A formação como médico do deputado federal Beto Preto (PSD) tem sido colocada à prova nos últimos dias e não só no campo político. Durante a recente entrega de ônibus escolares em Piraquara, Beto foi acionado às pressas para atender o também deputado federal Toninho Wandscheer, que estava a ponto de desmaiar no palco. Já neste sábado, na Fazenda Ubatuba, o paciente foi o prefeito de Planaltina do Paraná, Celso Maggioni, também à beira de um desmaio. Maggioni recebeu atendimento imediato de Beto Preto, que prestou os primeiros socorros até a estabilização do quadro. Pelo ritmo dos acontecimentos, talvez Beto vá ter de andar munido de um estetoscópio porque na política paranaense nunca se sabe quando vai ser necessário mais um atendimento de emergência...

Críticas de Danylo

O vereador apucaranense Danylo Acioli (MDB) tem sido contundente em suas críticas à administração municipal, notadamente na educação e saúde. É prerrogativa do vereador apontar possíveis erros e fiscalizar o Executivo, mas daí usar o adjetivo "psicopata" em suas críticas não é de bom alvitre e nem combina com o próprio estilo de Danylo de fazer política.

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Rodolfo satisfeito

Alheio às críticas, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, tem dito que "a saúde vai bem, obrigado". Satisfeito com o trabalho do secretário Guilherme de Paula, o prefeito pontua a redução das filas na UPA e nas UBSs, bem como o trabalho na joia da coroa, o PAI - Pronto Atendimento Infantil, que em menos de um ano já realizou 50 mil atendimentos.

Hipótese descartada

Enquanto alguns políticos ainda alimentam a esperança de uma possível troca de candidato do PSD ao governo do Estado, o governador Ratinho Junior tem sido enfático em descartar qualquer mudança. O candidato é o Sandro Alex e não se fala mais nisso, da mesma forma que o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) é candidato ao Senado e fim de papo.



Requião acredita

Candidato a governador pelo PDT, o deputado estadual Requião Filho disse ontem acreditar que pode ir ao segundo turno, baseado nas pesquisas de intenção de voto até aqui divulgadas, nas quais aparece em segundo lugar atrás apenas do senador Sérgio Moro (PL). Para tanto, Requião Filho confia no apoio de todos os partidos de esquerda, incluindo o PT.

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Voltas da política

Crítico do governo Ratinho Junior, o deputado estadual Arilson Chiorato (PT) agora tem voltado sua artilharia na Assembleia Legislativa contra o senador Sérgio Moro (PL). E nas voltas que a política dá, tem sido aparteado por deputados da base do governo para elogiar ou concordar com suas críticas, ao contrário de quando Ratinho era o criticado.

NA EXPECTATIVA - Os pré-candidatos ao governo do Paraná estão na expectativa do que vai decidir a Federação União/PP que possui um bom tempo de rádio e TV na campanha eleitoral e tem um bom quadro de candidatos a deputado estadual e federal. Há várias correntes: uma que deseja dar apoio a Sergio Moro, outra que pende para Rafael Greca e uma terceira que trabalha para se juntar a Sandro Alex. Nenhuma delas pró-Requião Filho, o que é natural.

Vapt Vupt

* Dizendo não abrir mão de disputar o governo, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), vem cobrando apoio do atual prefeito Eduardo Pimentel (PSD), que foi seu vice e teve seu apoio para se eleger.

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* A Câmara Municipal de Apucarana, em suas sessões itinerantes, precisa fazer ajustes na transmissão pelas redes sociais para evitar que o sinal seja interrompido várias vezes, como tem acontecido.

* O coro de vários prefeitos pedindo Alexandre Curi como candidato ao governo na churrascada na Fazenda Ubatuba não pegou bem entre os próceres do governador Ratinho Junior. O próprio Curi ficou sem jeito...

* Em ano político, é comum os vereadores aumentarem o tom das críticas, como é o caso do que vem acontecendo na Câmara Municipal de Apucarana. O prefeito Rodolfo Mota, que já foi vereador, sabe bem disso.

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