A inauguração da Ponte da Vitória, unindo as praias de Matinhos e Guaratuba, no último dia primeiro, conseguiu a proeza de reunir políticos dos mais variados partido, até mesmo os que fazem oposição ao governador Ratinho Junior (PSD). Por lá passaram e fizeram questão de filmar e se fotografar, o senador Sergio Moro (PL), candidato ao governo, e dezenas de deputados, incluindo o ex-governador Beto Richa (PSDB). Mas a festa foi mesmo do governador Ratinho Junior e do seu candidato à sucessão, deputado federal Sandro Alex (PSD), afinal o reconhecimento da Ponte da Vitória, obra aguardada há décadas, foi unânime entre toda a classe política do Estado.



Mais um suspense

O deputado federal Beto Preto (PSD) agora deu de fazer suspense sobre conquistas através dele. Depois de deixar a cidade de Apucarana em suspense sobre "um grande projeto", ainda não revelado, agora o parlamentar usa seu Instagram para dizer "que está jogando pelo Paraná e que vem mais uma novidade para o Estado", sem deixar claro do que se trata.

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Vídeo do Moro

Tentando tirar algum proveito da inauguração da Ponte da Vitória, o senador e candidato ao governo do Paraná, Sergio Moro (PL) gravou um vídeo percorrendo a obra e destacando que se trata de um legado do atual governo, como outros governos que passaram também deixaram seus legados, dando a entender que, se eleito, também vai deixar um grande legado...

Junior está firme

Por sua vez, o ex-prefeito de Apucarana, Junior da Femac (MDB) diz estar firme com a candidatura de Rafael Greca ao Governo do Estado e até deve ser um dos coordenadores de campanha na região. Em Apucarana, o MDB é presidido pelo pai de Junior, o empresário Sebastião Ferreira Martins e tem dois vereadores, Danylo Acioli e Sidnei da Lecelimp.

Justiça Eleitoral

Termina nesta quarta-feira, dia 6, o prazo para regularização de pendências do eleitor com a Justiça Eleitoral, bem como o fim do prazo para novos alistamentos e transferência de domicílio eleitoral. Em Apucarana, o Fórum Eleitoral tem registrado movimento recorde nos últimos dias, o que pode até aumentar o colégio eleitoral da cidade.

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Apoio de Danylo

Apesar de ser filiado ao MDB, partido que tem como pré-candidato ao governo o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli, já declarou apoio ao candidato do PL, senador Sergio Moro, bem como diz que vai trabalhar pela candidatura do deputado federal Filipe Barros (PL) ao Senado da República.

COM O CURI

Praticamente todos prefeitos do Vale do Ivaí já sinalizaram que vão dar total apoio à candidatura do deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado da República. Quanto ao candidato ao governo apoiado pelo governador Ratinho Junior, o deputado federal Sandro Alex (PSD), ainda há certas reservas que o Palácio do Iguaçu espera contornar até o início oficial da campanha.

Vapt Vupt

* O ex-governador Beto Richa (PSDB) está escrevendo um livro que deve ser lançado antes da eleição, onde relata a perseguição sofrida pelo Gaeco e o que seria a motivação para tentar destruí-lo politicamente.

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* Após a inauguração da Ponte da Vitória, a ansiedade que toma conta dos candidatos ao governo do Estado é a divulgação das próximas pesquisas eleitorais, para saber o efeito causado pela entrega da obra.

* Em Apucarana, a campanha do candidato do PL ao Senado da República, deputado federal Filipe Barros, deve ser coordenada pelo ex-vereador Adan Lenharo, juntamente com o vereador Danylo Acioli (MDB).

* O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), por ora prefere o silêncio em relação a eleição de 4 de outubro dizendo estar focado na administração da cidade. Rodolfo deve apoiar Sandro Alex, do PSD.

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