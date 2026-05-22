De acordo com a pesquisa do Instituto IRG, divulgada ontem e devidamente registrada na Justiça Eleitoral, a candidatura do deputado federal Sandro Alex (PSD) ao governo do Estado só ganha musculatura quando seu nome é atrelado ao do governador Ratinho Junior, alcançando o segundo lugar, atrás do senador Sérgio Moro (PL). O problema é quando o nome de Sandro Alex aparece sem apadrinhamento de Ratinho, despencando para o quarto lugar, atrás de Moro, Requião Filho (PDT) e Rafael Greca (MDB). Nas urnas, só vai aparecer o nome de Sandro Alex. Como ainda restam muitos meses para a eleição de 4 de outubro, nada impede que o próprio candidato de Ratinho ganhe musculatura e torne-se competitivo para, no mínimo, levar o pleito para o segundo turno e enfrentar mano a mano Moro. Daí é outra eleição com recomposição de todas as forças partidárias. Neste cenário, não é de duvidar que a esquerda se posicione a favor do candidato que for enfrentar o senador Sérgio Moro, seja quem for.

Senado embolado

A disputa pelas duas vagas ao Senado da República no Paraná continua acirrada, a depender do primeiro ou segundo voto. O eleitor vai ter que escolher dois nomes, independente de partido ou coligação. O primeiro voto, segundo especialistas, é mais ideológico que o segundo, neste caso prevalece a aglutinação de forças políticas, em especial da máquina governista.

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Força de Arapongas

A cidade de Arapongas, nos últimos anos, foi a que mais recebeu recursos estaduais e federais em toda a região. E continua recebendo. Agora, em junho, segundo o exprefeito Sérgio Onofre, o governador Ratinho Junior vai estar em Arapongas para liberar mais R$ 84 milhões em obras estratégicas. Isso tudo é reflexo da força política da cidade e suas lideranças.

Precisa esclarecer

O vereador de Apucarana, Lucas Leugi (PSD), tem feito reiteradas denúncias de supostas irregularidades em licitações promovidas pela Secretaria Municipal de Educação. Como oposição, está exercendo o papel que lhe cabe. Agora, o que não pode é a Secretaria não prestar nenhum esclarecimento para dirimir todas as dúvidas levantadas pelo vereador.

Debate na Câmara

A queda de Apucarana no ranking do IPS – Índice de Progresso Social, passando da 73ª posição no Estado em 2024 para a 92ª em 2025, e agora em 2026 na 110ª posição entre os 399 municípios do Estado, deve concentrar os debates na sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara Municipal de Vereadores, em busca de reverter esse quadro muito preocupante.

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Ensino federal

Há muitos anos, Apucarana conta com um campus da Universidade Tecnológica Federal, com vários cursos de graduação que têm atraído alunos das mais variadas regiões, não só do Paraná como do país. Agora, para completar o ciclo educacional, a cidade vai contar com o Instituto Federal do Paraná, que vai preparar o jovem no ensino médio para ingressar na universidade.

POR QUE IPS PREOCUPA

O que causa preocupação com a queda do Índice de Progresso Social de Apucarana, entre outras coisas, é que empresas e fundos de investimentos privados utilizam o IPS para direcionar verbas. Estar bem ranqueada faz a cidade atrair negócios por sinalizar um ambiente com boa infraestrutura e baixo risco operacional. A queda de Apucarana no IPS é a oportunidade de o prefeito Rodolfo Mota identificar qual pilar está falhando e fazer uma autocrítica da administração como forma de tentar reverter a situação.

Vapt Vupt

* A deputada Flávia Francischini (PL) está desde ontem em Apucarana para contatos políticos com várias lideranças que a apoiam na cidade, entre as quais a vereadora Eliana Rocha (Solidariedade) e ex-vereadores.

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* A vinda do IFPR para Apucarana teve a participação do deputado federal Beto Preto (PSD) e vai funcionar no próprio campus da Universidade Tecnológica Federal para formação de alunos no ensino médio.

* A pesquisa divulgada ontem pelo instituto IRG ouviu 1000 eleitores entre os dias 15 e 20 de maio, tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e foi registrada no TSE sob número 06178/2026.

* Se na pesquisa IRG o apadrinhamento de Ratinho Junior impulsionou a candidatura do deputado federal Sandro Alex (PSD), o mesmo não se pode dizer em relação a Flávio Bolsonaro com Sérgio Moro, que se manteve igual.