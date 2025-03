Da Redação

Presidente da Câmara, Danylo Acioli

O presidente da Câmara de Apucarana, Danylo Acioli (MDB) anunciou ontem, na sessão da Câmara, que vai propor a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a dívida pública do município, que ultrapassa a cifra de R$ 1 bilhão. A maior parcela desse débito é referente a operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), contraídas em 1993 e 1994, pelo ex-prefeito Valter Aparecido Pegorer junto aos bancos Santos e Itamarati. Segundo Danylo, a dívida bilionária é um "fantasma" citado nas últimas gestões para justificar dificuldades orçamentárias. No entanto, ele assinalou que essa situação não pode ser usada como "salvo-conduto" pelos administradores, até porque a dívida não vem sendo paga, pois é discutida judicialmente. Danylo adiantou à imprensa ter assinaturas suficientes para a CPI. "É preciso que fique claro para a população qual é o valor, se a dívida é paga, quem é o pai, mãe ou filho da dívida”, comenta.

Bonetizando nas escolas

Um dos projetos aprovados ontem em primeira votação pelos vereadores de Apucarana foi acompanhado de perto pelo setor da confecção. É o projeto número 9, de autoria do vereador Danylo Acioli (MDB) que institui o projeto Bonetizando como uma política pública permanente na rede municipal. A saber, o programa trata da cadeia do boné dentro das escolas. Implantado pela gestão anterior, o programa foi elaborado em parceria com Sivale - Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí - e APL Bonés como forma de valorizar o setor. Com a lei, se garante que o programa será incluído de forma permanente no cronograma escolar.

Contas de Júnior

A Câmara Municipal de Apucarana sedia nesta quinta-feira (27) audiência pública para a prestação de contas do Poder Executivo. Serão apresentadas metas fiscais e gastos referentes ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2024 da Prefeitura de Apucarana, o último quadrimestre da administração do ex-prefeito Junior da Femac. Assim como têm ocorrido com as sessões ordinárias e extraordinárias, a audiência foi marcada para o período noturno, com início às 18h30, para dar maior possibilidade de publicidade ao exercício do legislativo. Antes disso, as 17h30, a Câmara sedia ainda uma audiência pública para tratar das contas da saúde. Apucarana, como se sabe, é gestão plena.

