleito Filipe Barros. Mas ignorou por completo que Apucarana elegeu dois deputados federais para chamar de seus, Beto Preto (PSD) e Arilson Chiorato (PT). Eles representam Apucarana.

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Val mal nas urnas

A apucaranense Val Marchiori, que saiu do distrito de Caixa de São Pedro para viver o glamour de ser socialite em São Paulo, após casar com um rico industrial de Rolândia, com quem teve dois filhos e se separou, disputou uma vaga de deputada federal e saiu das urnas com apenas 5 mil votos em um colégio eleitoral do tamanho de São Paulo. Com uma votação dessa na capital paulista nem suplente de vereadora seria.

BRIGA PELO PL EM APUCARANA

Pelo visto vai ser uma briga de foice no escuro a peleja para comandar o PL em Apucarana. O deputado estadual reeleito delegado Jacovós tem a força para entregar o partido para quem quiser, mas vai ter que ouvir o presidente da legenda no Estado, o senador eleito Filipe Barros, que, por sua vez, tem muita gratidão pelo ex-vereador Adan Lenharo, que sempre o apoiou em suas eleições de deputado federal. Para agradar gregos e troianos, a solução seria compor uma executiva do PL na cidade que agradasse todas correntes, incluindo o presidente da Câmara Municipal, vereador Danylo Acioli, que já anunciou seu desejo de trocar o MDB pelo PL, o que só poderá ser feito na janela partidária em 2028, a menos que o MDB o libere sem que perca o mandato. Tudo ainda é muito cedo, mas que o PL é a bola da vez em Apucarana, isso é.



Vapt Vupt

* O governador eleito do Paraná, senador Sergio Moro (PL), já anunciou que vai montar um secretariado com uma equipe técnica, isto é, nomear a pessoa certa para o lugar certo. Política será feita à parte. Mas nenhum nome deve ser oficializado antes do segundo turno da eleição presidencial neste dia 25. Até lá, tudo são especulações.

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* Por falar em especulação de nomes para compor o governo de Sérgio Moro, é tido como certo que o marqueteiro de sua campanha, Marcelo Catani, vai ocupar um cargo de destaque no governo. Não é a Secretaria de Comunicação Social, que pode ter alguém indicado por ele. Catani pode surgir como chefe da Casa Civil. E com força.

* Há comentários de que a partir da metade de seu governo, a partir de janeiro de 2027, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, poderia fazer uma reforma em seu secretariado. Ele próprio nunca disse nada a esse respeito. Mas há quem diga que a primeira secretaria a ser mudada, se a reforma se confirmar, é a de Educação. Aguardar.

* Entre os maiores municípios do Vale do Ivaí, que incluem Apucarana, Ivaiporã e Jandaia do Sul, o melhor desempenho do candidato a governador apoiado por Ratinho Junior foi em Ivaiporã. Não ganhou de Sérgio Moro lá, mas teve um percentual superior a 33%, ficando em segundo lugar. Em Apucarana, Sandro Alex ficou em terceiro.