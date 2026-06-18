Há muitos anos a população de Apucarana foi iludida com o projeto de desvio da linha ferroviária do perímetro urbano. Até investimento em projeto executivo chegou a ser feito, mas ficou apenas no papel. Afinal, financeiramente executar o desvio ferroviário era totalmente inviável. O custo, atualizado, poderia chegar a 1 bilhão de reais. Outras soluções mais simples e mais econômicas, sempre foram deixadas de lado. Caso de construção de trincheiras nas passagens de nível. Faltou vontade política em buscar recursos para obras dessa natureza. Não há nenhuma perspectiva de concessionária Rumo fazer qualquer intervenção que venha proporcionar mais segurança na transposição da linha férrea. Enquanto isso, praticamente todo dia temos notícia de acidentes e até de mortes, como é o caso que ocorreu esta semana. Alguma providência precisa ser tomada e com urgência para evitar novas tragédias e perdas de vidas humanas.

Não é só pirâmide

O golpe que estaria correndo em Apucarana e região, vai muito além de pirâmide financeira e, segundo se comenta, passaria dos R$ 50 milhões. Tem investidor que teria perdido R$ 7 milhões, outros com valores diversos mas na casa dos milhões de reais. O golpe chegou a envolver um prédio de altíssimo padrão lançado em Balneário Camboriú com apartamento acima de R$ 50 milhões...

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Bronca do Odarlone

Na sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal de Apucarana, o vereador Odarlone Orente (PT) soltou o verbo contra o prefeito Rodolfo Mota por não ter convidado todos os vereadores para o lançamento de obras de drenagem na divisa dos residenciais Interlagos e Veneza, no último sábado. Segundo Odarlone, apenas vereadores da base do alcaide foram convidados.

Só pano de fundo

O bate-boca entre os vereadores Danylo Acioli (MDB) e Moisés Tavares (Avante) na última sessão do legislativo apucaranense, não foi motivado apenas pelas contundentes críticas de Moisés ao ex-prefeito Junior da Femac. Há algo mais no ar além de aviões de carreira. É a disputa pela presidência da Câmara Municipal. Ambos estão em trincheiras opostas.

Entradas da cidade

A propósito ainda da última sessão da Câmara Municipal de Apucarana, o vereador Guilherme Livoti (Novo) criticou as entradas da cidade, todas com pistas simples e carentes de uma infraestrutura melhor. Na visão dele, um possível investidor que chega na cidade acaba tendo uma má impressão. O problema realmente é crônico e demanda muito esforço do poder público.

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PSD marca convenção

O PSD do Paraná é o primeiro partido no Estado a definir a data de sua convenção para homologação das candidaturas ao governo, senado e deputados. Vai ser dia 25 de julho. Sandro Alex será confirmado candidato a governador. Senado ainda é incógnita, bem como o vice de Sandro. No caso do Senado, PSD talvez não lance ninguém para apoiar Alexandre Curi, do Republicanos.

FUNDÃO ELEITORAL

Os candidatos às eleições de 2026, distribuídos em 30 partidos, terão à disposição quase R$ 5 bilhões para fazer campanha com dinheiro público, no chamado Fundo Especial de Campanha. A maior bolada fica com o PL com R$ 881,7 milhões; PT vem a seguir com R$ 615 milhões, seguido do União Brasil com R$ 526,2 milhões. O PSD, por sua vez, terá R$ 421 milhões, o MDB fica com R$ 400 milhões, o Republicanos vai contar com R$ 348,6 milhões e o Podemos poderá dispor de R$ 246 milhões. Isso para ficar apenas nos principais partidos. É muito dinheiro, mas a divisão interna nos partidos nem sempre beneficia todos candidatos. Há os privilegiados, de modo especial nas eleições proporcionais de deputados estaduais e federais.

Vapt Vupt

* O deputado estadual delegado Jacovós (PL), que já foi forte aliado do governador Ratinho Junior e agora se tornou ferrenho opositor, está denunciando que prefeitos estariam sendo ameaçados pelo governo caso não declarem apoio ao candidato Sandro Alex (PSD).

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* A partir de 5 de julho, mesmo antes das convenções partidárias, os pré-candidatos já poderão realizar a chamada propaganda interpartidária, participando de entrevistas, programas, encontros e debates no rádio e televisão. Praticamente o início da campanha.

* Apesar da cobrança do pedágio estar ativa já há algum tempo, poucas melhorias ainda podem ser constatadas nas rodovias pedagiadas no Paraná. Na saída de Apucarana para Arapongas, na BR-369, um enorme buraco, logo após o radar, daqui uns dias vai fazer aniversário.

* Se o governador Ratinho Junior convencer o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB) aceitar a vice de Sandro Alex (PSD), a jornalista Cristina Graeml vai ter que se contentar em disputar a Câmara Federal, arquivando seu sonho de sair ao Senado da República.