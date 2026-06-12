Apucarana pode bater o recorde de candidatos às eleições proporcionais deste ano, tanto para deputado estadual como também de deputado federal. São muitos postulantes a ascender uma cadeira ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Os dois únicos com votos fora da cidade são o atual deputado federal Beto Preto (PSD), que vai à reeleição, e o deputado estadual e postulante à Câmara Federal, Arilson Chiorato (PT), que também conta com bases fora de Apucarana e é tido em seu partido como um dos prováveis eleitos. Os demais contam com o eleitorado local ou apostam em redes sociais para conquistar votos. Muitos desses pré-candidatos, na verdade, buscam fixar o nome pensando em eleições futuras, de modo especial o pleito municipal de 2028, alguns pensando em se reeleger vereador e outros até sonhando com a Prefeitura Municipal. Direito de cada um.

Vila Reis na TV

O ex-vereador Toninho da Vila Reis, candidato a deputado federal, apareceu em inserções de seu partido, o PSDB, no rádio e televisão. Ele se filiou ao PSDB a pedido do ex-governador e atual deputado federal Beto Richa. Mas o Toninho não vai ter hegemonia no eleitorado de Vila Reis, onde há outro concorrente à Câmara Federal, o atual vice-prefeito Marquinhos de Vila Reis, do Podemos.

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Partidos em movimento

À exceção do MDB, praticamente todos os principais partidos vão ter candidatos em Apucarana, seja à Câmara Federal, seja a deputado estadual e até ao Senado da República, caso do PSOL com Renata Borges. À federal, por exemplo, terão candidatos o PSD (Beto Preto), PT (Arilson Chiorato), Novo (Guilherme Livoti), Podemos (Marquinhos da Vila Reis) e o PSDB (Toninho da Vila Reis).

Itinerante no Três Reis

A próxima sessão itinerante da Câmara Municipal de Apucarana já tem local definido: vai ser neste dia 29, no Auditório do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis, que contempla bairros da Zona Norte, como Dom Romeu, Sanches dos Santos, Mega Park e Três Reis. A escolha do local foi do vereador Dr. Odarlone Orente, do PT, que lá tem grande influência política.

Estaduais também

Além dos federais, vários partidos vão lançar candidatos a deputado estadual em Apucarana: Avante (Moisés Tavares), PSD (Lucas Leugi), Podemos (Rodrigo Liévori, o Recife) e PT (Odarlone Orente). Não está descartada a Federação União (PP/União Brasil) ter também candidato a deputado estadual em Apucarana, como é desejo do deputado federal Ricardo Barros.

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Fake em São João

Não tem trégua a rixa política em São João do Ivaí, entre o prefeito Fabio Hidek (PSD) e um grupo de oposição. Pela segunda vez em poucos dias, o alcaide teve de vir a público desmentir fake news, desta feita sobre suposto fechamento do hospital municipal, que por sinal vai muito bem. Hidek diz que é inveja pelas inúmeras obras em andamento na cidade.

MAIS UMA PESQUISA

Deve ser divulgada neste dia 15 uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do Paraná e Senado da República. Desta feita é do Instituto IRG, que acaba de registrar a pesquisa na Justiça Eleitoral, sob o nº 07149/26. É o terceiro instituto a divulgar pesquisas em poucos dias no Paraná. O IRG vai ouvir 1.000 pessoas, entre os dias 10 e 13, por telefone. A exemplo da última pesquisa do instituto, haverá vinculação do apoio de padrinhos ao candidato ao governo em um dos questionamentos. Candidatura solta também será indagada.

Vapt Vupt

* Os institutos de pesquisas que sondam o eleitorado paranaense não têm discrepância apenas nos números de intenção de votos dos candidatos. Há nítidas diferenças de custos. Enquanto uma custa R$ 135 mil, outra só R$ 25 mil...

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* O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, que esteve em Curitiba para receber um prêmio por excelência na qualificação de professores municipais, voltou otimista quanto à liberação de um grande volume de obras pelo Estado.

* O candidato do PSD ao governo do Paraná, deputado federal Sandro Alex, resolveu voltar suas baterias contra o principal adversário da campanha, senador Sérgio Moro (PL), que lidera as pesquisas. Campanha promete esquentar e muito.

* Por sua vez, o candidato ao governo Sérgio Moro parece imune às denúncias contra seu principal apoiador, o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). Pelo menos é o que demonstram as pesquisas até aqui.