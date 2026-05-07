Quando da criação da Unespar - Universidade Estadual do Paraná, há 16 anos, Apucarana foi cogitada para sediar a reitoria. Mas uma pixotada do então prefeito, João Carlos de Oliveira, deixou escapar simplesmente porque não quis ceder um prédio público para abrigar provisoriamente a reitoria. É o que nos conta o professor Rogério Ribeiro que, juntamente com outros dirigentes da Unespar, participou da conversa com João Carlos. Apucarana, pela posição geográfica, era o melhor local para a instalação da reitoria. Já o então prefeito de Paranavaí, diante da recusa de Apucarana, ofereceu toda a estrutura para que a reitoria fosse para sua cidade, onde hoje ergue sua sede própria. A política e alguns políticos às vezes, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando Apucarana. Infelizmente.

Melhorar o campus I

A confirmação de um curso de medicina público em Apucarana mexeu com toda a comunidade, dada a importância que representa a conquista para a cidade e região. Hoje, cursar medicina em faculdade privada não sai por menos de R$ 10 mil por mês. Agora, é preciso investir em muitas melhorias no campus da Unespar para se adequar a esses novos tempos.

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Melhorar o campus II

Segundo alunos que estudam na Unespar em Apucarana, o campus da instituição precisa de melhorias em suas instalações físicas, laboratórios, biblioteca e reativação do Restaurante Universitário. Tarefa essa que o deputado Beto Preto deve se empenhar para fechar com chave de ouro suas conquistas dos cursos de direito e de medicina.

Ratinho e Rodolfo

O governador Ratinho Junior e o prefeito Rodolfo Mota conversaram ontem por videoconferência a respeito do curso de medicina na Unespar Apucarana. Na ligação, o governador elogiou a postura de Rodolfo em sempre colaborar e incentivar projetos de desenvolvimento da cidade. Ratinho também ressaltou a importância da luta de mais de três anos do deputado Beto Preto e do próprio secretário de Ensino Superior, Aldo Bona, na viabilização do curso.

Modelo araponguense

Atual superintendente de Apoio aos Municípios da Casa Civil, o ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, é candidato a deputado estadual pelo PSD. Se eleito, ele pretende levar à Assembleia o modelo araponguense de gestão, baseado em muitas obras que conseguiu viabilizar em seus dois mandatos à frente da Prefeitura Municipal da cidade.

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Cidade universitária

Aos poucos, Apucarana vai ganhando ares de cidade universitária pela oferta de 30 cursos em quatro instituições de ensino superior. São mais de 5 mil universitários. Na área de ciências biológicas, só faltava o curso de medicina. A cidade já tem odontologia, enfermagem, fisioterapia, biomedicina, psicologia e nutrição. Isso para ficar apenas na área da saúde.

Apoio do Gil

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, declarou seu apoio incondicional à candidatura do deputado Sandro Alex ao governo do Estado, bem como do deputado Alexandre Curi ao Senado. Para Gil, a eleição de Sandro representa a continuidade da excelente administração do governador Ratinho Junior, que tem sido fundamental para o desenvolvimento do Estado, bem como de uma política municipalista que mudou o perfil socioeconômico do Paraná.

Vapt Vupt

* Para esclarecer dúvidas sobre o decreto que regulamentou corridas de rua na cidade, o prefeito Rodolfo Mota recebeu para um café da manhã vários grupos de corredores e organizadores de corridas.

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* Dezenas de prefeitos do Vale do Ivaí e região devem prestigiar, nesta sexta-feira, em Apucarana, a assinatura do decreto pelo governador Ratinho Junior que cria o curso de medicina na Unespar da cidade.



* O deputado federal Beto Preto lembrou que, além dos cursos de direito e medicina na Unespar, ajudou na conquista de quatro cursos de engenharia no campus da UTFPR, quando ainda exercia o cargo de prefeito.



* As tratativas do curso de medicina serão as últimas tarefas do diretor do campus da Unespar Apucarana, Daniel Fernando Matheus Gomes, que entrega o cargo em julho. Na segunda, José Ricardo dos Santos foi eleito para o cargo.