A pesquisa Quaest para o governo do Paraná divulgada ontem, a princípio, pode parecer uma uma ducha de água fria para o governador Ratinho Junior, pelo fato de seu candidato pontuar apenas 5% em um cenário, e 6% no cenário sem o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, como candidato. Para Ratinho, no entanto, os dados mais importantes da pesquisa foram que 64% dos paranaenses defendem a continuidade de seu governo. Com mais de 80% de aprovação de sua gestão, o governador aposta que pode fazer o sucessor na eleição de 4 de outubro, em que pese a largada de Sandro Alex não ser tão animadora como era de se esperar. A pesquisa Quaest/Genial foi devidamente registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-02588/2026 e ouviu 1.104 eleitores.

Importância de Greca

Outra revelação importante da pesquisa Quaest/Genial foi o cenário sem apontar o ex prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), como candidato ao governo. A sondagem mostrou que a ausência de Greca aumenta o potencial de votos do senador Sérgio Moro (PL), que, neste cenário, salta de 35% para 42%, enquanto Sandro Alex (PSD) sobe apenas um ponto, de 5% para 6%.

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Revoada de prefeitos

A churrascada com futebol na Fazenda Ubatuba, em Apucarana, para comemorar o aniversário do governador Ratinho Junior promoveu uma revoada de prefeitos no evento, e não apenas da região. Ao todo, mais de 200 prefeitos se fizeram presentes, oriundos das mais diversas regiões do Estado. Muitos deles vieram na véspera, como foi o caso de Rodrigo Ribeiro, de Palotina.

Gil prestigiado

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), tem sido muito prestigiado pelo governo do Estado com volumosos recursos que ajudam a mudar o perfil da cidade. A inauguração do Ambulatório de Especialidades Médicas e a liberação de um pacote de obras de R$ 35 milhões anunciados nesta sexta-feira pelo governador Ratinho Junior refletem o bom momento que a cidade vive.

Senado embolado

Ainda sobre a pesquisa Quaest/Genial, a disputa pelas duas vagas do Senado da República está embolada. Alvaro Dias lidera nos dois cenários pesquisados, variando de 16% a 21%, enquanto Deltan Dallagnol fica entre 13% e 18%. Filipe Barros marca entre 10% e 12%, o mesmo percentual do deputado Alexandre Curi. Gleisi Hoffmann aparece entre 10% e 11%. Parada dificil.

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Expectativa em Apucarana

A semana em Apucarana começa com a expectativa do tal "presente para a cidade", anunciado dias atrás pelo deputado federal e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (PSD). Como o presente é na área de saúde e não se trata de um novo hospital, as apostas indicam um provável curso de medicina, sonho antigo de Apucarana, principalmente se for em uma faculdade pública.

Mais segurança

O prefeito de São Pedro do Ivaí, Rildo Camargo, defendeu na última sexta-feira, em reunião da Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí), a criação de um consórcio intermunicipal de segurança. Ele argumenta que essa pode ser uma ferramenta ideal para unir forças e recursos, a fim de compartilhar inteligência. Também ressalta que a união proporciona condições de obter aportes junto aos governos federal e estadual para o incremento da segurança nos municípios do Vale do Ivaí.

Vapt Vupt

* Com as previsões de chuva para esta quarta-feira, a inauguração da Ponte da Vítória, em Guaratuba, foi adiada para sexta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, quando haverá muita gente no litoral paranaense. Reunir o útil ao agradável.

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* Na costelada oferecida por Ratinho Junior, quem estava mais serelepe era o deputado estadual Márcio Nunes, principal articulador para convencer o governador a apoiar a candidatura de Sandro Alex pelo PSD, atropelando outros nomes, como Guto Silva.

* Quem foi muito paparicado na festa do governador na Fazenda Ubatuba foi seu pai, o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que a toda hora era requisitado para tirar fotos com os prefeitos e outros comensais. Ratinho é mesmo um popstar.

* Algumas ausências foram anotadas na costelada de chão, entre as quais o ex-secretário de Cidades, Guto Silva, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e a jornalista curitibana Cristina Graeml, recém filiada ao PSD.