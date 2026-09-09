Depois da terceira liberação do fundo eleitoral, os candidatos às eleições de 4 de outubro no Paraná já receberam nada menos do que quase R$ 200 milhões de dinheiro público, distribuídos entre postulantes ao Governo, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Os candidatos a deputado estadual são os primos pobres nesta dinheirama. Já os candidatos a deputado federal são os que mais receberam dinheiro do fundo eleitoral, abaixo apenas de quem disputa o Senado e o Governo do Estado. Os candidatos a governador receberam, pela ordem: Moro, R$ 11,8 milhões; Requião Filho, R$ 11 milhões; e Sandro Alex, R$ 6,95 milhões. Entre os candidatos a deputado federal, quem mais recebeu até agora foi o ex-governador Roberto Requião, com R$ 3 milhões. Vale salientar que, dos 1.086 candidatos registrados no Paraná, 356 deles não receberam até agora nenhum centavo. De todo o dinheiro que entrou na conta dos candidatos, 91% se refere ao fundo eleitoral, portanto, dinheiro público. Só 9% desse percentual são doações de pessoas físicas ou aporte pessoal do próprio candidato.

Trem pagador na cidade

Alguns candidatos a deputado federal que buscam o primeiro mandato e são ilustres desconhecidos em Apucarana resolveram investir pesado para conseguir alguns votos dos eleitores locais. Há comentários de que um tal Neto teria acertado R$ 300 mil com alguns apoiadores, segundo uma fonte. Outro que também estaria gastando em Apucarana é Newton Bonin, em valores ainda desconhecidos. Finda a eleição, se não aparecerem os votos, vai dar chabu. Muita confusão à vista.

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Visita secreta

Pouca gente no meio político ficou sabendo que o candidato a governador Sandro Alex (PSD) passaria em Apucarana para visitar a Festoque, onde andou ao lado do prefeito Rodolfo Mota e da primeiradama da cidade. Nem os candidatos locais sabiam ou não foram devidamente avisados. Segundo se fala, o candidato ao Senado, Alexandre Curi, foi quem programou a visita para fazer uma gravação com o prefeito Rodolfo Mota.

Pesquisa suspensa

A pedido do candidato a governador Sandro Alex, do PSD, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná proibiu a divulgação de uma pesquisa que estaria sendo realizada no Estado pelo Instituto Real Time Big Data para aferir a eleição majoritária de Governo e Senado. A alegação aceita pela Justiça Eleitoral é a de que o instituto não teria lastro financeiro para bancar a própria pesquisa, já que não havia terceiro contratante.

Barrados no baile

Acompanhados da vereadora apucaranense Eliana Rocha, os candidatos a deputado federal Fernando Francischini e a estadual Flávia Francischini, ambos do PL, foram barrados de entrar na Festoque em Apucarana porque estariam com camisetas estampadas com propaganda política. Já o candidato a deputado estadual Lucas Leugi (Podemos) só visitou a Festoque no primeiro dia, apenas como cidadão comum, sem poder entregar material.

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Campanha no desfile

Vários candidatos aproveitaram o feriado de 7 de Setembro em Apucarana para fazer campanha junto aos eleitores que foram prestigiar o desfile em homenagem à independência do país. Entre eles, estava o deputado federal Beto Preto (PSD), candidato à reeleição, que andou por toda a extensão da Praça Rui Barbosa, tendo a seu lado o candidato a deputado estadual Lucas Leugi. Ambos dizem ter gostado da receptividade.

DALLAGNOL NA CORDA BAMBA

Além da suposta inelegibilidade alegada pelos seus adversários, o ex-procurador da República e candidato ao Senado, Deltan Dallagnol (Novo), pode se complicar na Justiça Eleitoral por ter divulgado dados sigilosos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. O TRE do Paraná deu 24 horas para Deltan se explicar sobre o vazamento e as explicações dele ainda não vieram a público. Se o espírito corporativista na Justiça Eleitoral prevalecer, Deltan Dallagnol vai ter muitas dificuldades para levar adiante sua candidatura. No TRE do Paraná, o caso deve ser analisado com absoluta imparcialidade. O problema pode ser se o processo chegar ao TSE ou ao próprio Supremo Tribunal Federal. Uma possível saída de Deltan da disputa beneficiaria os candidatos Filipe Barros (PL) e Alexandre Curi (Republicanos).

Vapt Vupt

* Alguns candidatos a deputado estadual e federal, pessoalmente ou através de cabos eleitorais, fizeram uma blitz no sábado em Apucarana, defronte às Lojas Pernambucanas, com faixas “Fora Lula” e colocando adesivos em carros de quem conseguiam o apoio, em especial contra o presidente da República e candidato à reeleição pelo PT.

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* A propósito do PT em Apucarana, as principais lideranças do partido na cidade, o deputado estadual e candidato a deputado federal Arilson Chiorato e o vereador Odarlone Orente, candidato a deputado estadual, percorreram neste final de semana alguns bairros da cidade para pedir votos para si e candidatos do PT ao Senado e presidência.

* O prefeito Rodolfo Mota estaria decidido a apoiar o vereador Tiago Cordeiro (PDT) à presidência da Câmara Municipal de Apucarana. O vereador Moisés Tavares, que pretendia o posto, estaria sendo convencido a abrir mão para o Tiago. Moisés foi derrotado na primeira eleição para presidente, em janeiro de 2025, vencida por Danylo Acioli.

* A adoção do wind banner como principal material de propaganda de alguns candidatos a deputado de Apucarana se justifica pela falta de recursos para bancar pessoal trabalhando o dia inteiro nas ruas distribuindo material de campanha. Pouca gente é suficiente para colocar os wind banners pela manhã bem cedinho e retirá-los à noite.