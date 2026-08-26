O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), lidera numericamente a pesquisa Quaest contratada pela RPC, afiliada da Globo no Estado. Curi aparece com 15% das intenções de voto, enquanto Gleisi Hoffmann (PT) tem 11%, seguida do deputado federal Filipe Barros (PL) com 9%, mesmo percentual de Deltan Dallagnol (Novo). Os quatro estão tecnicamente empatados dentro do limite da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, de acordo com a pesquisa. Como estão em disputa duas cadeiras no Senado, o quadro aparece muito aguerrido e tende a ser muito disputado até o último dia da eleição, 4 de outubro. Para o Senado, mesmo sendo eleição majoritária, não tem segundo turno. É decidido em um só turno. Diante disso, é impossível cravar quem fica com as duas vagas, mas há quem aposte que as cadeiras podem ser divididas entre esquerda e direita, caso prevaleça o voto ideológico. Esperar para conferir. Mas não se pode ignorar a força de Curi junto à grande maioria dos prefeitos do Paraná, que arregaçam as mangas para trabalhar pela sua eleição. O veredito mesmo só no dia 4 de outubro.

Depende da metodologia

Muita gente questiona a diferença entre as várias pesquisas que têm sido divulgadas para o governo do Paraná, onde o candidato do PSD, deputado Sandro Alex, aparece em segundo lugar em um ou outro caso a poucos pontos do líder Sergio Moro, enquanto na Quaest, Sandro Alex figura em terceiro lugar, com quase metade dos votos em relação a outros institutos. A justificativa sempre é a metodologia de cada instituto e o momento da coleta.

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Aprovação em alta

A gestão do governador Ratinho Junior continua com aprovação alta, independente do instituto que realiza a pesquisa. Ratinho sempre aparece com perto de 80% de aprovação por parte dos paranaenses. E, a depender do instituto, 65% dos eleitores dizem que ele merece eleger seu sucessor. São números como esses que estimulam o governador a lutar para reverter o quadro político no Estado, para fazer seu sucessor. Ratinho aposta muito no horário no rádio e TV para tanto.

Beto: apoio em Rolândia

O prefeito de Rolândia, Ailton Maistro (PL) declarou apoio oficial às candidaturas de Beto Preto a deputado federal e Cobra Repórter a estadual, ambos do PSD. A justificativa do alcaide rolandense é o grande trabalho desenvolvido tanto por Beto como pelo deputado Cobra na cidade, com grandes investimentos na área de saúde e muitas outras melhorias. Ailton é uma grande liderança em Rolândia, tanto que foi reeleito prefeito com 78% do total dos votos.

Assembleia em recesso

Os deputados estaduais do Paraná só voltam a se reunir em sessão plenária na Assembleia Legislativa no dia 5 de outubro, dia seguinte à eleição. O recesso começou ontem, na última sessão antes deste período, que foi presidida pela vice-presidente da Casa, deputada Flávia Francischini (PL), que, por sinal, vai estar hoje em Apucarana para uma palestra no Hotel Doral sobre a causa autista, da qual é ferrenha defensora. A palestra é aberta ao público, às 19h.

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Pedágio mais caro

Para os motoristas do norte do Paraná que costumam passar pela praça de pedágio em São Luiz do Purunã com destino a Curitiba, um aviso: o pedágio neste local passou dos atuais R$ 9,30 para R$ 9,80, segundo comunicado da concessionária, a Via Araucárias, que também reajustou as praças de Porto Amazonas, de R$ 11,70 para R$ 12,30, e de Irati, de R$ 10,90 para R$ 11,50. Por ora, as outras concessionárias da região, Motiva e EPR Paraná, mantêm suas tabelas.



ELEITOR AINDA MUITO ALHEIO

Faltando 40 dias para as eleições de 4 de outubro, o que se observa é o pouco interesse do eleitor em conhecer as propostas dos candidatos e em rodas de bares e restaurantes pouco se ouve falar em política. O que ainda domina as rodas, além do futebol, é claro, é a economia e o custo de vida cada vez mais alto. Com o início dos programas eleitorais neste dia 28, pode ser que o assunto eleição comece a dominar algumas rodas de conversa em locais públicos. Pelo menos é o que esperam candidatos e seus marqueteiros, embora se saiba que a audiência desses programas em TV aberta já não é a mesma de eleições passadas, por conta da influência da internet, redes sociais e até mesmo dos canais pagos.

Vapt Vupt

* Está cada vez mais complicada a convivência no mesmo palanque entre o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), e a sua adversária na eleição municipal de 2024, a agora candidata ao Senado pelo PSD, jornalista Cristina Graeml. É tipo “ela ou eu no palanque”, juntos jamais.

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* O deputado estadual e agora candidato a deputado federal Arilson Chiorato (PT) tem feito reuniões seguidas em Apucarana para mobilizar sua equipe e motivar eleitores do partido a ir às ruas para pedir votos. Arilson mora na cidade, mas construiu bases políticas em todo o estado.

* O vice-governador do Paraná, Darci Piana vai estar nesta quinta-feira em Apucarana para a entrega de um conjunto residencial com 77 unidades, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, com subsídio do governo estadual. Solenidade terá também diretor-presidente da Cohapar.

* A pesquisa divulgada nesta coluna, realizada pela Quaest, foi feita entre os dias 20 e 23 de agosto e ouviu presencialmente 804 eleitores em todo o Estado. O instituto foi contratado pela RPC, afiliada da Globo, e a pesquisa foi devidamente registrada no TSE sob o número PR-05388/2026.