Com o fim prematuro do hexa tão sonhado pelo futebol brasileiro, as atenções agora se voltam para as eleições de 4 de outubro, quando o eleitorado vai às urnas para eleger presidente da República, dois terços do Senado da República, deputados federais e deputados estaduais. Para os candidatos, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo não teria sido ruim, pois entendem eles que agora toda atenção pode se voltar para a eleição, o que no momento ainda não desperta a atenção merecida pela importância do pleito. As convenções partidárias vão ter início dia 20 de julho e vão se estender até 5 de agosto, mas antes disso a campanha praticamente ganhou as ruas e se observa carros já ostentando propaganda de candidatos ao governo do Estado. É o caso de alguns veículos na Capital que já aparecem com os chamados adesivos perfurados no vidro traseiro com as fotos dos candidatos ao governo, Sandro Alex, Alexandre Curi ao Senado e o governador Ratinho Junior que os apoia ostensivamente.

Moro em Apucarana

O candidato do PL ao governo do Paraná, senador Sérgio Moro vai iniciar esta semana um novo giro pelo interior do Estado, começando pelo Norte Velho e culminando com uma visita dia 11, sábado, em Apucarana. Ele vai estar acompanhado dos dois candidatos ao Senado, deputado Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), além de uma comitiva de parlamentares.

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União com MDB

Apesar da resistência do candidato ao governo, exprefeito de Curitiba, Rafael Greca, o MDB do Paraná estaria mesmo disposto a compor com o PSD do governador Ratinho Junior e apoiaria a candidatura de Sandro Alex, tendo o próprio Greca como vice na chapa. Um dos maiores interessados nessa composição é o ex-senador Alvaro Dias que aí se animaria em disputar o Senado.

Pode ter dois federais

A partir de 2027, Apucarana pode ter dois deputados federais e nenhum estadual. Pelo menos é o que se observa no quadro atual de candidatos da cidade. O deputado federal Beto Preto (PSD) tem reeleição praticamente garantida e deve ser o mais votado de seu partido, enquanto o atual deputado estadual Arilson Chiorato (PT) tem uma boa eleição encaminhada à Câmara Federal.

Juiz ou político?

Uma das maiores preocupações nas hostes do PL paranaense, em especial dos parlamentares estaduais que buscam reeleição, é saber se o senador Sérgio Moro se, eleito governador, vai agir como político ou juiz. Como magistrado, Moro se acostumou a tomar decisões sozinho, enquanto na política saber ouvir e compartilhar decisões são fundamentos para uma boa administração.

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Vai faltar dinheiro

Alguns nomes de apucaranenses que andaram anunciando pré-candidaturas à Câmara Federal e Assembleia Legislativa, já estariam desistindo de disputar as eleições por um simples fato: falta de recursos financeiros. Em alguns partidos, como o caso do Novo, Podemos, MDB e PSDB, entre outros de menor expressão, o acesso ao fundo eleitoral vai ser pouco para quem não vai à reeleição.

ENCALHE DAS CAMISAS

Fábricas de confecção de Apucarana que apostaram na Copa do Mundo e produziram camisas da seleção brasileira já estão amargando o encalhe de milhares de peças, muitas delas estavam até encomendadas por lojistas do país todo. A eliminação do Brasil precocemente nas oitavas de final, pode causar muitos prejuízos à indústria e lojistas que acreditaram que a seleção poderia ir mais longe e até conquistar o sonhado hexa. A esperança agora é desovar o estoque na campanha política porque eleitores de direita costumam utilizar as camisas verde e amarela para apoiar seus candidatos.

Vapt Vupt

* O Instituto Paraná Pesquisas deve divulgar nesta terça-feira uma nova rodada de pesquisas para o governo do Estado e Senado da República. É muito grande a expectativa em torno dos números, a menos de 90 dias da eleição.

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* Como em toda eleição parlamentar, os partidos buscam os chamados candidatos legendeiros, ou seja, nomes que não têm grandes chances de se eleger mas podem com seus votos ajudar a legenda do partido. Em Apucarana vai ter.

* Em caso de vitória de Moro para o governo do Paraná, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota que apoia Sandro Alex, já tem um interlocutor para se aproximar do novo governo, o exsecretário municipal Emerson Toledo.

* Nas nomeações para órgãos regionais do Estado, caso eleito, Moro, segundo um assessor de alto coturno, fará um rigoroso pente-fino na vida pregressa do indicado por deputado para que o martelo possa ser batido.