A desembargadora Joeci Machado de Camargo deu uma pausa em sua campanha para presidir o Tribunal de Justiça do Paraná, para receber um grupo de vereadores eleitos de Apucarana, capitaneados pelo advogado Danylo Acioli, de quem é amiga pessoal. Joeci não esconde seu carinho por Apucarana, porque foi aqui que iniciou sua carreira de magistrada, em 1986, quando ainda era juíza substituta. A desembargadora, se eleita presidente do TJ, vai ser a terceira mulher a ocupar o cargo em toda história do judiciário paranaense. Na conversa com os apucaranenses, Joeci se colocou à disposição para auxiliar a Comarca no que estiver ao seu alcance, especialmente no programa Justiça no Bairro do qual é uma das grandes idealizadoras.

Há poucos meses o prefeito de Apucarana, Junior da Femac teve a ideia de encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei tornando privativo de advogado efetivo o cargo de procurador jurídico da Prefeitura, tolhendo assim a liberdade do prefeito de plantão de ter alguém de sua absoluta confiança no posto. Os vereadores, sem analisar com rigor o impacto e efeito da medida, simplesmente a aprovaram. Agora, tudo vai ser desfeito. Ou seja, mudar a mudança. Pelo menos é o que se comprometeu o prefeito Junior da Femac com o alcaide eleito Rodolfo Mota. Um novo projeto de lei vai ser remetido ao Legislativo. Fica o exemplo para os novos vereadores. Nem tudo que parte do Executivo tem de ser aprovado sem uma criteriosa análise.





