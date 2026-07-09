Os deputados estaduais estão em vias de aprovar uma PEC à Constituição do Estado, impondo emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA. Os parlamentares, a partir de 2027, se a PEC for aprovada, vão dispor de 1,55% da receita corrente líquida em emendas individuais. Se for considerada a receita de 2025, da ordem de R$ 71 bilhões, os 54 deputados da Assembleia Legislativa do Paraná vão dispor de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões por ano, o que daria um total de pouco mais de R$ 20 milhões para cada parlamentar fazer a destinação para suas bases eleitorais. Como Apucarana em mais uma legislatura não deve ter deputado estadual raiz da cidade, dificilmente vai partilhar desse bolo, pelo menos de significativos recursos. Os deputados de fora que aqui vão angariar votos, vão mandar para Apucarana algumas migalhas e olhe lá. Infelizmente, o quadro atual de candidatos da cidade não é nada animador e dificilmente algum deles vai estar na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Até quando isso vai se repetir? Só em eleição que houver união em torno de um nome com potencial eleitoral reconhecido e com votos fora da cidade. O que parece muito difícil de acontecer.

Mudança de chapa?

Apesar de todas as negativas do governador Ratinho Junior, ainda há especulação em torno de uma possível mudança de candidato ao governo do PSD. Alguns políticos estão voltando a defender uma chapa Alexandre Curi e Rafael Greca de vice. Para os prefeitos do interior, a solução soaria como música em seus ouvidos pela dificuldade de alguns em alavancar a candidatura de Sandro Alex.

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Podemos está dividido

Está em curso um racha no Podemos do Paraná, com muitos integrantes do partido indo contra uma aliança com o PSD do governador Ratinho Junior, defendida com unhas e dentes pelo deputado estadual Do Carmo. O interesse do grupo dissidente é apoiar a candidatura de Sérgio Moro (PL). O deputado federal Felipe Francischini, candidato à reeleição, estaria entre eles.

Boicote a Lucas Leugi

Em que pese o deputado federal Beto Preto dizer que o vereador apucaranense Lucas Leugi poderia sair candidato a deputado estadual para fazer dobrada com ele na cidade, forças ocultas do PSD estariam impedindo a candidatura de Lucas, sob o pretexto de que poderia atrapalhar um candidato de Jandaia do Sul que tem muita força no partido e espera ter votos em Apucarana.

Cancelas automáticas

Após mais um acidente de trem em Jandaia do Sul, o deputado federal Beto Preto (PSD) voltou a defender seu projeto de lei, apresentado à Câmara Federal, que torna obrigatória a instalação de cancelas automáticas pela concessionária em todas as passagens de nível ferroviárias. No mínimo, cancelas operadas por funcionários da empresa. Se virar lei, vai evitar acidentes.

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Na rota do queijo

Deputados estaduais aprovaram em segundo turno nesta terça-feira o projeto de lei que cria a “Rota do Queijo Paranaense” como roteiro turístico, gastronômico e cultural de algumas cidades, entre as quais está Apucarana, depois que houve ampliação das cidades beneficiadas pelo projeto. A Serra de Apucarana, onde está a Vinícola Carnasciali, foi decisiva.

DIVIDINDO CARGOS

Já tem gente confiando na vitória de Sérgio Moro ao governo do Estado, que pelo Paraná afora já estão até dividindo os cargos regionais. Devagar com o andor que o santo é de barro. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Além da suposta eleição de Moro, há outro fator a preponderar antes de se achar nomeado: o pente-fino que Moro pode fazer antes de assinar qualquer nomeação, agindo como juiz que nunca deixou de ser. Segundo uma fonte da campanha, toda indicação vai passar por uma análise de vida pregressa do cidadão. Portanto, nem tudo pode ser considerado favas contadas. Melhor esperar a abertura das urnas e saber se Moro, caso eleito, vai administrar o Estado como juiz ou político.

Vapt Vupt

* O ex-governador e ex-senador Álvaro Dias, apesar de estar no MDB que tem candidato próprio ao governo, virou o principal conselheiro político do candidato do PSD, Sandro Alex. Álvaro usa de sua experiência para ditar os rumos de campanha para Alex chegar ao 2º turno.

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* Apesar de ter a maior fatia do Fundo Eleitoral, com quase R$ 900 milhões, o PL acha pouco e quer mais dinheiro. O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, está empenhado em arrecadar mais outros R$ 300 milhões da iniciativa privada. Muita grana.

* Mais um apucaranense se lança candidato a deputado estadual. Agora é o pintor Valdeci Olímpio, o popular Baré, que trocou o PSDB de Beto Richa pelo Avante do ex-deputado federal Alex Canziani, que já tem outro postulante à Assembleia Legislativa, o vereador Moisés Tavares.

* A disputa pela coordenação das campanhas de Sérgio Moro ao governo e Filipe Barros ao Senado em Apucarana está provocando um racha entre os políticos da cidade. Muitos deles não vão prestigiar o evento programado para este sábado, com a desculpa de estarem em viagem...