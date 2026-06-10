A votação das contas do ex-prefeito Junior da Femac (MD), nesta segunda-feira, comprovou que o legislativo apucaranense está mesmo dividido. O prefeito Rodolfo Mota mostrou que não conta com a maioria dos edis, até porque era de seu interesse reprovar as contas de seu antecessor. Para tanto, precisaria contar com oito dos onze vereadores. Só teve 5 votos pela derrubada. Essa situação não significa que pode se repetir na eleição da renovação da mesa executiva, mas não deixa de ser um indicativo. Para eleger o novo presidente da Câmara Municipal, o número de votos necessários é menor, apenas 6 de 11. No entanto, se o pleito fosse agora, o prefeito Rodolfo Mota teria dificuldades de emplacar um candidato que fosse seu. Como o tempo corre a seu favor, o alcaide ainda tem chances de reverter o quadro. Esperar para conferir.

Ausência de Lucas

Crítico feroz da administração do ex-prefeito Junior da Femac, o vereador apucaranense Lucas Leugi (PSD) preferiu se ausentar da votação das contas do ex-alcaide para não ter que aprová-las. Lucas entende que se votasse pela aprovação mostraria incoerência pelas inúmeras denúncias que fez contra Junior da Femac. Já se votasse contra, “estaria fazendo o jogo do atual prefeito”.

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Danylo fica no MDB

Depois de chegar a anunciar que trocaria o MDB pelo PL, com aprovação do diretório regional do partido, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli, anunciou ontem que não vai mais mudar de partido após o MDB mostrar unidade na votação das contas do ex-prefeito Junior da Femac. Além de Danylo, o MDB tem também o vereador Sidnei da Levelimp.

Refém de suplência

Segundo pessoas próximas dele, o vereador Luciano Facchiano (Agir) teria vontade de votar pela aprovação das contas do ex-prefeito Junior da Femac, de quem foi companheiro político entre 2020 e 2024. No entanto, como na tentativa de um segundo mandato teve de amargar uma suplência, sua permanência no legislativo local depende do prefeito Rodolfo Mota, da base que agora faz parte.

Bronca do Livoti

Ainda sobre a sessão que aprovou as contas do ex-prefeito Junior da Femac, a antecipação de uma reunião da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento da Câmara Municipal, da qual faz parte, fez o vereador Guilherme Livoti (Novo) estrilar e até pedir a anulação do relatório, aprovado horas antes, que analisou oito projetos de lei. Ele alega não ter sido informado da antecipação.

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Pesquisa nada muda

Apesar da pesquisa do Instituto Veritá para o governo do Estado divulgada ontem, na qual o candidato Sandro Alex (PSD) aparece com pouco mais de 8% das intenções de voto, está descartada qualquer mudança de rota da campanha e muito menos a troca de candidatura. O governador Ratinho Junior aposta em sua aprovação junto ao eleitorado para reverter o quadro até a eleição.

PRIMEIRO TURNO?

Eufóricos com o resultado da pesquisa do Instituto Veritá, divulgada ontem e devidamente registrada na Justiça Eleitoral, partidários do candidato ao governo e senador Sérgio Moro (PL) avaliavam ontem que ele poderia vencer a eleição já no primeiro turno, diante do percentual que apareceu na amostragem. Mas, como já dizia um velho político mineiro, eleição e mineração só depois da apuração. Há de se reconhecer que hoje a vantagem de Moro é muito grande, porém até a eleição ainda faltam mais de 100 dias, uma eternidade para quem lidera e uma esperança para quem corre atrás.

Vapt Vupt

* O ex-prefeito de Apucarana, Junior da Femac (MDB), fez questão de estar presente na sessão que votou pela aprovação das contas do último ano de sua gestão. Durante entrevistas, deu umas cutucadas em seu sucessor.

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* É do vereador Oderlone Orente (PT) a escolha do local da próxima reunião itinerante da Câmara Municipal de Apucarana, dentro do estabelecido que a indicação cabe a um vereador, dentro de um rodízio.

* Na pesquisa para o segundo voto ao Senado, divulgada ontem pelo Instituto Veritá, a apucaranense Renata Borges (PSOL) apareceu com surpreendentes 6 pontos. Já como candidata a vereadora na cidade, foi mal das pernas.

* O governador Ratinho Junior (PSD) tem uma viagem particular programada para este fim de mês aos Estados Unidos, para dar um tempo em sua estafante correria dos últimos dias percorrendo dezenas de municípios.