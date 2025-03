Da Redação

Beto Preto

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado Beto Preto vai receber mais um título de Cidadão Honorário, agora em Arapongas. A honraria foi aprovada por unanimidade na sessão da Câmara de anteontem. A homenagem é de iniciativa do vereador Luisinho da Saúde (PSD). Segundo o vereador, a concessão do título reconhece contribuição do secretário para o Estado e também para a saúde Arapongas, fortalecida graças a regionalização do atendimento adotada pelo governo e a ampliação dos serviços especializados, incluindo investimento de quase R$ 20 milhões para o novo pronto-socorro do Honpar. “Receber esse reconhecimento de Arapongas é uma honra imensa. Tenho uma relação de carinho e respeito com essa cidade, e minha missão continua sendo trabalhar para fortalecer a saúde e garantir atendimento de qualidade para todos”, disse Beto.

Danylo anuncia recursos

Cumprindo agenda ontem em Curitiba, o presidente da Câmara de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), anunciou emenda de R$ 100 mil para Escola Osmar Guaraci Freire, localizada no Núcleo Adriano Correia. Os recursos para melhorias e reformas são do programa Escola Mais Bonita, do Governo do Estado, viabilizados pela deputada estadual Mara Lima (Republicanos). Além do gabinete da deputada, Danylo também esteve ontem com o ex-deputado Delegado Francischini, deputada Flávia Francischini (PSD) e com presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD) que foram presenteados com camisetas do Apucarana Futsal.

Eliana na presidência

Apesar de não ser oficialmente feriado, o carnaval vai alterar o calendário do Legislativo de Apucarana. A sessão de segunda-feira deve ser transferida para a quarta-feira (5), segundo comentou o presidente da Câmara, Danylo Acioli anteontem. A partir da próxima sessão, a presidência da casa será passada para a vice, a vereadora Eliana Rocha (Solidariedade). Ela permanece no comando do legislativo em março, mês tradicionalmente dedicado às causas femininas, incluindo, por conseguinte, o empoderamento feminino na política. Eliana, aliás, foi muito cumprimentada na sessão de anteontem, Dia da Conquista do Voto Feminino.





