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POLÍTICA

Coluna da Tribuna: Embates na Câmara

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 06:57:39 Editado em 06.05.2026, 06:57:36
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Coluna da Tribuna: Embates na Câmara
Autor Câmara Municipal de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Têm sido recorrentes as discussões entre os vereadores Tiago Cordeiro (PDT), Danylo Acioli (MDB) e Lucas Leugi (PSD) no legislativo apucaranense. Na última sessão ordinária, nesta segunda-feira, o debate acalorado foi a respeito de projetos do Executivo propondo a doação de terrenos para a Defensoria Pública e o IDR-Paraná em área recentemente comprada pela Prefeitura da família Casarin, no Jaboti. Tudo começou com o pedido de vistas pelo vereador Lucas Leugi e acolhido pelo presidente Danylo Acioli, já que Tiago Cordeiro alegou que, neste caso, não cabia abertura de vista. O ano promete na Câmara Municipal de Apucarana.

Medicina em Apucarana

Conforme esta coluna já havia antecipado, Apucarana vai receber um dos mais esperados ‘presentes’ na saúde: um curso público de Medicina. Fruto de uma intensa e longa articulação encabeçada pelo deputado federal Beto Preto, o curso será instalado no campus da Unespar, onde, aliás, o ex-secretário de Saúde também ajudou a trazer o curso de Direito. Duas conquistas e tanto.

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Transferência de votos

Entre todos os governadores do país avaliados pelo Instituto de Pesquisas Quaest, o paranaense Ratinho Junior (PSD) é o que tem mais poder de transferência de votos para eleger sucessor. Mais de 64 por cento do eleitorado paranaense admite votar em candidato apoiado pelo governador. É isso que anima Ratinho Junior a trabalhar para eleger o sucessor.

Curi com Tarcísio

Acompanhado do deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos no Paraná, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, candidato ao Senado, esteve em São Paulo onde gravou comerciais com o governador Tarcísio de Freitas, de quem recebeu todo apoio e desejo de muito sucesso em sua caminhada política

Fernanda candidata?

O PSDB do Paraná, comandado pelo ex-governador e deputado federal Beto Richa, pretende ter candidato na eleição majoritária para o governo do Estado. Entre os possíveis nomes, está o da esposa de Beto, Fernanda Richa. Quando Beto ocupou os cargos de prefeito de Curitiba e de governador, Fernanda foi muito elogiada pelo trabalho desenvolvido na área social.

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Assumindo a liderança

A propósito da Câmara Municipal de Apucarana, o vereador Tiago Cordeiro (PDT) assumiu de vez a defesa da administração do prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), fazendo as vezes do líder oficial, que é o vereador Moisés Tavares (Avante). Tiago defende o prefeito com a faca nos dentes. Moisés, por sua vez, tem mantido uma postura mais comedida.

Presidência da Câmara

O pano de fundo de toda discussão na Câmara Municipal de Apucarana envolve desde já a disputa pela presidência do legislativo. A eleição normalmente é em dezembro, mas este ano pode ser antecipada. O vereador Danylo Acioli, atual presidente, vai à reeleição, enquanto o vereador Tiago Cordeiro se apresenta como candidato que quer ter o apoio do Executivo.

Vapt Vupt

* Pelo menos três candidatos a deputado federal de fora da cidade estão esperançosos de ter boa votação em Apucarana pelos apoios amealhados: Luísa Canziani, Felipe Francischini e Fernando Francischini.

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* Já os candidatos a deputado federal da cidade, o deputado federal Beto Preto, o deputado estadual Arilson Chiorato e o vereador Guilherme Livoti, vão disputar os votos locais na disputa pela Câmara Federal.

* Vereadores de base do prefeito Rodolfo Mota na Câmara Municipal de Apucarana não andam lá essas coisas com o alcaide. Eles dizem que o prefeito só atende os pleitos do vereador Tiago Cordeiro.

* Tido como líder da oposição no legislativo apucaranense, Lucas Leugi (PSD) aguarda sinal verde do deputado federal Beto Preto para ter seu nome homologado como candidato a uma vaga na Assembleia

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