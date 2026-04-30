Os proprietários de veículos em Apucarana, sejam movidos a gasolina ou diesel, estão pagando um preço alto para abastecer. Enquanto o preço médio da gasolina no Brasil é de R$ 6,72 e no Paraná de R$ 6,87, em Apucarana tem posto cobrando acima de R$ 7,30. O mesmo ocorre com o diesel. O preço médio no Brasil é de R$ 7,38 e no Paraná é de R$ 7,40; em Apucarana, o litro sai em alguns postos a R$ 7,98 e em outros até acima de R$ 8. Podem os governos federal e estadual reduzir os impostos e até zerar, que, nas bombas, os preços permanecem inalterados.



Secretaria do animal

A exemplo de Maringá, onde existe a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, Apucarana, depois de toda a polêmica no Canil Municipal, deveria estudar a criação de uma secretaria com dotação financeira própria para castração, fiscalização de maus-tratos, emergência veterinária e, enfim, cuidar do bem-estar do animal. Hoje, quem responde por esse mister é a Secretaria de Saúde.

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Cassação à vista

A Câmara Municipal de Cambira instaurou uma Comissão Processante para apurar a conduta do vereador José Carlos dos Santos (PRD) por quebra de decoro parlamentar. O edil é investigado por agressão a um servidor da Prefeitura no pátio de máquinas do município. A situação aconteceu no último dia 23, gerou denúncia à Polícia e muita repercussão na cidade.

Dividindo os louros

No lançamento, ontem, do novo Residencial Ouro Verde, em Arapongas, com 665 casas dentro do projeto Minha Casa, Minha Vida, o prefeito Rafael Cita e o ex-prefeito Sérgio Onofre discursaram, cada um puxando os méritos da conquista para si. Como são tio e sobrinho, ficou tudo em família. Nos últimos anos, Arapongas já construiu quase 3 mil casas pelo projeto.



Curi contra parede

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), tem sido pressionado por seus pares para explicar por que aceitou disputar o Senado quando teria todas as condições para brigar pelo governo do Estado, como, aliás, era seu projeto. Curi, leal ao governador Ratinho Junior, diz que o que fez foi para manter a união no Estado.

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Firme com Greca

O deputado federal e presidente estadual do MDB-Paraná, Sérgio Souza, garante que a candidatura do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, ao governo do Estado vai até o fim e aposta na popularidade de Greca na Capital e região metropolitana para chegar ao segundo turno. Sérgio tem também mobilizado o agronegócio para conquistar o apoio dos ruralistas.

EMENDAS IMPOSITIVAS - Os deputados estaduais do Paraná estão se digladiando na Assembleia Legislativa por conta de uma proposta de emenda impositiva, em que uma parcela do orçamento do Estado fica retida para uso exclusivo dos parlamentares, que assim podem atender suas bases. A ideia é destinar R$ 16 milhões por ano a cada deputado. A briga agora é porque os partidários de Moro não querem aprovar a emenda. Antes, quem não queria eram os deputados da base do governador Ratinho...

Vapt Vupt

* O argentino Jorge Gerez, que foi o marqueteiro de Ratinho nas duas campanhas de governador, vai trabalhar também com os candidatos Sandro Alex e Alexandre Curi. O marqueteiro tem se saído bem nas campanhas que faz.

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* A festa do padroeiro São João Batista, em São João do Ivaí, acaba de fazer parte do calendário oficial do Estado, através de projeto do deputado estadual Cobra Repórter, recém aprovado na Assembleia Legislativa.

* Os subsídios do Minha Casa, Minha Vida podem chegar a R$ 75 mil por família. Pelo menos é o que está previsto no novo residencial Ouro Verde, lançado ontem em Arapongas. Vai facilitar muito para o mutuário.

* Não convidem para a mesma mesa os deputados estaduais Do Carmo e Mateus Vermelho. Os dois quase se engalfinharam na sessão de terça-feira da Assembleia Legislativa, e um prometeu surrar o outro fora do Legislativo.

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