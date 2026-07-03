Os principais partidos que vão disputar as eleições de outubro no Paraná já estão marcando a data de suas convenções para homologação das candidaturas ao governo do Estado, Senado da República, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. O PL, por exemplo, presidido no Paraná pelo deputado federal Filipe Barros, já definiu a convenção do partido para o dia 1º de agosto, em Curitiba. Só falta definir o local. Por sua vez, o PSD do governador Ratinho Junior definiu o dia 25 de julho para sua convenção no Espaço Torres, localizado na avenida Presidente Kennedy, 2.377, em Curitiba. Já o MDB do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, deve realizar sua convenção no dia 2 de agosto. O PDT de Requião Filho ainda não fixou a data de sua convenção, sendo obrigatoriamente entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, como determina o calendário eleitoral estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Nova pesquisa no forno

Uma nova pesquisa para o governo do Paraná e Senado da República deve ser divulgada nesta terçafeira pelo Instituto Paraná Pesquisas. A sondagem, já registrada na Justiça Eleitoral sob nº PR01166/2026, deve ouvir 1.500 eleitores em todo o Estado e, segundo o questionário apresentado, há várias alternativas de nomes tanto para o governo do Estado como para o Senado.

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Fogo amigo contra

O ex-vereador de Apucarana, Adan Lenharo (DC), acabou virando notícia nacional através da revista Veja pelo fato de ter perdido o mandato por ter candidatura “laranja” no partido em que foi eleito, e ter declarado publicamente ser um dos coordenadores da campanha de Sérgio Moro ao governo do Paraná em Apucarana e região. O ataque foi classificado como “fogo amigo”.

Não é candidato

De vez por todas, o empresário Luís Bertoli (Republicanos) descartou qualquer interesse em disputar uma vaga na Assembleia Legislativa por Apucarana. A divisão de vários candidatos da cidade deixou Bertoli desanimado de entrar na disputa, embora defenda sempre a necessidade da cidade ter um deputado e com raízes fincadas em Apucarana.

Cirurgias no Tokuda

O atual secretário de Estado da Saúde, César Neves, vai estar nesta sextafeira em Apucarana para apresentar um balanço das 10 mil cirurgias eletivas realizadas no Hospital Torao Tokuda, antigo Hospital do Coração. As cirurgias fazem parte do projeto Opera Paraná. O deputado federal Beto Preto (PSD), exsecretário de Saúde, vai estar presente no ato.

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Só em campanha

Após deixar o cargo de superintendente-geral de Apoio aos Municípios vinculado à Casa Civil do governo do Estado, o exprefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), vai se dedicar exclusivamente à campanha de deputado estadual. Seu último ato no cargo foi reivindicar a implantação de uma companhia independente do Corpo de Bombeiros na cidade de Arapongas.

PLENÁRIA DO PT EM APUCARANA

O diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) vai se reunir nesta sexta-feira na Associação do Stivar para a plenária da sigla partidária. O deputado estadual Arilson Chiorato, presidente do PT do Paraná e pré-candidato a deputado federal, vai comandar o encontro, que vai contar também com o presidente do diretório local, vereador Dr. Odarlone, e todos os membros da executiva do partido. Odarlone é pré-candidato a deputado estadual.

Vapt Vupt

* Uma das maiores preocupações do candidato do PL ao governo do Paraná, senador Sérgio Moro, é que algum aliado saia pedindo dinheiro a empresários em seu nome sem seu consentimento, até porque é contra caixa dois em campanha. Promete agir com rigor.

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* Em sua volta dos Estados Unidos, o governador Ratinho Junior tem a expectativa de acertar com o MDB e retirar o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, da disputa pelo governo, convencendo-o a ser vice do deputado federal Sandro Alex (PSD). Greca reluta muito.

* O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, está sendo cobrado por vereadores por ainda não ter cumprido a promessa do funcionamento de um completo laboratório de análises clínicas no prédio da antiga Caixa Econômica, na rua Renê Camargo de Azambuja.

* Apesar da aprovação da diretoria e do próprio franqueado, dono de outras 16 lojas no Paraná, a instalação de uma unidade em Apucarana continua em banho-maria. O local foi escolhido e aprovado pelo McDonald’s, mas a negociação do terreno estaria emperrada.