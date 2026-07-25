Prometendo reunir mais de 4 mil pessoas, entre lideranças, prefeitos e parlamentares, a convenção deste sábado do PSD no Espaço Torres (Paraná Clube) em Curitiba, deve se transformar no maior evento dessa natureza já realizado no Estado. O governador Ratinho Junior, depois da adesão da Federação União Brasil/PP, acredita que seu candidato à sucessão, deputado federal Sandro Alex, ganhou musculatura eleitoral, não só pelo tempo de TV e rádio no horário gratuito do TRE conquistado, como também pela militância dos novos partidos que compõem o arco de alianças de apoio a Sandro. Do alto da aprovação de seu governo que passa dos 80%, Ratinho tem confiança de que vai transferir votos e vencer o pleito, mesmo sabendo que tem um osso duro de roer pela frente: o candidato de oposição, senador Sérgio Moro, do PL, hoje liderando as pesquisas de intenção de voto. A aposta do governador é que, no inicio da campanha, o quadro político mude da água para o vinho.

Comitiva de apucaranenses

Além de vários prefeitos e vereadores do Vale do Ivaí, dezenas de apucaranenses devem participar da convenção do PSD em Curitiba neste sábado. De um lado, o grupo do prefeito Rodolfo Mota (União Brasil); de outro, os aliados do deputado federal Beto Preto (PSD), entre os quais o vereador Lucas Leugi, que colocou seu nome como candidato a deputado estadual e espera ser homologado.

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Pode golpear o Greca?

Estaria em curso um suposto golpe na candidatura ao governo do Estado do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), no sentido de tirá-lo da disputa para o partido se alinhar ao candidato do governador Ratinho Junior (PSD). Neste caso, ou Greca aceitaria ser vice de Sandro Alex ou ficaria de fora da eleição. Como são meras especulações, nada disso pode ocorrer.

Pode ter audiência pública na Câmara

O novo relator que vai analisar o pedido do prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, de um empréstimo de R$ 30 milhões sob a justificativa de obras de infraestrutura, o vereador Dr. Odarlone Orente (PT), antes de seu parecer, vai pedir à presidência da Câmara Municipal a convocação de uma audiência pública para discutir com a sociedade civil o pedido do alcaide.

Bancada garante aprovação

Hoje a base do prefeito Rodolfo Mota na Câmara Municipal de Apucarana é composta por seis vereadores, portanto, a maioria de 11 edis. Voto suficiente para a aprovação do empréstimo de R$ 30 milhões. Os vereadores que apoiam o chefe do Executivo garantem que vão votar maciçamente na aprovação do pedido de empréstimo por considerá-lo imprescindível para a realização de obras.

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Teto de gastos para governador

O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu o teto para gastos das candidaturas ao governo do Estado. O limite para quem postula o Palácio Iguaçu é de R$ 11 milhões e 500 mil reais. Para uns candidatos pode ser muito, para outros nem tanto. O problema para alguns vai ser ter acesso a esse montante de dinheiro junto ao Fundo Eleitoral dos partidos, enquanto para outros pode sobrar.

BETO RICHA COM SANDRO ALEX

O ex-governador e deputado federal Beto Richa, um dos líderes da Federação PSDB/Cidadania no Paraná, anunciou nesta sexta-feira seu apoio à candidatura de Sandro Alex (PSD) ao governo do Estado. O anúncio foi feito após reunião com o governador Ratinho Junior e deve ser oficializado na convenção da Federação no dia 5 de agosto. Beto Richa havia sido procurado pelos candidatos Rafael Greca (MDB) e Requião Filho (PDT), mas optou pela coligação majoritária com o PSD de Ratinho Junior. Beto é candidato à reeleição a deputado federal e não vai participar da convenção neste sábado do PSD, em Curitiba, por ter agenda no interior do Estado.

Vapt Vupt

* Depois de ter sido deputado federal, vice-governador e senador por dois mandatos, o professor Flávio Arns (PSB) estaria abandonando a vida pública. Não vai disputar a reeleição ao Senado e nenhum outro cargo nesta eleição, dizendo que doravante só vai se dedicar a causas sociais.

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* Está praticamente confirmada a candidatura a deputado federal do vereador apucaranense Guilherme Livoti pelo partido Novo. Por sua vez, o vereador Moisés Tavares, do Avante, que pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, aguarda o apoio oficial do prefeito local.

* O ex-prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda (PSD), depois de duas gestões consecutivas bem-sucedidas na Prefeitura, resolveu se dedicar ao empreendedorismo com franquias da Rede Subway, com lojas em Arapongas, Londrina e, em breve, no shopping de Apucarana. Sucesso.

* Mais uma pesquisa para o governo do Estado e Senado da República no Paraná foi registrada na Justiça Eleitoral. Vai ser feita pelo Instituto IRG e deve ser divulgada no dia 29, dois dias após a divulgação da pesquisa Quaest, prevista para esta segunda-feira, dia 27.