A cada pesquisa divulgada, o que se observa é uma disputa cada vez mais apertada pelas duas vagas do Senado. São pelo menos quatro fortes candidatos por duas vagas: Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Filipe Barros (PL) e Gleisi Hoffmann, do PT. Há ainda aqueles que correm por fora, como a jornalista Cristina Graeml (PSD) e Dr. Rosinha (PT). O registro de candidatura de Deltan Dallagnol, aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ainda depende da palavra final do Tribunal Superior Eleitoral diante do recurso apresentado pelo PT, por entender que o candidato do Novo estaria inelegível. A tendência no TSE, segundo se comenta, é confirmar a decisão do TRE do Paraná. Se a decisão do TRE não for referendada, com Dallagnol fora da disputa, aumentam as chances de Filipe Barros e Alexandre Curi. Por sua vez, a candidata Gleisi Hoffmann aposta nos votos da esquerda para conseguir uma das vagas, tal qual quando se elegeu senadora em 2010. São outras épocas, mas não se pode ignorar que a esquerda no Paraná ainda tem 30 por cento dos votos, apesar do Estado ser altamente conservador e de direita.

Filipe em Apucarana

Acompanhando o candidato do PL ao Governo do Estado, senador Sergio Moro, o deputado federal Filipe Barros, candidato ao Senado pelo PL, vai estar neste sábado em Apucarana para participar de uma caminhada na área central da cidade, a partir das 9 horas da manhã. Depois de Apucarana, Filipe, Moro e comitiva vão para Arapongas, Rolândia e Cambé, finalizando com um jantar da maçonaria no Buffet Village.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Beto Richa na região

O ex-governador e deputado federal Beto Richa (PSDB) começou um movimento em cidades da região, especialmente Arapongas e Apucarana, com alguns cabos eleitorais trabalhando para divulgar sua candidatura à reeleição. Os primeiros materiais de campanha de Beto Richa começaram a aparecer nos últimos dias em várias cidades do Vale do Ivaí e do Médio Paranapanema, lembrando as grandes obras de seu tempo de governador.

Registros negados

Até agora, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou o registro de 60 candidaturas, entre candidatos a deputado federal e deputado estadual. Quem mais perdeu candidatos até agora foi o Avante, com cinco candidaturas a deputado estadual que foram indeferidas pelo TRE, entre as quais de dois vereadores, um deles de Contenda, Gugu Bubniak, e uma outra de Londrina, a Anne Sada, acusada pelo Ministério Público de peculato.

Dentro da margem

A nova pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas permanece praticamente inalterada em relação ao último levantamento do instituto. As pequenas alterações foram dentro da margem de erro, o que, a priori, demonstra uma certa estabilidade no quadro eleitoral. No entanto, como ainda restam duas longas semanas para as eleições, nada pode ser considerado definitivo. São duas semanas decisivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ratinho animado

Embora a oscilação do candidato ao governo, o deputado federal Sandro Alex (PSD), tenha ficado dentro da margem de erro, o crescimento dele de dois pontos percentuais no Paraná Pesquisas desta sexta-feira deixou o QG do candidato mais animado, incluindo o próprio governador Ratinho Junior, que se licenciou do cargo para fazer campanha full time para Sandro, com o reforço de seu pai, o apresentador Ratinho.

VOTO DA JUVENTUDE

A maior preocupação dos candidatos a presidente da República, governo do Estado, Senado da República e mesmo deputados é conquistar o voto dos jovens, especialmente aqueles que vão votar pela primeira vez. Dados indicam que os jovens na faixa etária de 16 anos até trinta anos, em sua maioria, teriam um viés de esquerda, o que a esta altura favoreceria o PT, de modo especial o presidente Lula, que vai à reeleição. Mas isso pode ser apenas uma percepção nas redes sociais e não uma realidade nas urnas, segundo alguns especialistas em análise eleitoral. No Paraná, como no Sul e Sudeste como um todo, a direita tem demonstrado muita força nas últimas eleições, principalmente devido ao agronegócio. Diante disso, qualquer prognóstico antecipado pode não se confirmar nas urnas. Resta aguardar.

Vapt Vupt

* O vereador e presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli, ao lado de outros apoiadores do senador Sergio Moro, candidato do PL ao governo, e de Filipe Barros, candidato ao Senado, vai estar na coordenação da visita deles a Apucarana neste sábado para uma caminhada em parte da Avenida Curitiba e Praça Rui Barbosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Antes da eleição de 4 de outubro, o governador Ratinho Junior e seu pai, o apresentador do SBT, Ratinho, devem participar de uma carreata em Apucarana, tendo ao lado o candidato à sua sucessão, Sandro Alex. Ainda não está definida a data e nem a hora, mas a coordenação de campanha está ultimando os detalhes para confirmar a agenda.

* Quem ainda não apareceu pessoalmente nesta campanha em Apucarana é o candidato a governador do PDT, Requião Filho. Mesmo tendo o apoio local de dois candidatos a deputado federal (Arilson Chiorato) e estadual (Dr. Odarlone), ambos do PT, Requião Filho ainda não agendou uma visita à cidade, o que deve fazer nos próximos dias.

* Atendendo à convocação do governador Ratinho Junior, alguns prefeitos do Vale do Ivaí estão avaliando se licenciar do cargo a partir da próxima semana para se dedicar exclusivamente à campanha de Sandro Alex e do deputado estadual Alexandre Curi ao Senado. O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, por ora ainda não sinalizou nesse sentido.