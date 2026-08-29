Com a divulgação ontem de uma nova rodada de pesquisas do Real Time Big Data, desde o dia 22 de janeiro, quando foi divulgada a primeira amostragem no Paraná, até esta sexta-feira, foram nada menos do que 40 pesquisas para o governo do Estado. Em todas elas, o senador Sérgio Moro (PL) sempre liderou e nunca baixou de 35 pontos percentuais. Já o candidato apoiado pelo governador Ratinho Junior, o deputado federal Sandro Alex, do PSD, apareceu pela primeira vez em uma pesquisa divulgada no dia 25 de abril, com 5% das intenções de voto. Desde então, Sandro Alex tem dado muitos saltos e no melhor percentual atribuído a ele, pelo Instituto Ranking, chegou a cravar 29,83% no dia 16 de agosto. Curiosamente, no mesmo dia, a Paraná Pesquisas soltou uma nova rodada de pesquisas cravando 16,5% para Sandro, o que mostrou uma diferença de um instituto para outro de 13 pontos percentuais, enquanto a diferença de Moro entre esses dois institutos foi de 8%, pontuando 46,1% na Paraná Pesquisas e 37,3% no Ranking. Há, portanto, pesquisas para todos os gostos, a depender da metodologia aplicada pelo instituto e a forma de coleta das entrevistas, se presencial, por telefone ou por via digital. Assim fica mesmo difícil bater os números entre os diversos institutos que divulgam pesquisas para o governo do Paraná. A dúvida só será dirimida dia 4 de outubro, após o fechamento das urnas.

Os primeiros comerciais

Começaram a ser veiculados nesta sexta-feira nas emissoras de TV da região os primeiros comerciais dos candidatos ao governo, senado, deputado federal e deputado estadual. Nas emissoras da RPC de Londrina e Maringá, os primeiros candidatos a deputado a aparecer foram Sérgio Onofre (PSD), de Arapongas, e Lucas Leugi (PSD), de Apucarana, especialmente na TV de Londrina. São comerciais de poucos segundos.

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MDB lança 38 estaduais

Apesar do limite de 55 candidatos a deputado estadual estabelecido pelo TSE, o MDB do Paraná lançou apenas 38 candidatos à Assembleia Legislativa, entre os quais dois que vão à reeleição: Anibelli Neto e Tercilio Turini. Já para deputado federal, o MDB vai concorrer com chapa completa, ou seja, 30 candidatos, entre os quais o único à reeleição é Sérgio Souza, nascido em Ivaiporã e com muitas raízes no Vale do Ivaí.

Guerra dos wind banners

Cada dia que passa, as principais vias no centro de Apucarana amanhecem lotadas com wind banners dos mais variados candidatos a deputado estadual e deputado federal, tanto da cidade como de outras regiões. Até agora, esta é a única peça de campanha com que o eleitor se defronta nas ruas, até porque ninguém ainda saiu distribuindo os tradicionais santinhos ou outro tipo de material de campanha.

A última pesquisa

Divulgada nesta sexta-feira, a pesquisa do instituto Real Time Big Data trouxe Sérgio Moro com 35%, Sandro Alex com 23% e Requião Filho com 20%. Por esses números, observa-se que Sandro Alex ultrapassou Requião Filho, embora a diferença esteja dentro da margem de erro. A pesquisa ouviu 1.600 eleitores, entre os dias 24 e 27 de agosto e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº PR-07845/2026. Bom para o Sandro Alex.

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Diploma cassado

A Justiça Eleitoral determinou a cassação do diploma do vereador Astalair Monteiro, o Tiba, do PSB de São João do Ivaí. O parlamentar foi condenado em ação de investigação eleitoral por abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio, popular compra de votos. A decisão determina, ainda inelegibilidade por 8 anos. O vereador, que nega as acusações, permanece no cargo durante julgamento do recurso.

Ataque de Lula ajuda Moro?

Correligionários do candidato ao governo do Paraná, senador Sérgio Moro (PL), disseram nesta sexta-feira que as pesadas críticas desferidas pelo presidente Lula em sua sabatina no Jornal Nacional da Rede Globo, na quinta à noite, "só beneficiam o senador Sérgio Moro, porque no Paraná a direita é muito mais forte que a esquerda". O presidente Lula, entre outros adjetivos, chamou Moro de mentiroso, dizendo o mesmo também do ex-procurador da República no Paraná, Deltan Dallagnol. Tudo por conta da condenação e prisão dele na operação Lava Jato, posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal, sem análise do mérito. O que pesou no STF foi a incompetência do Foro de Curitiba para julgar as ações.

Vapt Vupt

* O Fundo Eleitoral no Paraná até agora já distribuiu mais de R$ 20 milhões entre os candidatos que disputam o governo do Estado. Quem mais recebeu foi Sérgio Moro, do PL, com R$ 11,05 milhões, vindo a seguir o candidato do PDT, Requião Filho com R$ 6 milhões e Sandro Alex, do PSD, com R$ 3,9 milhões.

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* O secretário de Finanças da Prefeitura de Apucarana, para atender recomendação da Justiça, encaminhou ontem à Câmara Municipal todo o detalhamento da renegociação da dívida do município com o Tesouro Nacional, possibilitando assim que o projeto de lei do Executivo que pede autorização possa ser votado.

* O ex-prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, do PSD, já está apostando na vitória do candidato ao governo do Estado, Sandro Alex, de seu partido. Takeda disse nesta sexta-feira que sente na população o desejo de continuidade do que vem sendo feito com sucesso pelo governador Ratinho Junior (PSD).

* O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), além de apoiar a candidatura ao governo de Sandro Alex, tem como seu candidato ao Senado da República, o atual deputado federal Filipe Barros (PL). Os dois têm um bom relacionamento pessoal, independente de serem de partidos diferentes. Filipe apoia Moro.