O fenômeno El Niño, que tantos estragos já fez e ainda fará ao longo dos próximos meses, tem deixado os prefeitos da região em estado de alerta. Para evitar danos maiores e até pessoais, inúmeras Prefeituras do Vale do Ivaí já cancelaram festividades de aniversário da cidade, como as de Rosário do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Bom Sucesso e Ariranha do Ivaí, e agora Ivaiporã acaba de cancelar a tradicional Expovale, que reúne milhares de pessoas ao longo de sua realização. É evidente que todos esses eventos estavam programados para fins de novembro ou dezembro, o que não é o caso de Apucarana, onde o aniversário da cidade se comemora dia 28 de janeiro. Mesmo assim, ainda é de se indagar se as festividades vão ou não ser realizadas, já que, até o momento, o prefeito Rodolfo Mota não sinalizou nem sim, nem não. Pelas previsões meteorológicas do El Niño, o fenômeno deve persistir até fevereiro de 2027, atingindo sua intensidade máxima entre novembro e dezembro deste ano. Como vai durar até fevereiro do próximo ano, não se pode afirmar com certeza ainda qual intensidade estará no mês de janeiro. Como a cidade já foi castigada por uma dessas tempestades causadas pelo El Niño, nunca é demais estar precavido. O prefeito Rodolfo Mota, com certeza, vai se cercar de todos os cuidados antes de dar a palavra final sobre a realização ou não das tradicionais festividades de aniversário de Apucarana.

Abaixo-assinado

Moradores do Dom Romeu e bairros vizinhos estiveram na Câmara Municipal de Apucarana nesta segunda-feira, para entregar um abaixo-assinado com 700 assinaturas, pedindo a permanência de uma servidora da UBS da localidade. A servidora em questão é concursada como agente de endemias, mas atuava no atendimento à população. No entanto, por decisão judicial, a servidora teve de retornar ao seu cargo por estar em desvio de função.

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Parque das Araucárias

Na tentativa de ampliar a arrecadação de ICMS Ecológico, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, pretende ampliar os limites formais do Parque das Araucárias, localizado na saída para Londrina. Trata-se de uma área de preservação de mata nativa às margens de um córrego localizado nos fundos de um conjunto residencial. A dúvida é se o aumento do repasse de ICMS Ecológico trará algum benefício para a comunidade que mora ao lado da área.

Sem licitação?

Quem percorre a área central de Apucarana e alguns bairros da cidade também, já deve ter notado uma novidade nas esquinas: placas de sinalização com o nome das ruas e uma publicidade no topo. No entanto, apesar de elogiar a iniciativa, o vereador Lucas Leugi (PSD) vem questionando à Prefeitura a falta de licitação para a escolha da empresa. Segundo ele, “mesmo desonerando o Executivo, é preciso fazer de forma transparente”.

De olho no pedágio

O deputado federal Beto Preto (PSD) não está nada satisfeito com as respostas que recebeu da Motiva e EPR Paraná após questionamentos encaminhados por seu gabinete sobre as más condições de conservação e segurança das rodovias pedagiadas. O parlamentar vem questionando reiteradamente problemas na PR-445 e BR-369, nas regiões de Apucarana, Maringá e Londrina. O parlamentar informou que continuará cobrando. “Com chuva ou sem chuva, o pedágio é cobrado”, lembra.

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Elogios de Eliana

Apesar de ser oposição declarada ao prefeito Rodolfo Mota, a vereadora Eliana Rocha (Solidariedade) aproveitou a sessão ordinária da última segunda-feira para fazer elogios ao prefeito Rodolfo Mota, pelo fato de a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura ter atendido de prontidão uma demanda sua, no caso, a doação de mudas para campistas da Igreja Católica. Segundo Eliana, “é preciso ser justo com o apoio recebido”.



GRECA VERSUS PIMENTEL

Em 2028, Curitiba promete assistir a uma disputa pra lá de interessantíssima. O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) vai à reeleição e pode ter pela frente o exprefeito Rafael Greca (MDB). Tipo, criatura e criador. Pimentel foi vice de Greca e teve o apoio dele para se eleger prefeito em 2024. Embora estivessem juntos no mesmo palanque em 2026, quando Greca foi candidato a vice-governador na chapa derrotada de Sandro Alex, o distanciamento entre eles ocorreu logo após o fim da eleição. Greca saiu em defesa de Lula no segundo turno da eleição presidencial, enquanto Pimentel foi de Flávio Bolsonaro. Para concorrer a prefeito em 2028, Greca deve trocar o MDB por um partido mais alinhado à esquerda. Um desses caminhos seria o PSB do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Vapt Vupt

* O ex-governador e ex-senador José Richa vai ser homenageado nesta quartafeira em Brasília, no Congresso Nacional, com a denominação de seu nome no túnel que liga os anexos dos prédios. Richa, dentista de formação, iniciou sua carreira política em Londrina.

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* A deputada estadual Ana Júlia (PT) acionou o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa contra o deputado Ricardo Arruda (PL) por ofensas transfóbicas contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL). Ana Júlia e Ricardo Arruda foram eleitos deputados federais.

* O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), inovou ao criar um podcast na própria prefeitura, comandado por seu secretário de Comunicação, o jornalista Marc de Souza. O alcaide inaugurou o podcast ao ser o primeiro entrevistado. A ideia é dar mais divulgação às ações do Executivo.

* Nove praças de pedágio no Paraná tiveram aumento de tarifa nos últimos dias e muitas outras ainda vão ter reajuste em breve. Enquanto isso, os usuários sofrem com os buracos e a carência de seis anos para que iniciem as obras previstas no contrato. Até lá, só vão arrecadar.