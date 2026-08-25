Nova pesquisa do Instituto Quaest, contratada e divulgada ontem pela RPC, coloca o senador Sergio Moro (PL) com 37% das intenções de voto na corrida pelo Palácio Iguaçu. Na sequência aparecem Requião Filho, do PDT, com 21% e Sandro Alex (PSD), com 15%. Os candidatos Tayná Miessa (UP) e Luiz França (Missão) somam 1% cada um. Indecisos somam 18% e brancos, nulos e eleitores que afirmaram que não vão votar são 7%. Em votos válidos, o senador Sérgio Moro teria 49,3%. No comparativo à última pesquisa da Quaest, divulgada no final de julho, quando p ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) ainda era tido como candidato e obteve 12% das intenções de voto, Sandro Alex tinha 7% e Requião Filho, 18%. Moro tinha 39%. Já o número de indecisos era 15%. A margem de erro era 3% para mais ou para menos, mesmo índice da pesquisa divulgada ontem. A coleta de dados da Quaest ocorreu de 20 a 23 de agosto e ouviu 804 eleitores. A pesquisa foi registrada sob o número PR05388/2026.

Momento constrangedor

No lançamento da candidatura do ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), à Assembleia Legislativa, sextafeira, à noite, o deputado federal Pedro Lupion (Republicanos), que apoia o senador Sergio Moro (PL) ao governo do Estado, ficou fora do palco quando da presença do governador Ratinho Junior e de seu candidato à sucessão, deputado Sandro Alex (PSD). Lupion dobra com Sérgio em Arapongas e outros municípios.

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Percorrendo feiras

O deputado federal Beto Preto (PSD) aproveitou este final de semana para percorrer feiras de produtores em Apucarana e Curitiba. Em Apucarana, Beto esteve no Espaço das Feiras acompanhado do candidato à deputado estadual, vereador Lucas Leugi (PSD). Já em Curitiba, o deputado Beto Preto se fez acompanhar do vereador e candidato a deputado estadual Jasson Goulart, que por muitos anos trabalhou como apresentador na RPC.

Inscrições recordes

Nada menos que quatro mil estudantes se inscreveram para o vestibular de medicina da Unespar em Apucarana, um verdadeiro recorde, considerando que apenas 20 das 40 vagas oferecidas serão preenchidas no vestibular. O deputado federal Beto Preto, responsável pela implantação do curso na cidade, destacou ontem a importância que o curso público de medicina representa para Apucarana e para o desenvolvimento da economia local.

Dez já desistiram

E entre os candidatos a deputado federal e deputado estadual homologados nas convenções de seus respectivos partidos, dez já pularam fora da eleição. Dos desistentes, seis eram candidatos a Assembleia Legislativa e quatro para a Câmara Federal. Ainda são esperadas mais desistências. O pior é que dos dez candidatos que desistiram, nada menos que sete são mulheres, o que obriga os partidos a se virarem para cumprir a cota.

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Frustração de Junior

O ex-prefeito de Apucarana, Júnior da Femac (MDB) em 2024, jogou todas suas fichas no então vereador Rodrigo Recife (Podemos), em campanha mal sucedida que acabou elegendo Rodolfo Mota prefeito da cidade. A frustração foi logo após a eleição com a imediata adesão de Recife ao prefeito eleito, de quem fora adversário, a troco de um emprego na Prefeitura.

SHOWS CUSTARAM R$ 1,2 BI NO PARANÁ

Em seis anos e meio, as prefeituras do Paraná gastaram nada menos do que R$ 1,2 bilhão em shows com artistas, a maioria sertanejos. A dupla Fernando e Sorocaba, por exemplo, neste período abocanhou R$ 18,1 milhões. Depois de Fernando e Sorocaba, quem mais recebeu foi a dupla Guilherme e Benuto, com R$ 13 milhões, e a boiadeira Ana Castela, com R$ 12,6 milhões. Nestes seis anos e meio, as prefeituras contrataram 1.158 artistas. A cidade que mais gastou com shows foi São José dos Pinhais, com R$ 41,7 milhões, seguida de Paranaguá, com R$ 29,6 milhões, Ponta Grossa (R$ 25,8 milhões) e Castro (R$ 25,4 milhões).

Vapt Vupt

* Tem início neste dia 28 de agosto os programas em rádio e TV no horário gratuito do Tribunal Regional Eleitoral, onde os candidatos a governo do estado e ao próprio Senado da República apostam suas fichas para virar a eleição ou manter-se na dianteira, a depender do quadro atual..

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* Candidatos de fora de Apucarana que contrataram cabos eleitorais da cidade a peso de ouro podem ficar frustrados com o resultado das urnas locais. Isto é: não vão ter a votação que lhes foi prometida, com raríssimas exceções. Pouco para quem diz ter investido R$ 300 mil....

* O pessoal que comanda os programas de rádio e TV do candidato ao governo do PL, senador Sérgio Moro, está fazendo das tripas coração para apresentá-lo com mais conhecimento do Paraná para não cometer nenhuma gafe, o que tem sido comum em suas falas de improviso.

* A velha máxima de que em eleição vale tudo, menos perder, é a preocupação de muitos candidatos aos cargos majoritários nos últimos dias de campanha. Pode chover baixaria de tudo que é lado, a menos que a Justiça Eleitoral aja de pronto e impeça que se chegue a tanto.