Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rodolfo Mota

continua após publicidade .

Um dos pontos-chave do plano de governo do prefeito Rodolfo Mota (União) é modernizar a máquina administrativa em Apucarana. Isso não apenas na organização, mas também pelo ponto de vista das ferramentas tecnológicas ao alcance da população e também dos servidores municipais. Aos poucos, os prefeito vem implementando essa política de trocar o papel pelo digital, seguindo algo que o Governo do Estado vem fazendo com muito sucesso em várias esferas. Na Secretaria de Obras de Apucarana, por exemplo, o processo começou pela digitalização do arquivo de projetos - são mais de 1 milhão de projetos, mapas e planilhas que, inclusive, contam a história da cidade. A digitalização de serviços e arquivos deve seguir posteriormente para outros setores, incluindo a saúde.

continua após publicidade .

Danylo e os precatórios

O presidente da Câmara de Apucarana, Danylo Acioli (MDB), celebrou a publicação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), do edital que permitindo que credores de precatórios da Justiça Comum contra a Prefeitura de Apucarana e autarquias municipais negociem a antecipação dos valores devidos. Danylo inclusive ajudou a costurar o acordo quando ocupava cargo de secretário de Assuntos Estratégicos. “Há menos de um ano, estive conversando com a desembargadora Joeci Camargo para que Apucarana saísse na vanguarda e fosse uma das primeiras cidades do estado a criar uma negociação de precatórios”, afirmou.

Cita promete zerar filas

continua após publicidade .

O prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), tem concentrado esforços na área de saúde, setor que ele mesmo admitiu durante a campanha como um dos que mais precisavam de atenção no município. Após implantar novos pontos de atendimento para ultrassonografia, o prefeito anunciou ontem um compromisso de zerar em até seis meses a fila de espera para exames de endoscopia e colonoscopia. A medida será possível, segundo ele, com a contratação de novo prestador. "Já vamos começar a liberar parte desses exames agora. Estipulamos essa meta e queremos atender o quanto antes os pacientes que estão aguardando”, disse.





Leia coluna completa na edição da Tribuna desta quinta