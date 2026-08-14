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Campanha vai ganhar as ruas

Escrito por Da Redação
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Campanha vai ganhar as ruas
Autor Foto: Cássio Costa/Agência Senado

A partir deste domingo, dia 16, os candidatos poderão iniciar de fato a campanha, tanto nas ruas como na internet. Já neste sábado encerra o prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, finalizando o que foi decidido nas convenções que se encerraram no último dia 5. Por sua vez, o horário gratuito no rádio e televisão vai começar neste dia 28 de agosto e vai durar até 1º de outubro, três dias antes da eleição. Muitos candidatos, especialmente aqueles que disputam as eleições majoritárias para o governo e Senado, estão apostando no horário gratuito do TRE para alavancar suas candidaturas. Há, no entanto, um porém que não se pode ignorar: a audiência na TV aberta tem caído consideravelmente nos últimos anos e talvez a importância do rádio e televisão na campanha já não seja a mesma de eleições passadas, quando era fator decisivo para o eleitor decidir o voto. De qualquer forma, apostar em um programa bem produzido, com ótimas imagens e conteúdo que possa atrair o telespectador e ouvinte, tem lá sua importância, principalmente na reta final de campanha.

Pronto para 2028

O vice-prefeito de Mandaguari, Valdoney Hising, conhecido como Ney da Retivale (PL), em visita de cortesia a esta TRIBUNA, revelou sua disposição em disputar a Prefeitura em 2028, sucedendo a atual prefeita do município, a enfermeira Ivonéia Furtado (PSD) que está no segundo mandato. Empresário e morador antigo de Mandaguari, Ney da Retivale forma uma boa parceria com a prefeita, que deve apoiá-lo na eleição de 2028.

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Coordenação de Anibelli

O ex-prefeito de Apucarana, Junior da Femac (MDB) assumiu a coordenação na cidade da campanha à reeleição do deputado estadual Anibelli Neto, de seu partido, além de participar da campanha a deputado federal do ex-deputado Fernando Francischini (PL). Anibelli, por sua vez, também tem o apoio do vereador Sidnei da Levelimp (MDB) e outras lideranças locais, o que lhe dá a expectativa de conseguir uma boa votação.

Amaral apoia Onofre

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD) e seu pai, Durval Amaral, conselheiro do Tribunal de Contas, liberaram suas bases políticas para o candidato a deputado estadual Sérgio Onofre (PSD). A família Amaral tinha compromisso com o vereador Antônio Amaral (PSD), que pretendia sair candidato a deputado, mas com a desistência dele a opção se tornou o exprefeito de Arapongas, já que são muito amigos.

Candidatos de Rodolfo

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil) vai ter que se desdobrar nesta campanha para ajudar alguns candidatos que apostaram nele na eleição de 2024, como o deputado federal Felipe Francischini (Podemos), Luisa Canziani (União Brasil), Alex Canziani (Avante), delegado Jacovós (PL), Marcos Brasil (PSD) e Do Carmo. São três federais (Felipe, Luisa e Marcos) e três estaduais (Jacovós, Do Carmo e Alex).

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Plano de Sandro Alex

O candidato do PSD ao governo do Estado, deputado federal Sandro Alex, protocolou nesta quarta-feira o seu plano de governo. O candidato tem como meta tornar o Paraná a terceira economia do país, superando Minas Gerais, atual detentor do posto. O Estado já se tornou a quarta economia sob as duas gestões do governador Ratinho Junior, que apoia Sandro Alex, que foi o secretário de infraestrutura do governo.

Vapt Vupt

* O vereador licenciado José Airton de Araújo, o Deco, que tinha intenção de apoiar a candidatura a deputado estadual de Sérgio Onofre (PSD), agora vai trabalhar pelas candidaturas do deputado estadual Do Carmo (Podemos) e deputado federal Felipe Francischini (Podemos). Deco é o superintendente da Autarquia Funerária Municipal.

* Na Câmara Municipal de Apucarana, cada vereador tem seu próprio candidato, à exceção daqueles que eles mesmos são os próprios candidatos, casos de Lucas Leugi (PSD) e Dr. Odarlone (PT), estaduais, e Guilherme Livoti (Novo), federal. Tiago Cordeiro apoia Jacovós, Sidnei está com Anibelli, Danylo com Sérgio Onofre e Moisés com Alex Canziani.

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* Em Ivaiporã, o prefeito Carlos Gil (PSD), além de trabalhar firme pela candidatura ao governo de Sandro Alex, vai apoiar, como sempre tem feito, o deputado estadual Ademar Traiano (PSD) e o deputado federal Sérgio Souza (MDB), além, é claro, do deputado estadual Alexandre Curi, que disputa uma vaga ao Senado da República.

* Os alunos que vão cursar medicina no campus da Unespar em Apucarana vão ter como laboratório, a princípio, as instalações da FAP - Faculdade Apucarana, onde há cursos de odontologia, biomedicina, enfermagem e fisioterapia. A Unespar tentou convênio com o Hospital da Providência, mas não se sabe lá o porquê acabou não dando certo.

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