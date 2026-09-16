A ala do hospital materno infantil do Providência, em Apucarana, que vai ser inaugurada hoje em um investimento de mais de R$ 35 milhões, começou em 2015 com um jantar por adesão na Sociedade Rural de Apucarana, quando o deputado federal Beto Preto era prefeito da cidade. Para aquele ágape, cada comensal pagou R$ 500, possibilitando o primeiro passo para a obra de mais de 2 mil metros quadrados. Depois, através de Beto, vieram os aportes do governo do Estado e de emendas do parlamentar na Câmara Federal. Uma grande conquista após nada menos do que onze anos de luta da direção que comanda o Hospital da Providência, com apoio do deputado federal e ex-secretário da Saúde, Beto Preto, e do próprio governador Ratinho Junior, que hoje participa do ato solene de entrega da obra. Agora, o que falta para o Hospital da Providência, o único da cidade e que atende o Vale do Ivaí, é a Prefeitura deslocar o terminal urbano que funciona ao lado para outro local e doá-lo para o Hospital, possibilitando que haja ainda mais ampliação e até mesmo estacionamento, hoje um problema sério para quem acessa o hospital. Mas isso, ao que parece, vai ser muito difícil de acontecer. Vai ser preciso um prefeito de coragem para promover essa doação, mas, como diz o velho adágio, a esperança é a última que morre...

Curi e Filipe

Os prefeitos da região que trabalham pela candidatura do deputado estadual Alexandre Curi ao Senado já elegeram o segundo voto deles: Filipe Barros, do PL. Nenhum deles, mesmo os que são filiados ao PSD, defende a candidatura de Cristina Graeml, do mesmo partido, ao Senado. A escolha de Filipe Barros como segundo voto dos prefeitos tem razão de ser, afinal Filipe, como deputado federal, sempre ajudou os municípios.

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Anibelli e Sergio

A dobradinha entre o deputado estadual Anibelli Neto e o deputado federal Sérgio Souza, ambos do MDB, tem crescido no Vale do Ivaí. Em Apucarana, quem comanda a campanha deles é o ex-prefeito Junior da Femac, juntamente com o vereador Sidnei da Levelimp. Sérgio Souza, nascido em Ivaiporã, é o candidato oficial do prefeito Carlos Gil (PSD), que tem como candidato a deputado estadual Ademar Traiano, também do PSD.

Copel decadente

Depois que boa parte de suas ações foi privatizada e a direção continuou a mesma, a Copel, que já foi orgulho dos paranaenses, hoje não é nem sombra daquela empresa de outrora. Qualquer temporal é suficiente para provocar a queda de energia e os prejuízos dos usuários só aumentam e não são poucos, como o que aconteceu no oeste com um criador de tilápias que amargou nada menos do que R$ 10 milhões de prejuízos.



Luta de Requião

O candidato do PDT ao governo do Estado, Requião Filho, tem entre suas principais propostas de campanha a retomada do controle da Copel. Aliás, essa luta ele vem fazendo há algum tempo na Assembleia Legislativa, onde tem feito reiteradas denúncias contra a empresa, após sua privatização. E mostra, segundo ele, a “incompetência da direção” da Copel, “que ainda é a mesma de antes, mas que piorou junto com a privatização”.

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Renan em Arapongas

O primeiro candidato a presidente da República a fazer um giro em nossa região é Renan Santos, do Missão. Ele vem cumprindo extensa agenda no norte do Paraná, passando por Londrina e vai estar nesta quarta-feira em Arapongas, no período da manhã, antes de seguir para Maringá. Os demais candidatos à presidência do país até agora não manifestaram ter qualquer agenda na região até a data das eleições.

VOTOS VÁLIDOS EM APUCARANA

Com base na eleição de 2022, quando igualmente foram escolhidos governador de Estado, presidente da República, um senador da República e deputados estaduais e federais, o número de votos válidos em Apucarana não deve oscilar muito em relação à eleição passada, principalmente na eleição proporcional de deputado. A abstenção, votos nulos e brancos devem eliminar pelo menos 20 mil votos válidos, segundo projeções. Isso sem contar a possibilidade do clima do pré El Niño não atrapalhar. Assim sendo, o número de votos válidos para deputado estadual e deputado federal pode variar entre 70 e 74 mil votos, dos quais pelo menos 20% a 25% poderão ser destinados a candidatos de outras cidades e regiões diferentes de Apucarana, afinal sempre tem candidatos de outras plagas com apoio de alguns políticos ou mesmo de alguma igreja evangélica. Os candidatos locais, tanto a deputado federal como a deputado estadual, vão brigar por cerca de 50 mil votos. Dificilmente a conta vai fugir disso, segundo especialistas eleitorais.

Vapt Vupt

* O governador Ratinho Junior deve entrar de licença do cargo nesta quinta-feira, dia 17, como se especula no Palácio Iguaçu. A se confirmar o afastamento dele até as eleições para cuidar exclusivamente da campanha de seu candidato à sua sucessão, um dos últimos eventos oficiais de Ratinho deve ser hoje em Apucarana, onde vem inaugurar uma escola e a maternidade infantil.

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* A equipe jurídica da campanha do candidato ao governo do Estado pelo PSD, Sandro Alex, vai pedir a impugnação da pesquisa da Paraná Pesquisas prevista para ser divulgada nesta sexta-feira. Não é a primeira pesquisa que o jurídico dele tenta impedir a divulgação. Ainda são desconhecidas as alegações apresentadas para tentar barrar o Instituto Paraná Pesquisas.

* Por falar em equipe jurídica, os advogados estão se dando bem nesta eleição. Estão sendo bem remunerados pelas campanhas em que trabalham. É o caso do conhecido advogado eleitoral Leandro Rosa, que comanda a equipe jurídica de Moro. Ele já foi aquinhoado com um pagamento de 1 milhão e 700 mil reais, conforme consta da declaração dos gastos de campanha do candidato.

* Fontes do Podemos dizem que o deputado federal Felipe Francischini estaria preocupado com sua votação em Apucarana, onde ele esperava conseguir no mínimo 5 mil votos e no máximo pelo menos 10 mil sufrágios. Pelo andar da carruagem, dificilmente estes números serão alcançados, pelo fato do parlamentar ainda ter pouca afinidade com a população apucaranense.