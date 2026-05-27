A Comissão de Finanças, Economia e Orçamento da Câmara Municipal de Apucarana discutiu nesta segunda-feira a apreciação das contas do último ano da gestão do ex-prefeito Junior de Femac (MDB), aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado com pequenas ressalvas técnicas. Mesmo assim, o vereador Guilherme Livoti (Novo) votou na comissão pela reprovação. O único a votar contra. Como disse ontem um membro do legislativo apucaranense: “se o Tribunal de Contas, que tem auditores concursados e especialistas em analisar as contas públicas, não somos nós, leigos no assunto, a duvidar do TC”. Agora as contas do ex-prefeito devem ir a plenário e, pelo andar da carruagem, vão ser aprovadas pela maioria dos edis.

CPI das licitações

Depois de ter seu pedido de cassação de mandato negado pelos demais vereadores de Apucarana, Lucas Leugi (PSD) está pedindo a abertura de uma CPI para investigar um grupo empresarial de Maringá que estaria por trás do pedido de cassação dele. Segundo Lucas, a tentativa desse grupo é intimidá-lo pelas denúncias que tem feito de supostas fraudes em licitações.

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Saúde em Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil (PSD), divulgou nesta segunda-feira dados de uma pesquisa de satisfação encomendada pela administração municipal em relação à saúde. A soma de boa e ótima subiu de 34,21% em 2021 para os atuais 63,75%. De acordo com o prefeito ivaiporãense, se somar boa, ótima e regular, a saúde municipal chegou a 89% de aprovação.

Recado de Eliana

Na sessão da Câmara Municipal de Apucarana nesta segunda-feira, a vereadora Eliana Rocha (Solidariedade) fez um agradecimento especial ao presidente do legislativo, vereador Danylo Acioli (MDB), pelo apoio à sua atuação como vice-presidente da Casa. E deu um recado: “Tem aquele que erra e assume e melhora. E tem quem erra e faz parecer que o erro é da gente...”

Mochila com dinheiro

Uma ação do Gaeco e do Ministério Público, nesta terça-feira, em Curitiba, apreendeu malas de dinheiro na casa do vereador curitibano Lorens Nogueira (PP), acusado de “rachadinha” em seu gabinete na Câmara Municipal. Lorens cumpre seu primeiro mandato e, por ironia, é presidente da Comissão de Ética do legislativo municipal de Curitiba. Muita ironia mesmo.

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Uma megaloja

O empresário Luciano Hang, conhecido como o velho da Havan, decidiu investir pesado em Londrina, com uma nova megaloja na cidade. A construção já começou e fica próximo à entrada da PUC, em um amplo terreno. Vai ser a terceira loja da Havan em Londrina. Arapongas já tem a sua e registra muito movimento, inclusive de apucaranenses que fazem compras lá.

EX-MINISTRO VICE

O candidato a governador do Estado pelas frentes de esquerda, deputado estadual Requião Filho (PDT), pode ter um ex-ministro como seu vice. Trata-se do médico Alceni Guerra, que foi ministro da Saúde do governo Collor, além de ter sido deputado federal por várias legislaturas, prefeito de Pato Branco e ocupado diversos outros cargos na vida pública. Atualmente, Alceni está filiado ao PSB, que vai fazer parte da coligação da candidatura do governo de Requião Filho.

Vapt Vupt

* Ainda na sessão desta segunda-feira da Câmara Municipal de Apucarana, o vereador Guilherme Livoti (Novo) criticou a Prefeitura por reprovar projetos na área de construção civil por falta de nomes nas ruas de loteamentos.

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* Apesar da preocupação dos prefeitos, a Secretaria de Cidades do Governo do Estado garante que os convênios assinados com os municípios serão cumpridos. O problema é em anúncios cujos convênios ainda não foram assinados.

* Neste dia 29, o deputado federal e candidato ao Senado da República, Filipe Barros (PL), vai promover um grande evento no Clube Curitibano, em Curitiba, para comemorar seu aniversário de 35 anos. Vai reunir muitos políticos.

* Para o programa Copel Agro, a região do Vale do Ivaí não existe. A empresa, que tem gerado muitas reclamações, entende que o agro só está presente em outras regiões do Estado. Não é à toa que caiu no ranking nacional.