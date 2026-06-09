A escolha da nova mesa diretiva da Câmara Municipal de Apucarana pode ser antecipada de dezembro para outubro deste ano, após as eleições gerais para presidente da República, Senado, governador e deputados federais e estaduais, conforme permite a lei referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo estatuto do MDB, é permitido o fechamento de questão na eleição de presidente do legislativo, desde que aprovado pelos diretórios municipal e estadual. Caso isso ocorra, de nada adianta o vereador Sidnei da Levelimp se licenciar para não ter que votar em candidato que não seja o de seu atual grupo político, porque o suplente Neno Leiroz, que assumiria seu lugar, teria que obedecer às ordens do MDB. Mas tudo são conjecturas e muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte até que seja definida a data do pleito e nomeados candidatos a presidente da Câmara Municipal, embora se saiba desde já que o atual mandatário do legislativo apucaranense, vereador Danylo Acioli (MDB), tem interesse em concorrer à reeleição.

Agora a inelegibilidade

Ao ter suas contas aprovadas ontem pela Câmara Municipal de Apucarana, o ex-prefeito Junior da Femac (MDB) tirou um grande peso de suas costas. Agora todas contas de seu mandato estão aprovadas pelo Tribunal de Contas e referendadas pelo legislativo local. O que incomoda, e muito ainda, o Junior da Femac é sua inelegibilidade decretada pelo TRE. Ele recorreu ao TSE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sérgio bem animado

Se tem um candidato a deputado estadual da região que está animado com sua eleição, este candidato é o exprefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD). Prefeito por dois mandatos e ex-presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, Sérgio conquistou uma grande liderança na região, sem contar a própria cidade, onde elegeu Rafael Cita como seu sucessor.

Tocador de obras

O que teria levado o governador Ratinho Junior a escolher o deputado federal Sandro Alex como candidato à sua sucessão? Ele teria se espelhado no exemplo de São Paulo, na eleição de 2022, que elegeu o governador Tarcísio de Freitas por ser um tocador de obras e ter o apoio do então presidente Bolsonaro. Sandro, igual Tarcísio, foi secretário de infraestrutura.

Comemorando conquista

Para comemorar a criação do curso de medicina no campus da Unespar em Apucarana, o deputado federal Beto Preto (PSD) espalhou dezenas de outdoors pela região com foto ao lado do governador Ratinho Junior. Para o deputado Beto Preto, o curso de medicina em Apucarana em faculdade pública vai ser um grande diferencial no ensino superior e na própria economia da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pesquisa na quarta

O Instituto Paraná Pesquisas divulga nesta quarta-feira mais uma rodada de pesquisas sobre o governo do Estado e Senado da República. A pesquisa foi contratada pelo PL de Sérgio Moro e vai ouvir 1.500 eleitores paranaenses, entre domingo e hoje. Há vários cenários sendo pesquisados tanto para o governo como para o senado, um deles até sem candidato do PSD ao Senado.

GRECA VICE?

O governador Ratinho Junior continua tentando fazer o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), aceitar compor a chapa de Sandro Alex como candidato a vice. Greca resiste e pretende levar até o fim sua candidatura ao governo, por entender que tem chances de chegar ao segundo turno. Na falta de Greca, resta ao PSD lançar mão da ex-candidata a prefeita de Curitiba, jornalista Cristina Graeml, como vice. Ela é do PSD, tal qual Sandro Alex. Tem quem acredite que tirar Greca da jogada pode beneficiar a candidatura de Moro em Curitiba e região metropolitana, dificultando até um eventual segundo turno.

Vapt Vupt

* Cacifado pela família Bolsonaro, o deputado federal Filipe Barros (PL) confia e muito que vai conquistar uma das duas vagas no Senado da República. Em 2022, Filipe foi um dos deputados mais votados em todo o Paraná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* O presidente do MDB no Estado, deputado federal Sérgio Souza, que vai em busca de um novo mandato na Câmara Federal, tem lutado e muito pela renegociação das dívidas dos agricultores que têm amargado prejuízos.

* Apesar de o eleitorado estar em clima de Copa do Mundo, nem por isso os pré-candidatos ao governo do Paraná vão ficar parados neste sábado, data da estreia do Brasil no Mundial. Vão fazer campanha até o início do jogo.

* A partir de 2027, os vereadores de Apucarana vão dispor das chamadas emendas impositivas, quando eles próprios podem direcionar verbas. Cada edil terá direito a R$ 300 mil, mas boa parte tem que ir para a saúde.