Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Coluna da Tribuna

publicidade
COLUNA DA TRIBUNA

Brasileiro volta à realidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 06:59:49 Editado em 07.07.2026, 06:59:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Brasileiro volta à realidade
Autor Foto: Reprodução

Com o fim prematuro do hexa tão sonhado pelo futebol brasileiro, as atenções agora se voltam para as eleições de 4 de outubro, quando o eleitorado vai às urnas para eleger presidente da República, dois terços do Senado da República, deputados federais e deputados estaduais. Para os candidatos, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo não teria sido ruim, pois entendem eles que agora toda atenção pode se voltar para a eleição, o que no momento ainda não desperta a atenção merecida pela importância do pleito. As convenções partidárias vão ter início dia 20 de julho e vão se estender até 5 de agosto, mas antes disso a campanha praticamente ganhou as ruas e se observa carros já ostentando propaganda de candidatos ao governo do Estado. É o caso de alguns veículos na Capital que já aparecem com os chamados adesivos perfurados no vidro traseiro com as fotos dos candidatos ao governo, Sandro Alex, Alexandre Curi ao Senado e o governador Ratinho Junior que os apoia ostensivamente.

Moro em Apucarana

O candidato do PL ao governo do Paraná, senador Sérgio Moro vai iniciar esta semana um novo giro pelo interior do Estado, começando pelo Norte Velho e culminando com uma visita dia 11, sábado, em Apucarana. Ele vai estar acompanhado dos dois candidatos ao Senado, deputado Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), além de uma comitiva de parlamentares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

União com MDB

Apesar da resistência do candidato ao governo, exprefeito de Curitiba, Rafael Greca, o MDB do Paraná estaria mesmo disposto a compor com o PSD do governador Ratinho Junior e apoiaria a candidatura de Sandro Alex, tendo o próprio Greca como vice na chapa. Um dos maiores interessados nessa composição é o ex-senador Alvaro Dias que aí se animaria em disputar o Senado.

Pode ter dois federais

A partir de 2027, Apucarana pode ter dois deputados federais e nenhum estadual. Pelo menos é o que se observa no quadro atual de candidatos da cidade. O deputado federal Beto Preto (PSD) tem reeleição praticamente garantida e deve ser o mais votado de seu partido, enquanto o atual deputado estadual Arilson Chiorato (PT) tem uma boa eleição encaminhada à Câmara Federal.

Juiz ou político?

Uma das maiores preocupações nas hostes do PL paranaense, em especial dos parlamentares estaduais que buscam reeleição, é saber se o senador Sérgio Moro se, eleito governador, vai agir como político ou juiz. Como magistrado, Moro se acostumou a tomar decisões sozinho, enquanto na política saber ouvir e compartilhar decisões são fundamentos para uma boa administração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vai faltar dinheiro

Alguns nomes de apucaranenses que andaram anunciando pré-candidaturas à Câmara Federal e Assembleia Legislativa, já estariam desistindo de disputar as eleições por um simples fato: falta de recursos financeiros. Em alguns partidos, como o caso do Novo, Podemos, MDB e PSDB, entre outros de menor expressão, o acesso ao fundo eleitoral vai ser pouco para quem não vai à reeleição.

ENCALHE DAS CAMISAS

Fábricas de confecção de Apucarana que apostaram na Copa do Mundo e produziram camisas da seleção brasileira já estão amargando o encalhe de milhares de peças, muitas delas estavam até encomendadas por lojistas do país todo. A eliminação do Brasil precocemente nas oitavas de final, pode causar muitos prejuízos à indústria e lojistas que acreditaram que a seleção poderia ir mais longe e até conquistar o sonhado hexa. A esperança agora é desovar o estoque na campanha política porque eleitores de direita costumam utilizar as camisas verde e amarela para apoiar seus candidatos.

Vapt Vupt

* O Instituto Paraná Pesquisas deve divulgar nesta terça-feira uma nova rodada de pesquisas para o governo do Estado e Senado da República. É muito grande a expectativa em torno dos números, a menos de 90 dias da eleição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Como em toda eleição parlamentar, os partidos buscam os chamados candidatos legendeiros, ou seja, nomes que não têm grandes chances de se eleger mas podem com seus votos ajudar a legenda do partido. Em Apucarana vai ter.

* Em caso de vitória de Moro para o governo do Paraná, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota que apoia Sandro Alex, já tem um interlocutor para se aproximar do novo governo, o exsecretário municipal Emerson Toledo.

* Nas nomeações para órgãos regionais do Estado, caso eleito, Moro, segundo um assessor de alto coturno, fará um rigoroso pente-fino na vida pregressa do indicado por deputado para que o martelo possa ser batido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana campanha política Candidatos Paraná eleições 2023 Sergio Moro setor industrial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Coluna da Tribuna

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV