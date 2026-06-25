Já estão definidas as lideranças políticas que vão coordenar a campanha ao governo do senador Sérgio Moro (PL) e do candidato ao senado, deputado federal Filipe Barros (PL) em Apucarana e Vale do Ivaí. Em Apucarana, a coordenação ficou a cargo do ex-vereador Adan Lenharo e do vereador Danylo Acioli. Já na região, quem vai estar coordenando é o ex-prefeito de Cambira e atual secretário de Infraestrutura na Prefeitura de Apucarana, Emerson Toledo. A coordenação de Toledo na campanha de Moro gera certa estranheza pelo fato de ocupar cargo de primeiro escalão na Prefeitura, uma vez que o prefeito Rodolfo Mota tem declarado fidelidade à candidatura do deputado federal Sandro Alex (PSD) ao governo do Estado. Comenta-se que para evitar quaisquer ruídos, Toledo poderia pedir demissão do cargo que ocupa no Executivo e assim não gerar desconfiança no grupo do governador Ratinho Junior que haveria uma divisão entre o alcaide e membro de seu governo. Esperar para conferir.

O sonoro não de Greca

Ao ser consultado sobre a proposta do governador Ratinho Junior de uma aliança do PSD com o MDB e, por conseguinte, virar vice de Sandro Alex, o exprefeito de Curitiba, Rafael Greca disse ontem um sonoro não. Ele alega não ter sentido de ser vice diante de sua história política e sua experiência administrativa, deixando transparecer nas entrelinhas que Sandro Alex não tem o mesmo currículo político que ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

MDB insiste Curi-Greca

Mas pelas conversas de bastidores em Curitiba, o ex-prefeito Rafael Greca só aceitaria compor uma chapa com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi fazendo parte dela. Aliás, este é mesmo o sonho de consumo das lideranças estaduais do MDB. No entanto, se depender do governador Ratinho Junior essa possibilidade estaria descartada por não abrir mão da candidatura de Sandro Alex ao governo.

Provisória no congelador

Em que pese o desejo de o deputado estadual delegado Jacovós (PL) entregar a provisória do partido em Apucarana para o ex-vereador Gilberto Cordeiro, por ora isso talvez não aconteça para evitar um racha que, neste momento, poderia prejudicar principalmente a candidatura ao Senado do deputado federal Filipe Barros, presidente estadual do PL. Se dependesse exclusivamente de Filipe, o PL em Apucarana ficaria com o ex-vereador Adan Lenharo.

Ponte Apucarana-Curitiba

Não é bem uma ponte aérea, como São Paulo-Rio, mas os políticos de Apucarana estão cada vez mais frequentando a capital do Estado, em especial a Assembleia Legislativa. Esta semana mesmo, passaram por lá os vereadores Danylo Acioli (MDB) e Tiago Cordeiro (PDT), além do ex-vereador Adan Lenharo. O endereço preferido tem sido os gabinetes do delegado Jacovós e da deputada Flávia Francischini, ambos do PL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ratinho busca alianças

Prestes a embarcar para os Estados Unidos, onde deve passar duas semanas de férias com a família, o governador Ratinho Junior vem aproveitando os últimos dias na tentativa de construir alianças para apoiar seu candidato ao governo, deputado federal Sandro Alex. Depois do MDB, o governador tem conversado com lideranças do União Brasil e PP, a Federação União que tem o maior tempo de rádio e TV na campanha.

CASA DO AUTISTA EM IVAIPORÃ

O prefeito Carlos Gil (PSD) aproveitou a entrega de um imóvel para duas entidades da cidade para anunciar que a Prefeitura avança para a fase de implantação da Casa do Autista em Ivaiporã. O local até já foi escolhido. Vai ser um imóvel onde hoje funciona a Delegacia de Polícia Civil que, em breve, vai se transferir para sede própria. A ideia do prefeito é centralizar no local um atendimento especializado para dar suporte aos autistas e seus familiares.

Vapt Vupt

* O ex-secretário do governo Ratinho Junior, Rogério Carboni (MDB) tem buscado contato com as lideranças emedebistas de Apucarana, em especial o ex-prefeito Junior da Femac, em busca de apoio à sua candidatura a deputado federal. Aqui deve dobrar com o estadual Anibeli Neto, também do MDB. Ambos liberaram creches para a cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* O ex-vereador Gilberto Cordeiro de Lima, pai do vereador Tiago Cordeiro (PDT) teria se comprometido em angariar votos na cidade para o candidato a deputado federal Fernando Francischini (PL), como forma de ter mais apoio para assumir a direção do partido em Apucarana. Francischini e Jacovós dobram na cidade.

* O primeiro vestibular do curso de medicina na Unespar em Apucarana pode bater recorde de inscrições, mesmo oferecendo apenas 40 vagas. O maior atrativo é a gratuidade do curso, uma vez que fazer medicina em universidades privadas passa facilmente de R$ 10 mil por mês, o que inviabiliza para alunos de baixa renda familiar.