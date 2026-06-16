Esta coluna noticiou dias atrás que um golpe de pirâmide financeira estaria em curso em Apucarana, lesando centenas de supostos investidores com um rombo que pode chegar a R$ 30 milhões. Pirâmide financeira é um modelo fraudulento e insustentável que depende essencialmente do recrutamento contínuo de novos participantes para pagar os lucros prometidos aos membros investidores. Quando as adesões inevitavelmente desaceleram, o sistema entra em colapso, resultando na perda total do dinheiro para a grande maioria dos investidores. No caso de Apucarana, a pirâmide financeira seria ‘lastreada’ por suposta compra de moeda virtual, possibilitando aos investidores terem rendimento de até 10% ao mês. Um lucro e tanto, sem dúvida, se a realidade assim o permitisse por longo período. Infelizmente não foi o que teria ocorrido e muita gente pode amargar prejuízos, depois de sonhar em ganhar dinheiro fácil...

Preocupação de Moro

O staff da campanha do senador Sergio Moro (PL) ao governo do Paraná sabe que se a eleição for levada ao segundo turno, o que a esta altura parece muito provável, a disputa vai ser acirrada principalmente se o adversário for o candidato do governador Ratinho Junior, deputado federal Sandro Alex (PSD). O peso da máquina governamental pode fazer diferença.

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Força de Ratinho

Na pesquisa divulgada ontem pelo instituto IRG, devidamente registrada na Justiça Eleitoral, a pergunta que vincula o candidato ao governo ao nome de seu apoiador, mostrou Moro com 38,2%, Sandro Alex com 25,5% e Requião Filho 20,4%. Já sem a vinculação do apoio de Ratinho Junior, Sandro aparece com 14,4%, Moro lidera com os mesmos 38,2%; Requião, 18,6%.

Lançamento de Greca

Em que pese a insistência do governador Ratinho Junior em tentar transformá-lo em vice de Sandro Alex, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB) tem sido firme em sua postura de disputar o governo do Paraná. Tanto é verdade que está mantido para este dia 20, na Sociedade Thalia, em Curitiba, o lançamento de sua candidatura. Greca tem confiança de chegar ao segundo turno.

Abstenção preocupa

Baseado em dados da eleição de 2022, quando mais de 32 milhões de eleitores brasileiros deixaram de comparecer às urnas, os candidatos, especialmente os que disputam as chamadas eleições proporcionais, para Assembleia Legislativa e Câmara Federal, desde já demonstram preocupação que em 2026 a abstenção possa ser ainda maior, tal a indiferença que o eleitor demonstra.

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Votação em Apucarana

Na eleição de 2022, para presidente, governador, senador e deputados, Apucarana registrou uma abstenção superior a 20% do colégio eleitoral apto a votar. A manter esta média agora em 2026, o número de votos válidos deve girar em torno de 75 mil, no entanto, quando forem subtraídos os votos em branco e nulos, principalmente para deputados, a tendência é ficar em 66 mil votos.

NOIVA DESEJADA

A federação União (União Brasil e PP), liderada no Paraná pelo deputado federal Ricardo Barros, é o sonho de coligação de todos os candidatos ao governo do Paraná, principalmente pelo maior tempo que dispõe entre todos os partidos no horário gratuito do rádio e televisão. Moro, por exemplo, tentou uma aproximação dias atrás tanto de Ricardo quanto de sua filha, deputada estadual Maria Victoria, presidente do PP no Paraná. Não foi muito correspondido por não ter o que oferecer, com chapa já definida. O governador Ratinho Junior tenta atrair a Federação para Sandro Alex, admitindo oferecer a vice. Até as convenções, muita conversa vai rolar.

Vapt Vupt

* A deputada federal Rosangela Moro (PL), esposa do senador Sérgio Moro, vai estar nesta quarta em Londrina em um almoço de adesão para, obviamente, falar de política e buscar apoio do voto feminino da cidade.

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* Disputa à parte nesta eleição de deputado federal, vai ser entre pai e filho na família Francischini. Fernando, o pai, concorre pelo PL. Já o filho, Felipe, tenta a reeleição pelo Podemos. Vai ser interessante.

* O deputado federal Beto Preto (PSD), que tem ficado em Brasília de terça a quinta, aproveita os finais de semana para percorrer os municípios paranaenses. Disputando a reeleição, Beto tem aberto muitas bases.

* A cada dia que passa, o ex-senador Alvaro Dias (MDB), em que pese estar bem nas pesquisas registradas na Justiça Eleitoral, pouco entusiasmo demonstra em disputar uma nova cadeira no Senado. Pode ficar fora.