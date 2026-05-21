No ranking dos municípios brasileiros no Índice de Progresso Social, Apucarana aparece na 1.018ª posição entre os 5 mil municípios. Já no Paraná, entre os 399 municípios do Estado, Apucarana aparece na 110ª posição. O pior de tudo é que a cidade está caindo cada vez mais nos indicadores medidos pelo IPS. Em 2025, a cidade aparecia na 92ª posição no Estado; agora, caiu para a 110ª. A título de comparação, em 2024, quando Apucarana ainda era administrada pelo ex-prefeito Junior da Femac, a cidade era a 73ª no Estado e a 679ª no país. Isso é preocupante e reflete um retrocesso da cidade em indicadores importantes para a qualidade de vida da população, como saúde e bem-estar, moradia, educação, cuidados básicos, entre outros.

Arapongas na frente

A cidade de Arapongas, por sua vez, aparece na 40ª posição no Índice de Progresso Social, ocupando a posição 701 entre os 5 mil municípios brasileiros. Isso demonstra que há diferença significativa nesses índices entre Arapongas e Apucarana, até porque Arapongas também fica muito à frente de Apucarana quando se fala em PIB e renda per capita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Cornélio surpreende

Entre os 20 melhores municípios do Brasil no ranking do Índice de Progresso dos Municípios, Cornélio Procópio ocupa a oitava posição, bem à frente de Maringá, que ficou na 14ª colocação. Do interior do Estado, apenas Cornélio e Maringá aparecem entre os 20 primeiros em qualidade de vida. Já a capital, Curitiba, aparece em primeiro no ranking estadual.

Jandaia, a melhor

Entre todos os municípios do Vale do Ivaí, Jandaia do Sul desponta como a cidade de melhor qualidade de vida. No ranking estadual, Jandaia ocupa a 45ª posição, atingindo uma pontuação de 66,01 pontos. Segundo a classificação do IPS, Jandaia do Sul apresenta um excelente desempenho em qualidade de vida e bem-estar, dois dos principais indicadores medidos.

Posição de Ivaiporã

O segundo município mais populoso do Vale do Ivaí, Ivaiporã, aparece na 177ª posição entre os 399 municípios paranaenses. Mas está à frente de muitos municípios com mais habitantes, alcançando uma pontuação de 62,81 pontos. Ivaiporã está praticamente empatada na pontuação com Mandaguari, apenas para citar uma cidade que fica fora do Vale do Ivaí.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rodolfo em Brasília

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, encontrase em Brasília, onde participa da 27ª Marcha dos Municípios, promovida pela Frente Nacional de Prefeitos. Aliás, Rodolfo tem participado de todas as reuniões da FNP, da qual faz parte da diretoria, como no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre e até no Uruguai, em um congresso internacional.

ATIVO ESTRATÉGICO

Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que reconhece o Polo Moveleiro da Região Norte do Paraná, com eixo em Arapongas, como ativo estratégico, econômico e turístico do Estado. A proposta é do deputado estadual Cobra Repórter. Arapongas é considerado um município importante para a economia nacional, sendo oficialmente rotulado como Capital Moveleira Nacional por meio de lei federal, desde o ano de 2023.

Vapt Vupt

* Dois vereadores de Apucarana estão passando a semana em Brasília, sob a justificativa de participar da XXVII Marcha dos Municípios. São eles o Tiago Cordeiro, do PDT, e Pablo da Segurança, filiado ao Cidadania.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* A Câmara de Apucarana em 2025 teve gastos elevados com diárias com as inúmeras viagens de seus membros, alguns até acompanhados de assessores. Agora há uma nova regra que reduziu valor da diária e disciplinou seu uso.

* Curitiba, segundo os índices do IPC, é a melhor capital do Brasil em qualidade de vida e outros inúmeros indicadores. O Paraná como um todo, por sua vez, ocupa a quarta posição entre todos os Estados brasileiros.

* O município de Kaloré é o segundo melhor município do Vale do Ivaí no ranking do IPS, atrás apenas de Jandaia do Sul. Kaloré somou 65,99 pontos e ocupa a 47ª posição entre os 399 municípios do Estado do Paraná.