Até ontem, pelo menos, as convenções partidárias homologaram quatro candidaturas a deputado de candidatos de Apucarana. Dois federais, Beto Preto, do PSD, e Arilson Chiorato, do PT e dois estaduais, Odarlone Orente, do PT, e Lucas Leugi, do PSD. Ainda estariam para ser confirmados pelo menos outros três ou quatro nomes de apucaranenses, entre eles o vereador Moisés Tavares, do Avante, pré-candidato a deputado estadual, mesmo cargo pleiteado pelo ex-vereador Rodrigo Liévore, popular Recife, do Podemos. Há ainda outros dois pré-candidatos a deputado federal: vereador Guilherme Livoti (Novo) e Toninho da Vila Reis (PSDB). Pode ser que surjam outros nomes até o fim das convenções, neste dia 5 de agosto. Apucarana tem dois candidatos a deputado federal com grande potencial de eleição, caso do deputado federal Beto Preto (PSD), que vai à reeleição, e do deputado estadual Arilson Chiorato (PT), que agora disputa a Câmara Federal. Ambos têm bases fortes e são tidos em seus partidos como virtualmente eleitos.

Para onde vão os votos? I

Na eleição para deputado em 2022, o eleitor apucaranense despejou quase 50 mil votos em candidatos locais ou considerados locais. É o caso do deputado Delegado Jacovós, que por alguns anos chefiou a 17ª Subdivisão Policial na cidade. O mais votado naquela eleição foi o atual prefeito Rodolfo Mota, com 20 mil votos, vindo a seguir o próprio Jacovós e o ex-vice-prefeito Paulo Vital, que, somadas as votações deles, chegaram a quase 50 mil votos.

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Para onde vão os votos? II

Se nesta eleição prevalecer o mesmo número de votos para deputado estadual da cidade, ou considerado como local, resta saber para onde vão os 20 mil votos dados ao então candidato Rodolfo Mota. Quem vai herdar esses votos? O vereador Lucas Leugi? vereador Odarlone?, o exvereador Recife ou o vereador Moisés Tavares? Um deles, com certeza, vai herdar essa votação. A conferir.

Briga no Podemos

O deputado estadual Do Carmo e o deputado federal Felipe Francischini estão definitivamente rompidos, a ponto de um bloquear o outro no celular. A briga é por causa da aliança do Podemos com o senador Sérgio Moro (PL), bancada por Felipe, enquanto Do Carmo desejava que o apoio fosse para o candidato Sandro Alex, do PSD. Do Carmo ameaça não ser candidato e até participou da convenção do PSD, sábado passado, na capital.

Dissidente também no União Brasil

Quem também não vai acompanhar a decisão de seu partido de coligar com o PSD de Sandro Alex é o deputado federal Tião Medeiros (União). Ele vai trabalhar pela candidatura do senador Sérgio Moro, do PL. Tião Medeiros, que concorre à reeleição, defendia que a Federação União Progressista se alinhasse ao PL , mas foi voto vencido e avisou ao partido que vai trilhar caminho diferente nesta eleição.

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PL faz convenção neste sábado

O Partido Liberal (PL) do Paraná programou para este sábado, em Curitiba, sua convenção para a homologação das candidaturas do senador Sérgio Moro ao Governo do Estado, do empresário Edson Vasconcelos como vice, e do deputado federal Filipe Barros como candidato ao Senado Federal. A convenção será realizada no Espaço Torres, só não onde foi a convenção do PSD; o endereço deste espaço é no Jardim Botânico.

CÂMARA RETORNA SEGUNDA

Os vereadores de Apucarana voltam a se reunir em sessão ordinária nesta segunda-feira, a primeira do mês de agosto, decretando o fim do recesso parlamentar. O pedido do prefeito Rodolfo Mota de autorização para contrair um empréstimo de R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal para financiar obras de infraestrutura na cidade vai ser o centro das atenções. O projeto está no aguardo do parecer do novo relator, vereador Odarlone Orente (PT). Mas, se depender dele, o parecer só será emitido após uma audiência pública, o que pode retardar a apreciação do pedido do Executivo por algum tempo.

Vapt Vupt

* Caso o deputado federal Sandro Alex (PSD) vença a eleição para o Governo do Estado, o homem forte de sua administração vai ser o deputado estadual Márcio Nunes, responsável por convencer o governador Ratinho Junior a lançar Sandro Alex. É Márcio Nunes quem anima as festas do PSD, cozinhando ou cantando. Parece animador...

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* O MDB nacional decidiu que não vai lançar candidato a presidente da República e nem postular a vice de nenhum candidato. A ideia do partido é ficar neutro no primeiro turno para tomar alguma posição — se é que vai tomar — no segundo turno. O MDB sempre foi muito pragmático e não seria nesta eleição que faria diferente.

* Uma verdadeira caça às bruxas estaria se desencadeando no Governo do Estado e a primeira vítima pode ser o ex-secretário de Finanças e atual presidente do BRDE, Renê Garcia, que teria se encontrado com o candidato a vice de Sérgio Moro, o empresário Edson Vasconcelos. Do jeito que a informação chegou, será difícil escapar ileso.

* O Podemos, apesar do racha entre Felipe Francischini e Do Carmo, programou sua convenção para esta quarta-feira, em Curitiba, quando vai oficializar o apoio a Sérgio Moro e homologar as candidaturas a deputado federal e deputado estadual, confirmando também o apoio do partido ao candidato ao Senado, deputado Filipe Barros.