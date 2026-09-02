Para variar, Apucarana tem 13 candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Ao contrário da cidade apucaranense, Arapongas tem apenas dois candidatos a deputado estadual, ambos com chances reais de eleição. Já em Apucarana, as chances reais são de dois candidatos a deputado federal, Beto Preto (PSD) que vai à reeleição, e Arilson Chiorato (PT). Já entre os que disputam a Assembleia Legislativa, se um deles conseguir emplacar a eleição ou mesmo uma boa suplência, esse candidato é o vereador Lucas Leugi, do PSD, vindo a seguir Odarlone Orente, do PT. Os demais são meros legendeiros, mas como sempre fazem alguns votos e só atrapalham os que teriam chances reais de se eleger, se houvesse consenso. Há muitos anos, a cidade de Apucarana não sabe o que é ter um deputado estadual para chamar de seu. Culpa do excesso de candidaturas e do interesse individual de cada um, sempre pensando em disputar eleição para angariar capital político, o que raramente acontece. Saem da eleição do jeito que entraram e têm vida curta na política.

Chiadeira do PL do PR

Continua a chiadeira entre os candidatos a deputado estadual e federa do PL do Paraná. O motivo é a distribuição do dinheiro do Fundo Eleitoral. Alguns candidatos estariam sendo privilegiados em detrimento de outros. A ex-deputada Aline Sleutjes, dos Campos Gerais, por exemplo, foi agraciada com 2 milhões e 500 mil reais para tentar voltar à Câmara Federal, enquanto outros candidatos ficaram com muito menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lançou menos estaduais

Apesar de poder lançar 55 candidatos a deputado estadual, o PSD do Paraná resolveu fazer uma chapa com 46 nomes, a maioria deles buscando reeleição ou um novo mandato de quem outrora já fora parlamentar. Se na chapa estadual o PSD economizou em candidaturas, o mesmo não se pode dizer na eleição para deputado federal, onde lançou chapa completa com 31 candidatos, um a mais do total da bancada.

O EXEMPLO DE MARINGÁ





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A partir de ontem, o trânsito na Avenida Tuiuti, em Maringá, passou a fluir melhor, e agradou em cheio os moradores da cidade. O que a Prefeitura fez? Cortou uma rotatória enorme, tal qual o Redondo em Apucarana, e fez duas pistas, uma para cada mão da via. Enquanto isso, em Apucarana, nenhum prefeito ainda teve coragem de mexer na Praça do Redondo para fazer algo parecido, ligando a Avenida Curitiba à Barra Funda e fazendo com que o trânsito naquele setor da cidade flua melhor e o comércio, que hoje praticamente morre na praça, se estenda até a Barra Funda. Projeto nesse sentido existe há um bom tempo, o que falta é coragem de executar a obra.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As contas aprovadas

Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal de Cambira aprovou as contas do ex-prefeito Emerson Toledo, do exercício de 2024, último ano de seus dois mandatos como chefe do Executivo. Aliás, todas as contas dos oito anos do prefeito Emerson Toledo foram devidamente aprovadas pelos vereadores. Toledo, que ficou como secretário na Prefeitura de Apucarana em 2025 e começo de 2026, agora está coordenando a campanha de Moro no Vale do Ivaí.

Preço de abrir a boca

O londrinense Boca Aberta, conhecido por fazer estardalhaço em órgãos públicos atacando funcionários, foi condenado pela 3ª Vara Criminal de Londrina a 16 anos de prisão, em regime semiaberto, por calúnia, injúria, difamação e perturbação contra funcionários públicos. Boca Aberta foi vereador e teve o mandato cassado, o mesmo aconteceu quando se elegeu deputado federal. Morre mesmo pela boca aberta...

Pesquisa tira-teima

Amanhã e sexta-feira devem ser divulgadas duas pesquisas de intenção de voto para o governo do Paraná e Senado da República . Os institutos Paraná Pesquisas e IRG estão coletando a opinião do eleitorado e devem ter números divergentes pela metodologia empregada por cada um deles, sem contar que a Paraná Pesquisas faz entrevistas presenciais e o IRG coleta informações por telefone. Daí a diferença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vapt Vupt

* A Câmara Municipal de Apucarana deve aprovar hoje, em sessões extraordinárias, autorização para que o prefeito Rodolfo Mota renegocie a dívida do município com Tesouro Nacional, que foi reduzida de R$ 1,3 bilhão para R$ 550 milhões, para quitação em até 30 anos, com parcelas de R$ 1,5 milhão.

* A ex-candidata a prefeita de Barbosa Ferraz, Débora Carvalho, resolveu disputar a Câmara Federal pelo PL, mas está encontrado dificuldade para ser agraciada com dinheiro do fundo eleitoral. Até agora ela nada recebeu, a exemplo de outras candidatas mulheres. Sem grana, não tem como pôr a campanha nas ruas.

* A briga por dinheiro de fundo eleitoral não se restringe ao PL não, o mesmo vem acontecendo no PT e no própria PSD do Paraná. Muita gente se candidatou acreditando no dinheiro público para fazer campanha, e quando recebem algum dinheiro, dizem “não dar para nada”. Pôr a mão no bolso, ninguém quer...

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Em Apucarana, muitos wind banners têm amanhecido no chão, mesmo tendo base pesada de concreto. E não é culpa de adversários. É a força do vento que tem derrubado as propagandas dos candidatos, independentemente de nome ou partido. Em algumas regiões da cidade, o vento de madrugada tem mesmo força descomunal