Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Coluna da Tribuna

publicidade
COLUNA DA TRIBUNA

Candidatos de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 06:58:49 Editado em 12.06.2026, 06:58:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Candidatos de Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Apucarana pode bater o recorde de candidatos às eleições proporcionais deste ano, tanto para deputado estadual como também de deputado federal. São muitos postulantes a ascender uma cadeira ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Os dois únicos com votos fora da cidade são o atual deputado federal Beto Preto (PSD), que vai à reeleição, e o deputado estadual e postulante à Câmara Federal, Arilson Chiorato (PT), que também conta com bases fora de Apucarana e é tido em seu partido como um dos prováveis eleitos. Os demais contam com o eleitorado local ou apostam em redes sociais para conquistar votos. Muitos desses pré-candidatos, na verdade, buscam fixar o nome pensando em eleições futuras, de modo especial o pleito municipal de 2028, alguns pensando em se reeleger vereador e outros até sonhando com a Prefeitura Municipal. Direito de cada um.

Vila Reis na TV

O ex-vereador Toninho da Vila Reis, candidato a deputado federal, apareceu em inserções de seu partido, o PSDB, no rádio e televisão. Ele se filiou ao PSDB a pedido do ex-governador e atual deputado federal Beto Richa. Mas o Toninho não vai ter hegemonia no eleitorado de Vila Reis, onde há outro concorrente à Câmara Federal, o atual vice-prefeito Marquinhos de Vila Reis, do Podemos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Partidos em movimento

À exceção do MDB, praticamente todos os principais partidos vão ter candidatos em Apucarana, seja à Câmara Federal, seja a deputado estadual e até ao Senado da República, caso do PSOL com Renata Borges. À federal, por exemplo, terão candidatos o PSD (Beto Preto), PT (Arilson Chiorato), Novo (Guilherme Livoti), Podemos (Marquinhos da Vila Reis) e o PSDB (Toninho da Vila Reis).

Itinerante no Três Reis

A próxima sessão itinerante da Câmara Municipal de Apucarana já tem local definido: vai ser neste dia 29, no Auditório do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis, que contempla bairros da Zona Norte, como Dom Romeu, Sanches dos Santos, Mega Park e Três Reis. A escolha do local foi do vereador Dr. Odarlone Orente, do PT, que lá tem grande influência política.

Estaduais também

Além dos federais, vários partidos vão lançar candidatos a deputado estadual em Apucarana: Avante (Moisés Tavares), PSD (Lucas Leugi), Podemos (Rodrigo Liévori, o Recife) e PT (Odarlone Orente). Não está descartada a Federação União (PP/União Brasil) ter também candidato a deputado estadual em Apucarana, como é desejo do deputado federal Ricardo Barros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fake em São João

Não tem trégua a rixa política em São João do Ivaí, entre o prefeito Fabio Hidek (PSD) e um grupo de oposição. Pela segunda vez em poucos dias, o alcaide teve de vir a público desmentir fake news, desta feita sobre suposto fechamento do hospital municipal, que por sinal vai muito bem. Hidek diz que é inveja pelas inúmeras obras em andamento na cidade.

MAIS UMA PESQUISA

Deve ser divulgada neste dia 15 uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do Paraná e Senado da República. Desta feita é do Instituto IRG, que acaba de registrar a pesquisa na Justiça Eleitoral, sob o nº 07149/26. É o terceiro instituto a divulgar pesquisas em poucos dias no Paraná. O IRG vai ouvir 1.000 pessoas, entre os dias 10 e 13, por telefone. A exemplo da última pesquisa do instituto, haverá vinculação do apoio de padrinhos ao candidato ao governo em um dos questionamentos. Candidatura solta também será indagada.

Vapt Vupt

* Os institutos de pesquisas que sondam o eleitorado paranaense não têm discrepância apenas nos números de intenção de votos dos candidatos. Há nítidas diferenças de custos. Enquanto uma custa R$ 135 mil, outra só R$ 25 mil...

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, que esteve em Curitiba para receber um prêmio por excelência na qualificação de professores municipais, voltou otimista quanto à liberação de um grande volume de obras pelo Estado.

* O candidato do PSD ao governo do Paraná, deputado federal Sandro Alex, resolveu voltar suas baterias contra o principal adversário da campanha, senador Sérgio Moro (PL), que lidera as pesquisas. Campanha promete esquentar e muito.

* Por sua vez, o candidato ao governo Sérgio Moro parece imune às denúncias contra seu principal apoiador, o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). Pelo menos é o que demonstram as pesquisas até aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Beto Preto Candidatos Apucarana deputado estadual deputado federal eleições proporcionais Fake News Política partidos políticos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Coluna da Tribuna

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV