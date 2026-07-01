Os candidatos aos mais variados cargos nas eleições de outubro estão tentando se aproximar do eleitor evangélico por acreditar na fidelidade dele pela recomendação de seus líderes na igreja. Foi pensando nisso que o candidato a governador do Paraná, Sandro Alex (PSD), e o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos), que concorre a uma cadeira no Senado Federal, viajaram para São Paulo, onde se realiza um congresso das igrejas Assembleias de Deus que, em todas as suas variáveis, reúne mais de 22 milhões de fiéis no Brasil. Sandro e Curi voltaram felizes da vida pelo apoio recebido das principais lideranças da Assembleia de Deus. Mas há uma divisão na Assembleia de Deus, onde um de seus principais líderes, o pastor Silas Malafaia, esteve recentemente em Curitiba para expressar seu apoio ao candidato ao governo do PL, senador Sergio Moro. Resta saber a qual orientação o eleitor da Assembleia de Deus vai obedecer.

Briga pelo 2º turno

Com as pesquisas indicando que se houver segundo turno na eleição para o governo do Paraná, o senador Sérgio Moro (PL) já teria sua vaga garantida, a briga para chegar no segundo turno e enfrentálo envolve três candidaturas em potencial: Sandro Alex (PSD), Requião Filho (PDT) e o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB). Vai ser uma disputa interessante.

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‘Três mil por cargo’

Segundo denúncia do Ministério Público, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Tico Kuzma (PSD), além de supostamente fazer rachadinha com assessores, cobrava R$ 3 mil (isso mesmo, R$ 3 mil) para indicar aliado para cargo na Prefeitura da capital. Um colega do legislativo de Tico fez uma ironia pelo valor cobrado: “Isso era tico-tico”...

Remanejamento de cargos

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), foi muito conservador nas mudanças em algumas das secretarias da Prefeitura, diante do pedido de demissão dos ex-secretários Emerson Toledo, que ocupava a Infraestrutura e, interinamente, a Indústria e Comércio, e Diego Silva, do Meio Ambiente. Rodolfo apenas remanejou ou fez upgrade de alguns assessores.

Revoada do governo

De acordo com o calendário eleitoral estabelecido pelo TSE para as eleições de outubro deste ano, os assessores de segundo escalão do governo do Estado devem deixar seus cargos esta semana, caso pretendam concorrer ao pleito. Na região, quem deve entregar o posto é o ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), que ocupava cargo na Casa Civil.

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Políticos nos EUA

Alguns políticos paranaenses, incluindo o próprio governador Ratinho Junior (PSD), estão unindo o útil ao agradável ao levar familiares para um período de férias nos Estados Unidos. O objetivo maior deles é acompanhar alguns jogos da Copa do Mundo, especialmente as partidas que envolvem o Brasil, como foi o caso de segunda-feira em Houston, no Texas.

DEPENDENTES DAS REDES SOCIAIS

Um estudo da Universidade Católica Portuguesa entre jovens brasileiros com idade de 21 a 34 anos confirmou algo que se sabe há algum tempo: as redes sociais têm alterado a forma como a juventude se relaciona com a política. Isolamento, personificação e polarização são alguns dos efeitos colaterais dessa interferência. Em resumo, o estudo constatou que essa faixa etária demonstra desconhecer a vivência política sem intermediação das redes sociais. Justamente por essa razão, estão mais suscetíveis às influências deste tipo de mídia.

Vapt Vupt

* Muitos prefeitos da região já começaram a pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores. A antecipação agrada o funcionalismo e também o comércio local. O prefeito Giva Lopes (União), de Mauá da Serra, fez o pagamento ontem.

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* Falando em dinheiro, cerca de 9,5 milhões de contribuintes receberam ontem o maior lote de restituição do Imposto de Renda da história. A Receita Federal pagou R$ 16 bilhões. O lote é o maior em número de contribuintes beneficiados.

* O PL Paraná promove grande evento nesta sexta-feira em Londrina com participação do senador Sergio Moro, précandidato ao governo do Estado, e do deputado londrinense federal Filipe Barros, que almeja uma vaga no Senado.

* A prefeita de Bom Sucesso, Rosana Lopes, nadou contra a corrente e revogou decreto que determinava ponto facultativo nas repartições municipais na última segunda-feira para o jogo do Brasil. Ela afirma que atendeu pedido da população.