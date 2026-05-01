A campanha oficialmente não começou, mas já é possível imaginar o acirramento entre os partidários dos vários candidatos ao governo do Estado. A disputa maior, sem dúvida, vai envolver as candidaturas do senador Sérgio Moro (PL) e do ex-secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex (PSD). Correm por fora o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), e o deputado estadual Requião Filho (PDT). As primeiras rusgas já estão acontecendo na Assembleia legislativa, onde apoi-adores de Moro e Sandro Alex têm provocado discussões acaloradas e até desentendimentos que quase levaram às vias de fato. Haja coração até dia 1 de outubro.

Ponte da Vitória

Após décadas de espera, o litoral paranaense vai ter a tão sonhada ponte de Guaratuba, dando fim ao famoso ferry boat que por anos a fio foi utilizado na travessia de um continente a outro. A inauguração neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, vai ficar na história e valorizar muito o nosso litoral, atraindo ainda mais turistas.

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Semeando discórdia

Algumas correntes políticas do Palácio Iguaçu que, por uma ou outra razão, não gostam muito do deputado federal Beto Preto (PSD) estão tentando jogá-lo contra o governador Ratinho Junior por conta de uma entrevista mal interpretada, na qual o parlamentar se colocou à disposição do governo, além de fazer juras de lealdade a Ratinho Junior.

Problemas à vista

Nos próximos dias, a Câmara Municipal de Apucarana vai ter que lidar com um problemão. Trata-se de supostas denúncias de assédio moral e sexual envolvendo o vereador Pablo de Segurança. Os fatos, segundo a denúncia de duas guardas municipais, teriam ocorrido principalmente na época em que Pablo comandava a corporação. Só não pode haver condenação antecipada.

Loteando cargos

A eleição ainda não aconteceu e ninguém tem bola de cristal para adivinhar o resultado do pleito, mas, em alguns municípios da região, partidários do senador Sérgio Moro já estão loteando os cargos regionais, como se a vitória fosse fato consumado. Há, no entanto, um velho adágio segundo o qual tem eleição que se ganha perdendo, e perdendo se ganha...

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Apostando nas redes

Alguns vereadores de Apucarana que pretendem disputar vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa apostam nas redes sociais para convencer o eleitor, até porque recursos para uma campanha tradicional vão ser escassos. O objetivo é conquistar votos de eleitores na faixa etária de 16 a 35, 40 anos, assíduos em todas redes sociais.

Mais um federal

Além do deputado federal Beto Preto (PSD), que vai à reeleição, Apucarana terá como candidatos à Câmara Federal Arilson Chiorato (PT), Guilherme LivottI (Novo), Marquinhos da Vila Reis (Podemos), Eliana Rocha (Solidariedade) e Toninho da Vila Reis, que se filiou ao PSDB e, a convite de Beto Richa, vai também concorrer a deputado federal. Vão faltar votos para tantos candidatos.

Vapt Vupt

*O governador Ratinho Junior estaria admitindo se licenciar do cargo pelo menos um mês antes da eleição para percorrer o Paraná em campanha pelos candidatos Sandro Alex, ao governo, e Alexandre Curi, ao Senado.

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*Rodolfo Mota, prefeito de Apucarana, foi um dos duzentos prefeitos que estiveram na churrascada do Ratinho Junior, onde, aliás, foi muito bem recebido pelo governador, de quem tem tido muito apoio.

*Requião Filho (PDT), candidato da esquerda ao governo do Paraná, já está usando as redes sociais com peças publicitárias para tentar seduzir o eleitorado jovem, hoje ainda indiferente à eleição.

*O vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins (Novo), que teve seu nome cogitado como candidato ao Senado e até mesmo ao governo do Estado, já decidiu disputar uma vaga na Câmara Federal, onde já esteve.