Pelas retrospectivas das últimas eleições presidenciais em Apucarana, não significa necessariamente que o eleitor apucaranense seja de direita e muito menos extrema direita. A cidade é mesmo anti-PT. Todo candidato a presidente que disputa com o PT sai vencedor em Apucarana, até mesmo com um alto percentual de votos. Mesmo contra candidatos tidos como de centro-esquerda, como era o caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a vitória foi ampla por ter o presidente Lula como adversário. Tem sido assim em todas as eleições subsequentes, a partir da redemocratização com a eleição de Fernando Collor de Mello. Isso demonstra que a cidade é conservadora e reflete, na verdade, a tendência de quase todos os municípios do Estado do Paraná. Essa tem sido a dificuldade de o PT avançar na cidade, embora já tenha, em algumas oportunidades, eleito vereador, como em 2024, mas chegar à Prefeitura só ocorreu uma vez em 2012, quando Beto Preto era filiado ao partido e não era tido como petista de carteirinha. Depois até se reelegeu pelo PSD, onde permanece até hoje.

Odarlone nega ciúme

O vereador e presidente local do PT, Dr. Odarlone, negou ontem qualquer crise interna no partido visando desde já as eleições municipais de 2028. Segundo Odarlone, que é candidato a deputado estadual em dobrada com o deputado Arilson Chiorato, que vai disputar a Câmara Federal, a cúpula do partido está em harmonia e não rola qualquer tipo de ciúme entre seus integrantes.

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Jurídico vai trabalhar

Nestas eleições para o governo do Paraná, o centro nervoso das campanhas deve ser o setor jurídico, pelo menos é o que se observa desde já, mesmo antes do processo eleitoral propriamente dito. Já começam a pipocar ações no Tribunal Regional Eleitoral ou por suposto abuso do poder público ou por uso indevido de imagem, isso só para falar de algumas dessas muitas reclamações.

Primeira-dama elogiada

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, não cansa de elogiar sua esposa, Karine Mota, pelo trabalho que vem desenvolvendo na Secretaria Municipal da Mulher. O elogio não é porque se trata de sua esposa, mas pelo trabalho que a primeira-dama realiza e pelos resultados alcançados neste um ano e meio à frente da secretaria, reconhecidos, segundo ele, pelas mulheres atendidas.

Pessuti volta às urnas?

O ex-governador e ex-deputado estadual por várias legislaturas, Orlando Pessuti (MDB), que tem fortes raízes no Vale do Ivaí, especialmente em Jardim Alegre, poderá ir às urnas novamente nestas eleições disputando uma cadeira na Assembleia Legislativa. Pessuti, desde que concluiu o mandato do governador Roberto Requião, de quem era vice, em 2010, nunca abandonou a política.

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Greca e Requião juntos?

Comenta-se nos círculos políticos de Curitiba que, em eventual segundo turno na eleição para o governo do Paraná, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), e o deputado estadual Requião Filho (PDT) vão estar juntos, independentemente de qual deles esteja no segundo turno. Greca e a família já foram aliados, quando Greca assumiu a secretaria de comunicação do Estado.

Investidor na parede

O empresário que supostamente teria dado um golpe que pode variar entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões admitiu que poderá ressarcir investidores de até R$ 5 mil, e os demais a longo prazo, e assim mesmo devolvendo só o capital, desde que não ingressem na Justiça. Não ofereceu nenhuma garantia de que a promessa será cumprida e deixou os investidores numa sinuca de bico: se não recorrem aos meios legais, podem ficar a ver navios, e se confiarem no tal empresário, nada garante que vão ver a cor do dinheiro. É o tal negócio: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega...

Vapt Vupt

* O presidente Lula vai estar de volta ao Paraná neste dia 29 de junho para visitar um assentamento do MST em Quedas do Iguaçu. A comitiva deve incluir alguns ministros de Estado e a bancada federal do PT no Paraná.

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* Investidores de Mandaguari também estão na lista dos que apostaram e estão traumatizados com a possibilidade de não reaver seus recursos junto ao empresário que supostamente teria dado um golpe milionário na região.

* O PT e Lula erram ao passar a mão na cabeça do senador Jaques Wagner, que, segundo denúncias, estaria enrolado com o Banco Master. Erro maior é mantê-lo como líder do governo no Congresso. Pode custar caro ao PT e Lula.

* Tem gente lembrando que a candidatura a presidente do governador Ratinho Junior, como terceira via, poderia ser uma opção do eleitor brasileiro, até porque ele pontuava bem nas pesquisas. Infelizmente, desistiu.