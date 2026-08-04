O ex-governador e ex-senador Alvaro Dias (MDB) soltou no fim da tarde desta segunda-feira uma nota anunciando que não será candidato ao Senado, embora seu nome tenha sido lançado na convenção do partido no último sábado. Em sua nota, Alvaro diz que “infelizmente, compreendi que hoje não existem, dentro do grupo político liderado pelo governador, as condições necessárias para construir essa unidade que eu tanto almejava também em torno do meu nome”. Em verdade, apesar de liderar as pesquisas de voto para o Senado da República até agora divulgadas, as chances de Alvaro ganhar uma das vagas eram relativamente baixas pelo número de concorrentes, falta de maiores apoios e até mesmo os parcos recursos que teria do MDB. Assim, ao desistir da candidatura, Alvaro ganha pontos junto ao governador Ratinho Junior que mantém o Republicanos e Alexandre Curi ao seu lado apoiando o candidato ao governo Sandro Alex (PSD). A paz voltou a reinar no Palácio Iguaçu após o tormento da semana passada, quando Curi ameaçou se rebelar com a candidatura de Álvaro.

Recife confirmado

Durante a convenção do Podemos, o nome do ex-vereador apucaranense Rodrigo Liévore, popular Recife, foi homologado como candidato a deputado estadual pelo partido. Também houve a confirmação do nome do deputado estadual Do Carmo como candidato à reeleição, apesar da ameaça feita por ele de não mais concorrer em represália à aliança do Podemos com o senador Sérgio Moro (PL). Do Carmo e Moro são inimigos figadais.

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Mudanças até amanhã

Nem tudo está consolidado na política do Paraná, até porque o último prazo das convenções é nesta quarta, dia 5, e muitos partidos que já realizaram suas convenções deixaram a ata em aberto para fechar no derradeiro prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, na expectativa de possíveis mudanças no quadro político do Estado. Já o registro das candidaturas encerra neste dia 15, segundo calendário do TSE.

Zero juros na dívida

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, garante que na modalidade adotada pelo município na renegociação da dívida com o Tesouro Nacional, a taxa de juros será zerada com a obrigatoriedade de investimento anual da ordem de R$ 20 milhões em obras de infraestrutura na cidade. A histórica dívida, que foi reduzida de mais de R$ 1 bilhão para pouco mais de R$ 500 milhões, vai ser refinanciada em 30 anos.

Quem será beneficiado?

Com a desistência do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, de disputar o governo do Estado pelo MDB para aceitar a vice de Sandro Alex (PSD), abre-se um vácuo no eleitorado da Capital. As próximas pesquisas sem o nome de Greca podem indicar o caminho dos órfãos da candidatura dele que naufragou. Para quem irão esses votos? Para Sérgio Moro, Requião Filho ou para Sandro Alex? A expectativa é grande. A conferir.

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Mais um apucaranense

Além do vereador Lucas Leugi (PSD), do ex-vereador Rodrigo Recife (Podemos), do vereador Odarlone (PT) e possivelmente do vereador Moisés Tavares (Avante), Apucarana terá mais um candidato a deputado estadual. Trata-se do ex-diretor do Idepplan na gestão do exprefeito Junior da Femac, o servidor de carreira da Prefeitura, Carlos Mendes. O nome dele deve ser homologado neste dia 5 na convenção da Federação PSDB/Cidadania.



CRISTINA AGORA SAI AO SENADO

Em busca do segundo voto que poderia favorecer a candidatura do deputado estadual Alexandre Curi, a jornalista e ex-candidata à Prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml, deve ocupar a vaga do PSD na disputa pelo Senado. Era o que ela queria. Assim fica definida a chapa sonhada pelo governador Ratinho Junior, com Rafael Greca de vice de Sandro Alex e as duas candidaturas ao Senado do jeito que ele imaginava. Para os aliados de Curi, a candidatura de Cristina em nada atrapalha o parlamentar e, ao contrário, pode até ajudá-lo a conquistar uma das duas vagas ao Senado.

Vapt Vupt

* De hoje até a eleição de primeiro turno, dia 4 de outubro, são apenas 60 dias. A campanha em rádio e TV no horário gratuito do TRE terá duração de 45 dias, mas a partir do dia 16 de agosto pode começar a distribuição de propaganda nas ruas e na internet. Haja material.

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* Até agora Apucarana tem oficialmente dois candidatos a deputado federal: Arilson Chiorato (PT) que troca a cadeira de deputado estadual por uma vaga na Câmara Federal, e o atual deputado federal Beto Preto (PSD) que vai à reeleição. Outros nomes podem surgir até amanhã.

* O eleitor que não tem o hábito de acompanhar a política mais de perto, ainda não entrou no clima da eleição. O fim da Copa do Mundo não mudou muito o comportamento do eleitorado, para desapontamento dos candidatos. Mas a expectativa é de mudança a partir do início da campanha.

* A proliferação de farmácias fez com que uma empresa em vias de inauguração, estendesse uma faixa em uma ampla sala na avenida Higienópolis, em Londrina: “EM BREVE E NÃO SERÁ MAIS UMA FARMÁCIA”. Já em Apucarana, uma nova farmácia está em vias de ser inaugurada na Avenida Curitiba.