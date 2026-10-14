Parte derrotada do candidato ao governo do Estado apoiado pelo governador Ratinho Junior deve ser debitada à atual diretoria da Copel, pela ineficiência da empresa e as constantes quedas de energia no Paraná todo. São incontáveis os prejuízos causados pela falta de energia elétrica na cidade e no campo. Nunca antes na história do Paraná se viu uma Copel tão ineficiente como se tem visto nos últimos tempos, principalmente após a privatização de parte de suas ações. No entanto, não se pode atribuir apenas à venda de ações por parte do governo do Estado, até porque a diretoria é a mesma há muitos anos. Toda a boa e má gestão pelo governador Ratinho Junior. O descaso com o consumidor, seja pessoa jurídica ou pessoa física, com certeza influenciou boa parte do eleitorado na hora de depositar votos nas urnas. Quem perdeu esses votos, à bem da verdade, foi o candidato de Ratinho Junior, o deputado federal Sandro Alex. Melhor para o senador Sérgio Moro (PL), que se elegeu governador no primeiro turno e já anunciou que mexer na Copel é uma de suas prioridades. Ratinho Junior, que passou a mão na cabeça da atual diretoria, acabou sofrendo as consequências na eleição.

Reverter prejuízo

Prefeitos de cidades importantes do Paraná que apoiaram o candidato derrotado ao governo do Estado, Sandro Alex, fizeram questão de participar nesta terça-feira, de um jantar de adesão organizado pelo governador eleito Sérgio Moro em prol da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Foi a maneira que esses prefeitos encontraram de se aproximar de Moro, usando como motivo o apoio a Bolsonaro. E assim caminha a humanidade.

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Audiência pública

Para debater a proposta do arquiteto Leonardo Britici sobre a abertura de parte da Praça do Redondo, a Câmara Municipal de Apucarana poderá convocar uma audiência pública para ouvir técnicos, engenheiros, arquitetos, urbanistas, comerciantes e lideranças da cidade para entender o que a população pensa sobre a ideia. Ainda não se tem data marcada pelo presidente da Casa, vereador Danylo Acioli. Mas deve acontecer em breve.

Eleição da mesa

A propósito da Câmara Municipal de Apucarana, ainda não está definida a data da nova eleição da mesa executiva. O que se sabe é que a escolha dos novos dirigentes do legislativo local deve acontecer antes do recesso legislativo, previsto para a segunda quinzena de dezembro. Os novos membros da mesa executiva, incluindo o presidente eleito, devem tomar posse no início de 2027, segundo prevê o regimento interno.

Shopping de Arapongas

A cidade de Arapongas ainda não tem um shopping center para chamar de seu, mas a rede de lojas Havan tem suprido essa carência, tal o movimento que registra com consumidores de várias cidades da região, incluindo Apucarana. Para deleite do araponguense, a antiga Expoara, um enorme pavilhão, está prestes a ser transformada em um outlet com grifes famosas e uma grande praça de alimentação. Vai atrair muita gente.

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Cobrar deputados

As lideranças políticas e empresariais de Apucarana, a partir de 2027, precisam cobrar com firmeza os deputados estaduais e federais que tiveram grande votação na cidade, para que revertam os votos auferidos dos apucaranenses. E nada de achar que viaturas suprem essa necessidade, até porque viaturas vêm por gravidade, até porque várias vêm por gravidade, independentemente de deputado estadual e deputado federal. Apucarana precisa de grandes recursos para grandes obras.

A influência de Alexandre Curi

A eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, após a posse dos novos parlamentares, deve passar primeiro pelo crivo do governador eleito Sérgio Moro (PL), que com certeza apoiará um dos deputados de seu partido — em especial aqueles que estiveram com ele na primeira hora. Moro ainda não declinou nenhum nome, mas uma coisa não se pode ignorar: a influência do deputado estadual e atual presidente da Casa, Alexandre Curi. Mesmo não se elegendo senador da República, cargo para o qual concorreu nestas eleições, ele tem grande liderança sobre dezenas de deputados estaduais, não só os reeleitos, como também os novatos. Curi, com certeza, será ouvido pelo governador eleito, Sergio Moro. Se não ouvir Curi, Moro pode ter um revés na eleição de presidente da Assembleia Legislativa. A força de Curi não pode ser menosprezada.

Vapt Vupt

* A partir da posse do governador eleito Sérgio Moro, em janeiro de 2027, vai começar uma correria pelos cargos regionais do governo em Apucarana: Ciretran, 16ª Regional de Saúde, Cohapar e Núcleo Regional de Educação, entre outros. Tem gente na fila aguardando nomeação.

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* O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, já anunciou reiteradas vezes que fará um investimento de R$ 100 milhões nos próximos meses em obras de infraestrutura no município, mas a população espera ansiosa pela recuperação da malha asfáltica da cidade. Haja buracos.

* Por falar em buraco, o trecho urbano da BR-369 em Apucarana, que abrange o Parque Industrial Norte, voltou a registrar enormes crateras abertas pelas chuvas, principalmente nas proximidades do radar instalado para controlar a velocidade. Tapa-buraco já não resolve.

* Em relação aos cargos regionais em Apucarana, a Ciretran deve ser ocupada por Ricardo Lima ou por seu pai, Gilberto Cordeiro. Os dois são irmãos e pai do vereador Tiago Cordeiro (PDT), atualmente tido como o homem forte do deputado estadual Jacovós em Apucarana.