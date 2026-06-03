O clima esquentou na Câmara Municipal de Apucarana, na sessão desta segunda-feira, com os vereadores Tiago Cordeiro (PDT) e Guilherme Livoti (Novo) batendo boca. A discussão começou por conta do pedido de urgência de quatro projetos de lei do Executivo Municipal. Duas dessas proposições tratavam de nomes de ruas em loteamentos, o que, para Livoti, não era urgente. Tiago defendeu a administração municipal e disse ser prerrogativa do Executivo a nomenclatura de ruas e foi contraposto por Livoti, que o questionou em que artigo dizia ser exclusividade do prefeito denominar ruas. Tiago retrucou, chamando Livoti de inexperiente e falou que ele deveria aprender mais, ressaltando que a família dele, os Cordeiro de Lima, está há 25 anos no legislativo e Livoti chegou há pouco. Na réplica, Livoti disse que “realmente sigo aprendendo, mas jamais quero aprender com Vossa Excelência”. Nada mais disse.

O perigo da CPI

Há muito se fala que em CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito - se sabe como começa, mas não se sabe como termina. O resultado pode ser perigoso para um lado ou outro, a depender do desenrolar das investigações. É o que vai se verificar pelos próximos 90 dias na Câmara Municipal de Apucarana com a instalação da CPI das licitações da Prefeitura local.

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Sugestão de Danylo

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), deixou uma sugestão ao prefeito Rodolfo Mota para utilizar a estrutura do Hospital Municipal e transformá-lo em Hospital Infantil. Danylo aproveitou ainda para elogiar o PAI Pronto Atendimento Infantil já implantado no local, destacando um laudo da Caixa que atesta que o prédio está apto a ser um hospital.

Coisas de política

Para quem não acompanha a política apucaranense de perto, fica difícil de entender a mudança de posição dos vereadores Tiago Cordeiro e Guilherme Livoti. O Tiago foi eleito por um grupo que era oposição ao atual prefeito Rodolfo Mota, enquanto Guilherme Livoti era ligado ao grupo de Mota. Agora se inverteu, Tiago é situação e Livoti oposição. Durma-se com um barulho desses...

Mais com menos

Em sua prestação de contas, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, disse que a receita subiu 6%, mas em contrapartida, a inflação foi de 5% e a folha de pagamento cresceu 12%, o que representa R$ 20 milhões a menos nos cofres da Prefeitura. Mesmo assim, ele diz que o município aumentou, e muito, os investimentos em obras. “Fazer mais com menos”, ressalta o alcaide.

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Contas de Junior

As contas do ex-prefeito de Apucarana, Junior da Femac, relativas ao exercício de 2024, último ano de sua gestão, poderão ser discutidas na Câmara Municipal nesta quarta-feira, em sessão exclusiva. Pelo Tribunal de Contas do Estado, as contas foram aprovadas com pequenas ressalvas. Agora depende da Câmara referendar ou não a aprovação das contas.

SEM TRÉGUA

O vereador apucaranense Lucas Leugi (PSD) pelo visto não quer dar trégua ao prefeito Rodolfo Mota, sempre protocolando notícia de fato no Ministério Público. Ontem mesmo entrou com mais duas. Rodolfo, por sua vez, diz não ter nada a temer. Essa rusga ainda vai dar muito o que falar, até porque está confirmada a pré-candidatura de Lucas Leugi a deputado estadual pelo PSD, quando terá ainda mais palanque para desempenhar seu papel de oposição. Lucas, pelo seu estilo, nunca se daria bem como político de situação. É osso duro de roer.

Vapt Vupt

* Ao contrário do que foi noticiado por esta Tribuna, o vereador Tiago Cordeiro em momento algum pediu que seu nome fosse excluído do sorteio para compor a CPI das licitações da Câmara Municipal de Apucarana. Está esclarecido.

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* A propósito da Câmara de Apucarana, foi surpreendente a presença de público na sessão desta segunda-feira lotando todos os assentos disponíveis para quem tem interesse em acompanhar o trabalho dos vereadores locais.

* Os vereadores apucaranenses Lucas Leugi, Dr. Odarlone e Eliana Rocha não gostaram da entrevista do secretário de Saúde do município, Guilherme de Paula, que teria “injustamente” criticado servidores que atendem nas UBSs da cidade.

* Mesmo jogando com a camisa 15 na confraternização de sábado na Fazenda Ubatuba, o deputado Alexandre Curi disse que seu número é 10 (do Republicanos) e que faz parte do time do 55, número do PSD, partido do governador Ratinho Jr.