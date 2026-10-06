Finda a eleição para deputados estaduais e federais, senado e governo do Estado no Paraná, agora as atenções vão se voltar para 2028, ano em que haverá eleições municipais. Não há como negar que o resultado da eleição de 2026 terá reflexo no pleito de 2028, afinal o governador eleito Sérgio Moro (PL) vai querer fazer o maior número possível de prefeitos, o que ocorre com todo governador no exercício do cargo. A cereja do bolo, óbvio, é Curitiba. Na eleição deste domingo, apesar do apoio do prefeito Eduardo Pimentel e de ter o ex-prefeito Rafael Greca como seu vice, o candidato de Ratinho ao governo, Sandro Alex, ficou em terceiro lugar na capital. Abriu um sinal amarelo para Eduardo Pimentel, que vai tentar a reeleição em 2028. O mesmo se pode dizer para outros prefeitos de grandes municípios, como Maringá e Londrina, que estavam com Sandro Alex. Quem se deu bem nesta eleição é a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, aliada de primeira hora de Moro. Derrotou Sandro Alex em sua própria casa, mostrou musculatura política e vai ser eminência parda no novo governo de Sérgio Moro. Já em Apucarana, o prefeito Rodolfo Mota vai ter que fazer das tripas coração para refazer sua ligação com Moro, de quem foi aliado e o trocou por Sandro Alex, que, aliás, perdeu em Apucarana até para o Requião Filho.

Liderança de Beto

Pelo resultado que saiu das urnas em Apucarana, é inegável que o deputado federal Beto Preto (PSD) ainda se consolida como grande liderança política da cidade. Não fez os votos que havia feito em 2022, quando chegou a 38 mil votos, mas, diante das circunstâncias, com Sandro Alex puxando todos os candidatos do PSD para baixo, ainda conseguiu 22 mil votos na cidade. Se estivesse no PL de Moro, poderia ter feito mais de 40 mil...

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Destaque no PSD

Falando em Beto, o deputado federal esteve ontem em diversos órgãos de imprensa para comemorar os 177.032 votos recebidos. Da coligação do PSD, do governador Ratinho Junior, Beto foi o único do partido entre os dez mais votados no Estado. Ele fez questão de agradecer os eleitores apucaranenses que votaram nele. O deputado reeleito destacou que a abstenção foi grande e que, ao mesmo tempo, muitos candidatos de fora tiveram apoio de lideranças locais.



Força de Jacovós

O respaldo dele ter sido delegado da Polícia Civil por quatro anos em Apucarana continua garantindo ao deputado estadual Jacovós (PL) uma grande votação na cidade. Em sua primeira eleição, em 2018, chegou a fazer 26 mil votos; em 2022 não repetiu a façanha, mas fez mais de 12 mil votos; e agora, em 2026, voltou a crescer e fez 17 mil votos, o mais votado para estadual na cidade, superando todos os candidatos locais.

Fraqueza de Junior

O ex-prefeito de Apucarana, Junior da Femac (MDB), não mostrou musculatura política como imaginava que possuía na cidade. Trabalhou pelas candidaturas de Sérgio Souza para deputado federal e Anibelli Neto para estadual. A votação de ambos em Apucarana ficou na casa dos 700 votos. Muito pouco. No caso de Anibelli Neto, ainda tinha o apoio do vereador Sidnei da Levelimp (MDB), que também mostrou fraqueza eleitoral. Anibelli, com certeza, esperava mais deles.

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Lançando candidatura

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), anunciou ontem que é candidato a prefeito em 2028, garantindo ter o apoio do governador eleito Sérgio Moro (PL), para quem trabalhou nesta campanha. Danylo apoiou também o ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), para deputado estadual em Apucarana, onde fez pouco mais de 1.800 votos. Foi a cidade onde Sérgio teve mais votos após Arapongas.

COPEL INEFICIENTE ATÉ NA ELEIÇÃO

A Copel por pouco não atrapalhou a votação em algumas seções eleitorais em Apucarana por falta de energia elétrica. Foi o que aconteceu na UTFPR da cidade, local que concentra grande número de eleitores. Faltou energia na instituição e as urnas funcionaram por parte do tempo com bateria própria. Em muitas cidades, a bateria de carros elétricos, como o BYD, acabou funcionando como gerador de energia para não parar a votação. Mais um vexame da Copel. A troca de diretoria parece ser inevitável e deve ser uma das primeiras providências do governador eleito Sérgio Moro para que a empresa volte a dar orgulho ao consumidor paranaense. Como está hoje não é possível continuar; aliás, a derrota do governador Ratinho Junior nas urnas deve se creditar um pouco à própria Copel que, junto com uma candidatura pouco conhecida e sem carisma, como Sandro Alex, derrubou o atual governo.

Vapt Vupt

* Antes mesmo de se pensar na eleição de prefeito em 2028, as atenções políticas em Apucarana vão estar voltadas para a eleição da nova mesa executiva da Câmara Municipal, prevista para dezembro. O atual presidente Danylo Acioli é candidato à reeleição e deve enfrentar o candidato do prefeito Rodolfo Mota, o vereador Tiago Cordeiro.

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* O empresário Luis Bertoli, que chegou a ter seu nome cogitado como candidato a deputado estadual pelo Republicanos, mostrou uma certa força política ao fazer 728 votos para um candidato a deputado estadual desconhecido em Apucarana, mesmo tendo nascido na cidade. Trata-se do ex-prefeito de Pitanga, Dr. Maicol, médico de formação.

* O vereador Dr. Odarlone (PT), que foi o segundo candidato a deputado estadual local mais votado em Apucarana — o primeiro foi Lucas Leugi com 7.250 votos —, com 7.213 votos deve ser o candidato do partido a prefeito em 2028. Dr. Odarlone disputou a Prefeitura de Londrina, anos atrás, e agora, radicado em Apucarana, mira o Executivo municipal.

* Na maioria dos municípios do Vale do Ivaí, o senador mais votado foi o deputado estadual Alexandre Curi, graças ao apoio dos prefeitos. Perdeu a eleição, mas se fosse ele o candidato de Ratinho ao governo do Estado, com certeza estaria no segundo turno. Fez mais votos para o Senado do que o candidato de Ratinho ao governo, Sandro Alex.